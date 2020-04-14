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 За кордоном
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 Японські депутати урізають собі зарплату на 20%: гроші спрямують на подолання кризи

Правляча партія Японії та опозиція домовилися у вівторок про скорочення зарплати законодавців на 20 відсотків протягом року в межах зусиль з подолання кризи, викликаної коронавірусом.

Про це повідомляє Nippon, передає Цензор.НЕТ.

Домовленість була досягнута на зустрічі між Хіроші Моріяма, головою парламенту від правлячої Ліберально-демократичної партії, і Джаном Азумі, главою опозиційної Конституційно-демократичної партії Японії.

Очікується, що як правляча, так і опозиційна сторони узгодять план дій і внесуть поправки в закон про зарплати законодавців, щоб почати зниження вже наступного місяця.

Відповідно до закону, членам обох палат Сейму, парламенту Японії, платять 1 294 000 єн ($ 12,03 тис.) на місяць. Скорочення на 20% зменшить суму до 1 035 200 єн ($ 9 627).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Японія через коронавірус оголосила надзвичайний стан у Токіо та ще шести префектурах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188935
 
 
 Топ коментарі
 
А шо там Сережа Лещенко с Мустафой, специалисты широкого профиля?
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А украинские парламентарии сперли 20% средств защиты и лекарственных препаратов, предназначенных для лечения коронавируса.
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А непонятно кого "слуги" насколько себе урезали зарплату и чиновникам?
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Евреи для этого придумали стену плача. Можно в стену ВР записочки писать...

Японские парламентарии урезают себе зарплату на 20%: деньги направят на преодоление вызванного COVID-19 кризиса - Цензор.НЕТ 6871
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Типа намек? С себя начни!. ( Далее по тексту т.п. быдлопонос). Тута тебе не Епония!
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Япония - передова страна, парламентарии - передовые люди, а не ослы.
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Япония - страна,в которой есть нация...
в Украине же есть население..
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А шо там Сережа Лещенко с Мустафой, специалисты широкого профиля?
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У нас депутаты привыкли с каждым сезоном накручивать себе 200 %. А по поводу карантина могут и все 300%
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Кака будто у нас урезали не больше 46тысч на рыло чинунам, не??
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Урезали оклад...да и то по словам главзебила без каких либо подтверждений...а премии..доплаты...это все осталось...
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А украинские парламентарии сперли 20% средств защиты и лекарственных препаратов, предназначенных для лечения коронавируса.
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А 🐲🤥💩🎪🤡🤢 слуги ***** тырят госзапас защитных средств , и после этого вводят штрафы за их отсутствие
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Настоящие самураи, с четким понятием слова честь, а не наша быдловато-шитовская шобла из Рады.
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А может все потому, что в Японии нет евреев?
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Может меньше тупых избирателей? Как вариант?
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Судьям, прокурорам, нардепам и многим другим чиновникам урежут зарплаты в связи с коронавирусом, https://golos.ua/i/744501

Кабмин намерен наполовину урезать зарплаты топ-чиновников на время пандемии коронавируса, https://112.ua/glavnye-novosti/kabmin-nameren-napolovinu-urezat-zarplaty-top-chinovnikov-na-vremya-pandemii-koronavirusa-530927.html
Нюню..
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Ключевое тут "намерен"... не урезал уже...а намерен урезать...когда сее произойдет не ведомо...
Да и премии и доплаты ни куда судя по всему не денутся...
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по примеру японцев слуги конверты от хозяина-Коломойского- с долларами будут отдавать на оборону Украины. Финансирование остановлено, мы были вынуждены уволить 687 человек, - директор производящего ракетное топливо завода Шиман
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Пусть отдадут на борьбу свои конверты от Хазяев.
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Правящая партия Японии и оппозиция договорились во вторник о сокращении зарплаты законодателей на 20 процентов на протяжении года в рамках усилий по преодолению кризиса, вызванного коронавирусом. Источник: https://censor.net.ua/n3188935

А в Україні навпаки - судям і чиновникам піднімають зарплатню у карантиний кризис Японские депутаты урезают себе зарплату на 20%: деньги направят на преодоление кризиса - Цензор.НЕТ 1229
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Різність менталитетів - у японців все для своєї країни, у нас - все для себе, а країна хай горить синім полум ям Японские депутаты урезают себе зарплату на 20%: деньги направят на преодоление кризиса - Цензор.НЕТ 697
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А хватит (20%), "чтоб преодолеть крисис"!? Нет, значит дешовый пиар и показуха!
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