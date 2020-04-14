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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
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 Осередок COVID-19 зафіксовано на Миколаївщині, 9 заражених належать до тісного кола спілкування, - ОДА

Станом на 09:00 14 квітня в Миколаївській області зареєстровано 14 підтверджених випадків COVID-19, усі вони зареєстровані у Вознесенському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.

14.04.2020 виявлено 9 нових випадків. З них 2 особи мешкають у с.Воронівка, 6 осіб з м.Вознесенська (4 із однієї родини) та 1 особа з с.Прибужани. Зазначені особи належать до тісного кола спілкування, із раніше захворівшими, за релігійною ознакою.

Протиепідемічні заходи в осередку тривають.

По медичну допомогу звернулися 4 пацієнти з підозрою на COVID-19, з низ 1 особу госпіталізовано до КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб", іншим призначено амбулаторне лікування. Ще 14 осіб перевіряють на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ розслідує недбалість чиновників на Миколаївщині: не вжили належних заходів в умовах епідемії COVID-19

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188938
 
 
 Топ коментарі
 
"принадлежат к тесному кругу общения"... пишите просто - московские попы)
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тесты подвезли.?...или научили как правильно ими пользоваться ?
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Туда ж Ляшко ездил, коронавируса банку два разу возил. На второй раз проверил самолично, чтоб открыли.
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Туда ж Ляшко ездил, коронавируса банку два разу возил. На второй раз проверил самолично, чтоб открыли.
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"принадлежат к тесному кругу общения"... пишите просто - московские попы)
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скоріше всього - вони наче спеціально заражаються.
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та не "наче", а специально их используют...
а зе-гниди і фСБУ "наче не бачать цього"...
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тесты подвезли.?...или научили как правильно ими пользоваться ?
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скорее всего ранее скрываемые лёгкие случаи перешли в тяжёлую форму и пришлось тестировать и признавать наличие. по смертности можно будет прикинуть, как там и шо.
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Это да. Папа зеленский не вовремя закашлялся, а вся страна теперь отдувается.
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понял - троллинг обоссанных зе-билов.
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новий зашквар зєбілів відносно помилок викладання дистанційно по телевізору

Осередок COVID-19 зафіксовано на Миколаївщині, 9 заражених належать до тісного кола спілкування, - ОДА - Цензор.НЕТ 2792
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Ну нарешті і Миколаївщина зайняла своє місце серед областей.
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Члены одного "кружка" или кружки одного "члена"??
🤔
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А казали, що в Миколаївській області нема цієї хвороби! Так звідки вона взялася?
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Попы болеют, а прихожане - как-то не очень. Не любит русня свою чернь.
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Ну, наконєцто...
Бо всі вже розпереживалися, як це у Миколаїсвьскій області досі немає свого коронавірусу.
А воно ж осьдечки! Святоє дєло...
Секта послідовників корейського коронавірусу, свідєтєлі томоса, чи таки істінновєрующі? Очаг COVID-19 зафиксирован на Николаевщине, 9 заразившихся принадлежат к тесному кругу общения, - ОГА - Цензор.НЕТ 4905
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ЕСЛИ ЗЕЛЕНЫЕ ДЕБИЛЫ НЕ ЗАКРОЮТ СЕЙЧАС ВСЕ ЦЕРКВИ, ПОСЛЕ ПАСХИ МОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ПОВТОР. ИТАЛИИ (НЕ ДАЙ БОГ!). ВОЗМОЖНО, КТО-ТО ИЗ "СВИДЕТЕЛЕЙ ЖИВОГО ГОЛОБОРОДЬКА" И ПРОЗРЕЕТ НАПОСЛЕДОК, НО НЕ ТАКОЙ ЖЕ ВЫСОКОЙ ЦЕНОЙ!!! = "Указанные лица принадлежат к тесному кругу общения, с ранее заболевшими, по религиозному признаку"
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А если все попрутся по церквям и после этого не заболеют, надеюсь, ты повесишься?
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Ото кляті штунди - зберуться у маленьких приміщеннях і починають один на одного дихати.
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Странная волна по церквям пошла .. Тихо тихо и сразу во всех спалах. Угорелый вирус, как самый резвый сперматозоид на единственную яйцеклетку кидается
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так а московские попы по своим каналам от своих фсбшных кураторов и подцепили когда те их инструктировали как да что надо делать.... тьху! 21 век а центральным распространителем короны московская срань выступает!
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Храмы УПЦ Московского патриархата стали рассадниками коронавируса в Украине. Наерняка - не случайно.
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