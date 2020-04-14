 Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідовано, тління погасять через кілька днів, - глава ДСНС Чечоткін (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це глава ДСНС Микола Чечоткін повідомив Володимиру Зеленському на щоденній селекторній нараді під головуванням Президента.
На запитання Президента, коли саме зупиниться горіння у Зоні відчуження, Микола Чечоткін відповів, що пожежі вже немає.
Володимиру Зеленському також доповіли, що напередодні, після 16-ї години відбулося погіршення ситуації через шквальний вітер, тож вогонь було складно контролювати. Тому ДСНС скерувала більшу кількість техніки та особового складу на ліквідацію пожежі. Дощ, який пройшов на території, допоміг вогнеборцям впоратися з ситуацією швидше.
"Загалом учора пожежна авіація здійснила 227 вильотів, було використано 500 тонн води. Радіаційний фон у Зоні відчуження зберігається у нормі й не підвищується", – повідомив Чечоткін.
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Одночасно з гасінням пожежі на території Зони відчуження ДСНС не допустила перекидання вогню на військові склади боєприпасів, об’єкти "Укриття", "Вектор", розподільчу електростанцію ЧАЕС та сховище з радіоактивними відходами, додав Чечоткін.
Національна поліція поінформувала, що напередодні поблизу двох осередків пожежі було затримано паліїв, проводяться слідчі дії. Одного громадянина України підозрюють у підпалі близько семи гектарів сухостою.
"Дуже радий, що Верховна Рада вчора проголосувала за підвищення штрафів за підпали, знищення лісів. Це швидка та правильна реакція влади на серйозні виклики. Попередні штрафи у декілька тисяч гривень були надто мізерним покаранням за такі серйозні злочини", – наголосив Володимир Зеленський.
Зазначимо, раніше про ліквідацію пожежі в Зоні відчуження повідомив тимчасовий виконувач обов'язків глави Держекоінспекції Єгор Фірсов на своїй сторінці у Facebook.
"Пожежу вдалося загасити, дуже допоміг дощ. Рівень радіаційного фону постійно вимірюється, але ті дані, які є в нас, - в цілому в нормі", - написав він.
Нагадаємо, 13 квітня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)", який підвищує штрафи за спалювання лісів та зелених насаджень у 20 разів.
да и потушил его не дождь, а черти с брансбойтами, матами и чьими-то матерьми, недавно еще видео было
пару лет назад проезжали мимо посадки в Ирпене, тормознули и побежали тушить, ибо какое-то 73% подпалило траву
але могли ж і порохоботи? або папєрєднікі,є багато переселенців з Донбас.
А зміниться вітер на західний не раніше 21 години...http://space-start.net/vetra-online.html
Разгонять зраду предыдущие пять лет было легче, чем работать самим сегодня.
Или сам в доле?
В Украине объемы незаконных рубок выросли в семь раз - Гослесагентство.
Объемы незаконных рубок леса в 2019 году выросли до 118 тысяч кубометров, что почти в семь раз больше, чем в 2018 году (17,7 тысячи кубометров).
Об этом сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий во время презентации публичного отчета деятельности агентства за 2019 год.
"Большое беспокойство вызывает состояние охраны лесов в 2019 году.
Объемы и убытки от незаконных рубок тогда выросли до критического показателя 118 тысяч кубометров - это почти в семь раз больше - с общим убытком государству на сумму 814 миллионов гривень", - сказал он.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/ecology/10903124-v-ukraine-obemy-nezakonnyh-rubok-vyrosli-v-sem-raz-goslesagentstvo.html