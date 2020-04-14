 Японські депутати урізають собі зарплату на 20%: гроші спрямують на подолання кризи

Про це повідомляє Nippon, передає Цензор.НЕТ.
Домовленість була досягнута на зустрічі між Хіроші Моріяма, головою парламенту від правлячої Ліберально-демократичної партії, і Джаном Азумі, главою опозиційної Конституційно-демократичної партії Японії.
Очікується, що як правляча, так і опозиційна сторони узгодять план дій і внесуть поправки в закон про зарплати законодавців, щоб почати зниження вже наступного місяця.
Відповідно до закону, членам обох палат Сейму, парламенту Японії, платять 1 294 000 єн ($ 12,03 тис.) на місяць. Скорочення на 20% зменшить суму до 1 035 200 єн ($ 9 627).
в Украине же есть население..
Кабмин намерен наполовину урезать зарплаты топ-чиновников на время пандемии коронавируса, https://112.ua/glavnye-novosti/kabmin-nameren-napolovinu-urezat-zarplaty-top-chinovnikov-na-vremya-pandemii-koronavirusa-530927.html
Нюню..
Да и премии и доплаты ни куда судя по всему не денутся...
А в Україні навпаки - судям і чиновникам піднімають зарплатню у карантиний кризис