 Найманці РФ агітують вступати до своїх лав чоловіків, які втратили роботу в Росії через карантин, - ГУР

Про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР, передає Цензор.НЕТ.

"Командування російських окупаційних військ намагається скористатися поверненням на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях чоловіків призовного віку, які втратили в Росії робочі місця у зв'язку з запровадженням карантинних заходів", - йдеться в повідомленні.

Російські окупаційні адміністрації активізували агітацію місцевого населення із закликами до вступу на військову службу в з'єднання і частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.

При цьому командири російських передових підрозділів, у яких високий некомплект особового складу, намагаються забезпечити першочерговість отримання поповнення, мотивуючи представників військових комісаріатів "грошовими винагородами".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів біля Красногорівки та Авдіївки, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО