 Кабмін призначив главою Державного агентства України з управління Зоною відчуження Сергія Калашника

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні №410.

Калашник призначений на цю посаду строком на п'ять років з випробувальним терміном в три місяці.

"Призначити Калашника Сергія Васильовича Головою Державного агентства України з управління зоною відчуження з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці", - сказано в розпорядженні.

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Сергій Калашник з 19 березня 2019 року працював виконуючим обов'язки генерального директора держпідприємства Чорнобильська АЕС.

У 1989 році він закінчив Запорізький машинобудівний інститут за спеціальністю технологія машинобудування, металорізальних верстатів та інструментів, інженер-механік. На Запорізькому абразивному комбінаті пройшов шлях від механіка до заступника начальника цеху. Довгий час працював на керівних посадах у різних українських і зарубіжних компаніях. До початку роботи на ЧАЕС був заступником керівника проєкту спільного підприємства "НОВАРКА".