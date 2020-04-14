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 Політика України, Здоров'я
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 Комісії вірусологів і пульмонологів перевірять готовність лікарень у регіонах до прийому хворих на COVID-19, - Степанов

В областях перевірять готовність лікарень до прийому хворих на коронавірус і як виконується протокол лікування таких хворих.

Про це йшлося на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського з питань боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, дві комісії - вірусологів і пульмонологів - перевірять стан забезпечення медичними засобами лікарень у регіонах і готовність медпрацівників до прийому хворих. Також буде детально вивчений кожен випадок смерті, щоб з'ясувати причини, особливо в областях, де рівень смертності дуже високий.

"Дійсно, в деяких областях кількість смертей значно вища, ніж в інших. Це насторожує. Можливо, нашим лікарям у регіонах треба чимось допомогти", - сказав Володимир Зеленський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188933
 
 
 Топ коментарі
 
А місця для обсервації в прикордонних регіонах вже перевірили чи ще реєстр не склали? Комиссии вирусологов и пульмонологов проверят готовность больниц в регионах к приему больных Covid-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5424
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О, наконец-то началась подготовка к эпидемии. А раньше что за клоунада была, Зеля?
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Спочатку звільняють лікарів, знімають фінансування лікарень, а потім перевіряють лікарні щодо готовності приймати хворих на короновірус? Відомо як таких називають!
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А місця для обсервації в прикордонних регіонах вже перевірили чи ще реєстр не склали? Комиссии вирусологов и пульмонологов проверят готовность больниц в регионах к приему больных Covid-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5424
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О, наконец-то началась подготовка к эпидемии. А раньше что за клоунада была, Зеля?
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Спочатку звільняють лікарів, знімають фінансування лікарень, а потім перевіряють лікарні щодо готовності приймати хворих на короновірус? Відомо як таких називають!
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Якщо італійська медицина зазнала колапсу, то що вже казати про нас. Хоча якщо порівнювати з німецькою, то італійська майже вбита. Німці молодці, як завжди, у них все під контролем.
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А ще там працює одна італійка, яка застрягла у старому розумінні класифікації вірусів. Звичайно, що в Італії існує таке погане лікування.
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Алі! Вона така італійська докторша, як я іспанська льотчиця.
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Звичайно, бо у віросології вона нуль! Мабуть лише горщики виносить.
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Главарачей надо избирать, а не назначать. Назначают всякую мразь.
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Лучше не станет. Выберут главврачами клоунов.
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Сами врачи пусть и выбирают себе начальника из своих же сослуживцев, потом смогут спросить с него или с себя.
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А в курсе, какие квалификационные требования для главврачей на конкурсах в черновицкий областм?
Высшее юридическое образование!
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Степашка, так вже був звіт, що лікарні готові. Це по-перше. По-друге, за чий рахунок ці комісії? Мабуть, з Києва у відрядження відправиш? І по-третє, за скільки часу ДВІ комісії перевірять всю Україну?
PS. Не забудь відосік зняти...
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Мы ничего не делаем, но проверяем - вдруг оно само готово?
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