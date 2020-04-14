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 Політика України, Фоторепортаж
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 Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України провела резонансну спецоперацію з викриття високопоставленого агента ФСБ у вищих ешелонах влади. Так, сьогодні був затриманий генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов, якого підозрюють у державній зраді і скоєнні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"СБУ зібрала достатню кількість доказів, які переконливо свідчать – Шайтанов є агентом Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Це підтверджують наявні матеріали справи, серед яких аудіо- та відеозаписи", - йдеться в повідомленні.

Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ 01
Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ 02
Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ 03
Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ 04

"На жаль, людина, котра отримала генеральське звання після Революції Гідності та мала захищати Україну, насправді працювала проти неї. Ми провели складну, тривалу, багаторівневу спецоперацію", - заявив голова СБ України Іван Баканов.

На його переконання, це затримання – свідчення того, що нові підходи в роботі Служби дають свої вагомі результати.

"Ми не просто робимо СБУ більш ефективною, але й очищаємо її. Акцентуємо увагу на контррозвідці та питаннях державної безпеки. І будемо надалі захищати країну та виявляти зрадників, незалежно від того, які посади вони обіймають", - підкреслив Іван Баканов.

"Як свідчать матеріали справи, Валерій Шайтанов, який є одним з колишніх керівників Центру спеціальних операцій "А" СБ України, насправді перебував на агентурному зв’язку під псевдонім "Бобиль" у полковника ФСБ Ігоря Єгорова. Останній є співробітником Департаменту контррозвідувальних операцій 1 Служби ФСБ – підрозділу, що спеціалізується на плануванні, організації та проведенні розвідувальних та диверсійно-терористичних акцій як на території України, так і інших держав", - розповіли в СБУ.

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Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ 05
Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ 06
Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ 07
Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ 08
Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ 09
Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ 10
Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ 11

"Окрім того, Валерій Шайтанов збирав та передавав російській стороні інформацію про:

- обставини проведення окремих таємних операцій в районі АТО/ООС і задіяних в них співробітників;
- міжнародне співробітництво вітчизняних спецслужб у сфері національної безпеки і оборони;
- співробітників керівної ланки Департаменту контррозвідки, оперативних підрозділів СБ України та ЦСО "А", українських розвідувальних органів;
- підбір, вивчення та вербування старших офіцерів спеціальних і розвідувальних органів для роботи на ФСБ", - додали в СБУ.

"Зафіксовано агентурні зустрічі на території європейських країн: Єгорова із Шайтановим та з іншими громадянами України, які були залучені до виконання завдань російської спецслужби", - акцентували в відомстві.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Проводяться обшуки за місцями проживання та тимчасового перебування Шайтанова, а також громадян України, які підозрюються у належності до агентурного апарату співробітника ФСБ РФ Єгорова. Встановлюються обставини їх протиправної діяльності.

Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ 12

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"Окремо слід наголосити, що використовуючи своє службове становище Шайтанов отримував розвідувальну інформацію від старших та вищих офіцерів Служби. У ході досудового розслідування буде визначено їх причетність до розголошення відомостей з обмеженим доступом. Вирішується питання щодо оголошення Валерію Шайтанову про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст.111 ("Державна зрада") і ст. 258 ("Терористичний акт") Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню здійснюється Офісом Генерального прокурора України", - резюмували в СБУ.

Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ 13
Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ 14
Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ 15
Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ 16
Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ 17
Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ 18

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що полковник Шайтанов, який штурмував Будинок профспілок і проводив затримання у Дніпропетровську, став генерал-майором СБУ. Зокрема, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що Шайтанов 18 лютого 2014 року командував однією зі штурмових груп, яка захопила Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві. За офіційними даними, в ході штурму спецпідрозділом "Альфа" Будинку профспілок і подальшої пожежі три майданівці отримали поранення і згоріли живцем - їх ідентифікували за аналізом ДНК. Ще кілька людей загинули від вогнепальних поранень поблизу Будинку профспілок під час штурму - їх встигли евакуювати, вони померли в лікарні. У квітні 2014 року Шайтанов вів переговори з командиром батальйону терористів "Восток" Олександром Ходаковським. Більш того, Шайтанов, який командував тоді "Альфою" СБУ, не виконав наказ атакувати блокпости терористів навколо Слов'янська. Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі з О.Турчиновим. За підсумками засідання, Шайтанов був знятий з командування спецпідрозділом "Альфа".

Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ 19
Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ 20
Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ 21

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188936
 
 
 Топ коментарі
 
Вот это мега работа, красавчики, это не шмар по борделям щимить.
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але мало віри зеленій владі.
може це якась підстава ?
єрмака ж вони не помічають - теж агент високопоставлений
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Что радует - минус один звереныш.
Что огорчает - на Владимирской (и не только) таких ублюдков еще немало.
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Там, где говорит Шайтанов очень плохое звучание. Под этим можно всякое нахимичить.
Не является ли это местью за арест Корбана, который проводил Шайтанов?
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Начебто якийсь тупенький генерал: про таке базікати по відкритому каналу зв'язку - це дурня 100%.
Тим паче, що працював в "альфі", зі старих, повинен мати досвід.
Може він і є крот, але якось мало віри тим "записям".
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Опетушить Шайтана публично и павешать нахй на осине!
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в донецке уже задержали подходящего таксиста .
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А вы заметили, что никто больше не задается вопросом: как могло случится такое совпадение, что во время пребывания высшего должностного лица Украины (некто зеленский) в тоже время, в том же месте (Омане) находилось доверенное лицо Путина (некто патрушев), и никто больше не спрашивает зеленую шмарклю: а не было ли у него в Омане тайной встречи со своим куратором?
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для спецов !!! употреблять термин "в страну вечной охоты", ну совсем не паливно)))
Может хоть теперь вы закончите дела по Амине Окуевой и Шеремета???
И еще.....а знал ли об этом кроте вася грицак???
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Молодці хлопці. 20% - СБУ патріоти, не сплять. Вам хлопці, ще багато там чистити, 80% - латентних "любітелей руського міра" та тих хто сидить на ЗП в ФСБ.
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Так ,Ермак к Пасхе по приказу Патрушева включит его в список на обмен.
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А Ермак в Офисе президента, а ГБР в полном составе, а Венедиктова на посту генпрокурора - сплошная антиукраинская агентура ФСБ.
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Рыбаки в Азовском море напряглись. Ща расия поймает одного для обмена
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Кто то еще верит что Рашка когда то оставит Украину в покое? Кто то верит что с кремлем можно подписать мирный договор? Кремль будет уничтожать украинцев до последнего. В Конституции Украины на законодательном уровне должно быть записано, что кремль ето терриористическая и вражеская для Украины организация.
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АКВАРИУМ Суворова читали? Делов то и суда не надо.
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Та чи не новина, там ам саджати можна через одного, або крадій-хабарник, або зрадник... І для цього достатньо лише пройтись по відомчій парковці.
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За зраду Батьківщині на довічне! Повна конфіскація майна, у родичів по сьоме коліно теж! Родина теж повинна відчути повноту наслідків зробленого на власної шкірі.
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