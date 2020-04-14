 Комісії вірусологів і пульмонологів перевірять готовність лікарень у регіонах до прийому хворих на COVID-19, - Степанов

Про це йшлося на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського з питань боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, дві комісії - вірусологів і пульмонологів - перевірять стан забезпечення медичними засобами лікарень у регіонах і готовність медпрацівників до прийому хворих. Також буде детально вивчений кожен випадок смерті, щоб з'ясувати причини, особливо в областях, де рівень смертності дуже високий.

"Дійсно, в деяких областях кількість смертей значно вища, ніж в інших. Це насторожує. Можливо, нашим лікарям у регіонах треба чимось допомогти", - сказав Володимир Зеленський.

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