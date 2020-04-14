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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
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Все про:Держекоінспекція (62) пожежа (2125) зона відчуження (115) Фірсов (88)

 Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідовано, тління погасять через кілька днів, - глава ДСНС Чечоткін (оновлено)

Державній службі України з надзвичайних ситуацій знадобиться ще кілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС і навколо неї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це глава ДСНС Микола Чечоткін повідомив Володимиру Зеленському на щоденній селекторній нараді під головуванням Президента.

На запитання Президента, коли саме зупиниться горіння у Зоні відчуження, Микола Чечоткін відповів, що пожежі вже немає.

Володимиру Зеленському також доповіли, що напередодні, після 16-ї години відбулося погіршення ситуації через шквальний вітер, тож вогонь було складно контролювати. Тому ДСНС скерувала більшу кількість техніки та особового складу на ліквідацію пожежі. Дощ, який пройшов на території, допоміг вогнеборцям впоратися з ситуацією швидше.

"Загалом учора пожежна авіація здійснила 227 вильотів, було використано 500 тонн води. Радіаційний фон у Зоні відчуження зберігається у нормі й не підвищується", – повідомив Чечоткін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пожежі в Чорнобилі: відкритого вогню немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки. ФОТО

Одночасно з гасінням пожежі на території Зони відчуження ДСНС не допустила перекидання вогню на військові склади боєприпасів, об’єкти "Укриття", "Вектор", розподільчу електростанцію ЧАЕС та сховище з радіоактивними відходами, додав Чечоткін.

Національна поліція поінформувала, що напередодні поблизу двох осередків пожежі було затримано паліїв, проводяться слідчі дії. Одного громадянина України підозрюють у підпалі близько семи гектарів сухостою.

"Дуже радий, що Верховна Рада вчора проголосувала за підвищення штрафів за підпали, знищення лісів. Це швидка та правильна реакція влади на серйозні виклики. Попередні штрафи у декілька тисяч гривень були надто мізерним покаранням за такі серйозні злочини", – наголосив Володимир Зеленський.

Зазначимо, раніше про ліквідацію пожежі в Зоні відчуження повідомив тимчасовий виконувач обов'язків глави Держекоінспекції Єгор Фірсов на своїй сторінці у Facebook.

"Пожежу вдалося загасити, дуже допоміг дощ. Рівень радіаційного фону постійно вимірюється, але ті дані, які є в нас, - в цілому в нормі", - написав він.

Читайте: У Зоні відчуження ЧАЕС пішов дощ, але прогнозувати, коли погасять пожежу рано, - ДСНС

Нагадаємо, 13 квітня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)", який підвищує штрафи за спалювання лісів та зелених насаджень у 20 разів.

Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідовано, тління погасять через кілька днів, - глава ДСНС Чечоткін (оновлено) 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188945
 
 
 Топ коментарі
 
Дякуємо пожежникам, бо дійсно у них була важка робота. Повітря у Києві тепер чисте.
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Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить, очень помогли пожарные, - Дождь.
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На команду новых зеленых лиц надежды никакой, - благо Боженька дождь послал.
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Дякуємо пожежникам, бо дійсно у них була важка робота. Повітря у Києві тепер чисте.
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З годину тому запах диму був.Зараз сніг іде,вже наче розвіявся той димний сморід
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У центрі завжди сердить від пробок. А яку кажу про гарь, якої зараз не відчуваю!
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пробок нет давно... карантин. воняет реально гарью.
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Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить, очень помогли пожарные, - Дождь.
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та какой дождь! ничёж не горело, один "подлесок тлел"!
да и потушил его не дождь, а черти с брансбойтами, матами и чьими-то матерьми, недавно еще видео было
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ну-у! от ви би показав би клас, так по - інтєллігєнтному, без матів.
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так я всегда так и делаю! для этого у меня 2 больших перезаправляемых порошковых огнетушителя в машине!
пару лет назад проезжали мимо посадки в Ирпене, тормознули и побежали тушить, ибо какое-то 73% подпалило траву
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респект вам і повага!
але могли ж і порохоботи? або папєрєднікі,є багато переселенців з Донбас.
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На команду новых зеленых лиц надежды никакой, - благо Боженька дождь послал.
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Когда склады взрывали, боженька не помогал, потому как бесполезно
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Поки вітер з півночі, аерозолі зі згарищ несе й осаджує на Київ...

А зміниться вітер на західний не раніше 21 години...http://space-start.net/vetra-online.html
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"Не помог", а потушил! Могли бы вообще ничего и не тушить, пожар сам собой бы и прекратился!
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Вчера только читал что в Киев- самый загаженый город Европы, наверное промышленность работает в три смены подумал.
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в Берліні я також бачив засмічені вулиці, а в Мюнхені спитих людей.
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Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ - 0,012 мР/год, Київська область - в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год). - https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/106889.html
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Когда бывший активист Егор Фирсов, а теперь глава Госэкоинспекции, займется лесными вырубками, которые при Зеленском увеличились в 7 раз?
Разгонять зраду предыдущие пять лет было легче, чем работать самим сегодня.
Или сам в доле?

В Украине объемы незаконных рубок выросли в семь раз - Гослесагентство.

Объемы незаконных рубок леса в 2019 году выросли до 118 тысяч кубометров, что почти в семь раз больше, чем в 2018 году (17,7 тысячи кубометров).
Об этом сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий во время презентации публичного отчета деятельности агентства за 2019 год.

"Большое беспокойство вызывает состояние охраны лесов в 2019 году.
Объемы и убытки от незаконных рубок тогда выросли до критического показателя 118 тысяч кубометров - это почти в семь раз больше - с общим убытком государству на сумму 814 миллионов гривень", - сказал он.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/ecology/10903124-v-ukraine-obemy-nezakonnyh-rubok-vyrosli-v-sem-raz-goslesagentstvo.html
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это может вонь доходить аж оттуда до Киева??? потому что открыл окно и воняет гарью или это где то тут в округе палят что то хотя дождь идет...
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так, щойно вийшла на балкон -тхне досить сильно, незважаючи на дощ
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похоже,что Он в очередной раз смилостивился над Украиной,учитывая войну,карантин,безработицу и результаты выборов - 2019..
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Если кто совсем не хочет понимать, то я поясню. Пожары по всей Украине, это не случайности и не совпадения. Это банальные диверсии. Самые простые, доступные и дешевые в реализации. ******** это все два человека. Баканов в СБУ и Аваков в МВД. Кстати, ДСНС (Державна служба України з надзвичайних ситуацій) в подчинении у Авакова. Это не за маски на 17К бабушек и хипстеров штрафовать. И не по делу Шеремета невинных паковать. Это работать надо.
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Теперь на охоту выйдут мутанты во главе с профессором
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Теперь настало время для пиара путем раздачи медалей и орденов...авакян и главзебил уже на низком старте...
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ВО БРЕХУН....ТЫ ИЗ ДОМА СВОЕГО СМОТРИШЬ .....? ТЫ ПЕРВЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ....
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