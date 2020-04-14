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 Політика України
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Все про:Кабмін (4064) призначення (530) зона відчуження (115)

 Кабмін призначив главою Державного агентства України з управління Зоною відчуження Сергія Калашника

Кабмін призначив главою Державного агентства з управління Зоною відчуження Сергія Калашника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні №410.

Калашник призначений на цю посаду строком на п'ять років з випробувальним терміном в три місяці.

"Призначити Калашника Сергія Васильовича Головою Державного агентства України з управління зоною відчуження з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці", - сказано в розпорядженні.

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Сергій Калашник з 19 березня 2019 року працював виконуючим обов'язки генерального директора держпідприємства Чорнобильська АЕС.

У 1989 році він закінчив Запорізький машинобудівний інститут за спеціальністю технологія машинобудування, металорізальних верстатів та інструментів, інженер-механік. На Запорізькому абразивному комбінаті пройшов шлях від механіка до заступника начальника цеху. Довгий час працював на керівних посадах у різних українських і зарубіжних компаніях. До початку роботи на ЧАЕС був заступником керівника проєкту спільного підприємства "НОВАРКА".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188934
 
 
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Опа.
А офис-секретутка, которая была до этого, куда?
Мамочкой в бордель?
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А цого недостатньо для випробувального терміну? " ... с 19 марта 2019 года работал исполняющим обязанности генерального директора госпредприятия Чернобыльская АЭС". А якщо, цей Калашник, за ці три місяці щось нахрінячить, то хто ж буде нести відповідальність? Невже Янелох, особисто
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Агєнтство по отчуждєнію зони управлєнія, йолпт...
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