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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
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 Найманці РФ агітують вступати до своїх лав чоловіків, які втратили роботу в Росії через карантин, - ГУР

Російські окупаційні адміністрації активізували агітацію місцевого населення із закликами до вступу на військову службу до з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР, передає Цензор.НЕТ.

"Командування російських окупаційних військ намагається скористатися поверненням на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях чоловіків призовного віку, які втратили в Росії робочі місця у зв'язку з запровадженням карантинних заходів", - йдеться в повідомленні.

Російські окупаційні адміністрації активізували агітацію місцевого населення із закликами до вступу на військову службу в з'єднання і частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.

При цьому командири російських передових підрозділів, у яких високий некомплект особового складу, намагаються забезпечити першочерговість отримання поповнення, мотивуючи представників військових комісаріатів "грошовими винагородами".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188941
 
 
 Топ коментарі
 
И больных коронавирусной инфекцией туда побольше...
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"Если тебя не убил ковид-19, тебя убьют в Украине, Сирии, Ливии и прочей Африке. Вступай в ряды ихтамнетов!!!"
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Ну так и у нас можно агитировать,на годовой контракт на бюджет если работы нету.
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И больных коронавирусной инфекцией туда побольше...
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лучше сифилисом или спидом! скорость распространения будет повыше, это вам не воздушно капельный путь, да и эффективность в разы выше
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Ну так и у нас можно агитировать,на годовой контракт на бюджет если работы нету.
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Хех! Тут вже був один з кацапським прапорцем. Наемники РФ агитируют вступать в свои ряды мужчин, потерявших работу в России из-за карантина, - ГУР - Цензор.НЕТ 1771
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Вони своїх расіян обдеруть,а війни будуть фінансувати,як і фінансували.
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Це вони готуються до перемовин з єрмаком про "мирлюбойценой"
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"Если тебя не убил ковид-19, тебя убьют в Украине, Сирии, Ливии и прочей Африке. Вступай в ряды ихтамнетов!!!"
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Так там сдохнут без пользы - или от коронавируса, или от голода, или от перепоя, а "в Украине, Сирии, Ливии и прочей Африке" - "Во славу "Вяликай Рассеи!...".
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в какую славу? всё равно напишут "от разрыва головного мозга", и прикопают по-тихому.
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А кто будет на себя наши пули и снаряды принимать? Путин с Бортниковым и Патрушевым, что-ли?... Они только способны ставить по всей России памятники "Пагибшим ат рук крававых бандерафцев"...
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У тебе що, "особливий" Шекспір? Народився не в Волчестері, а в Долгопрудному?...
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Це для того, щоб збільшити вірогідність зустрічі з апостолом Петром?
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"Явилась душа в Рай. Святой Пётр ведёт по Раю. Смотрит "новопреставленный" - под деревом сидят мусульмане, с "гуриями" в обнимку, шербет пьют... Дальше - буддисты в нирване... Дальше - христиане Бога славят... Отдельно, на поляне, сидят "Свидетели Иеговы", думая, что они здесь единственные... А отдельно - высокая, многометровой высоты, отгородка... Спрашивает: "А что там?"... Святой Пётр отвечает: " А там - "Свидетели Путина"... Гундяй сказал, что остальные в Раю - "неканоничны"...
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Наемники РФ агитируют мужчин, потерявших работу в России вступать с ними в гомосексуальные отношения! В каждом отделении новососов есть свой штатный анальный страпом:

Найманці РФ агітують вступати до своїх лав чоловіків, які втратили роботу в Росії через карантин, - ГУР - Цензор.НЕТ 5407
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