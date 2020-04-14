 "Укрпошта" готова працевлаштувати як мінімум 3 тис. українців, - Криклій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Навіть в умовах протидії поширення вірусу, що вплинули на якісь і звичний спосіб життя – ми все одно рухаємося далі і намагаємося подбати про тих, хто цього потребує найбільше. 3000 вакансій в "Укрпошті" та близько 150 тисяч робочих місць завдяки реалізації програми Велике будівництво - це тільки початок. Країна не зупиняється", - заявив Криклій.
Вже зараз "Укрпошта" пропонує вакансії:
- оператори
• листоноші
• начальники відділень
• територіальні менеджери
• водії
• кур'єри
• сортувальники
• айтішники
• аналітики
Зазначається, що після будівництва нових сортувальних центрів та запровадження нових послуг перелік вакансій буде розширено.
То мудрий нарід туди вибрав таку владу, яка дала можливість олігархам присмоктатись
Заробитчане платят налоги в стане которой они работают + в Украине их нормально доят при каждом походе в магазин, уплатой коммуналок, покупкой или продажей авто или недвижимости и т.д.
Ты где то видел деньги которые идут их родителям?! Родители получают помощь из бюджета в карантин?! Медицина?!
на свою пенсию. родители заработали сами когда работали и отчисляли немалые суммы в бюджет.
так что уважаемый 5 коп, перднул в лужу
родители тогда зарабатывали не на свою пенсию, а на пенсию тех пенсионеров, которые тогда жили.
за одно письмо 50 грамм с получателя и запой на года гарантирован
а наші, коли працювали, заробляли на пенсію тим пенсіонерам, шо були тоді,
а зовсім не собі.
шо ще раз свідчить про те, шо під час заробляння вони заробляли не на себе.
Кожен німець ще в час заробляння знає розрахунок, скільки він буде отримувати.
Виплата по 100 гривень на місяць також буде проявом гарантування державою виплати пенсій
такі показники є і в Німеччині,
але кожен працюючий німець в будь-який момент знає, скільки грошей на його особистому пенсійному рахунку.
і німцю до сраки спожитковий кошик, мінімальна зарплатня і решта показників.
у нас працюючі це знають ?
ти мені лише на одне питання дай відповідь в зв'язку т твоїм коментом :
асфальт
Їхні батьки самі собі вже заробили пенсії,що ти мелеш.14.04.2020 14:09
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Питання :
звідки візьмуться гроші на ті пенсії, шо вони вже заробили, якщо завтра, наприклад, дефолт або повальне безробіття при пустому бюджеті ?
Пусть жуют заначку.
Журнали тепер будуть доставляти не три місяця, а тільки півтора ?
• курьеров;(на собственном транспорте и бензине), а то таксистам надо платить, вот ищут лохов, у которых в школе было плохо с математикой, чтоб рассчитать свои накладные расходы с амортизацией и страховые риски!