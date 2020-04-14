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 Політика України, Здоров'я
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 Якщо вдасться пройти Великдень з якомога меншою кількістю заражень, зможемо говорити про поліпшення ситуації, - Зеленський

Спад зараження COVID-19 зафіксовано на Тернопільщині.

Про це йшлося на традиційній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського з питань боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

На нараді зазначалося, що зафіксовано спад зараження COVID-19 на Тернопільщині - в області, яка була серед лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом.

"Якщо нам вдасться пройти Великдень так, щоб не було скупчень і щоб поменше людей заразилися, ми зможемо говорити про покращення ситуації в Україні. Але доти кожен українець має усвідомлювати важливість карантину", – наголосив Президент.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188928
 
   
 Топ коментарі
 
Зебил-уйди по хорошему-не будет пожизненного.
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Чем быстрее Украина избавится от ЗЕдиота - тем быстрее страна восстановит экономику после рыгозеленовируса
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Зебил-уйди по хорошему-не будет пожизненного.
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а меня он устраивает!
чем ты лучше меня?
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Вовка, похоже, что ты только сам себя устраиваешь.
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И что значит "если удастся"? Нужно все предпринять, чтобы удалось. Богослужение он-лайн, и на улице на расстоянии между людьми не меньше 2 метров и чтобы в масках все были. Вирусу одинаково кого заражать и где.
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я абсолютно не лучше и не хуже тебя-я вообще не к тебе обращался.. но если ты откликнулся на мой призыв-то не значит ли это-что ты готов разделить с ним пожизненное заключение за массу уже совершенных и еще несовершенных преступлений?
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а я не хочу, чтобы он уходил!

что дальше?
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зачем? ты мне абсолютно неинтересен-иди с миром..
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куди ви спішите?
дайте людині показати себе!
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я просто втомився.. доводив пів-року бабці сусідці-щоб не голосувала за зєлю-бо забере й ту субсидію-що одержувала. Марно.. А коли їй зняли 40% субсидії-то вона сказала: добре хоч стільки залишили.. Якщо вдасться пройти Великдень з якомога меншою кількістю заражень, зможемо говорити про поліпшення ситуації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6041Ні-я втомився.
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так..на всякий випадок..субсидія - це не благо. Це наша біда.
У вас перевернутий світ, ви вже поплутали, що є зло, а що добро.
нещасне покоління.
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пізнаєте добро і зло-станете яко Боги.. Моє покоління не отримує субсидій-тобто я. А нещасне чекало пенсіі в тисячу долярів-а дочекалось до цугундера. Невже ви не бачите-що ваш зєля просто слабак і недалека людина-в кращому випадку? в гіршому-просто зрадник.
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По -перше - він не мій. Зеленський - Президент України, ви можете хоч гопки стрибати, але це факт.
зрадник - ні.
І не слабак. І не недалека людина.
Просто в нього немає базової серйозної освіти. в Будь-якій галузі. І професійної команди з ідеями. Головне для прориву в будь-якій країні був керівник та ідеї. В нас НЕ БУЛО і немає ні того, ні іншого.
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він хто завгодно-але не президент. ви можете хоч гопки скакати-але цей довбень розвалив і зовнішню і внутрішню політику і економіку розхріначив вщент за якись неповний рік. Мені вас щиро жаль-пане Адвокатик-коли ви вважаєте-що це не так.дайте йому ще чотири-і нам всім *******-вибачте .
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ну це смішно. Вся, практично, економіка , яка раніше належала державі - тепер монополістично належить декільком олігархам. Тобто, як був один власник - держава, так само зараз там один власник - олігарх.
То ви хочете сказати, що Зеленський розвалив олігархічну економіку?
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вибибач, але по цьому питанню я слухаю тільеи санітарного лікаря... все інше шум*
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Що означає "как можно с меньшим количеством заражений"? Можна і мільйон визначити як "как можно с меньшим количеством заражений". Поки відомо, що з Києво-Печерської Лаври пішло багато хворих!
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Чем быстрее Украина избавится от ЗЕдиота - тем быстрее страна восстановит экономику после рыгозеленовируса
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экономику воссоздаёт государство, а не страна Якщо вдасться пройти Великдень з якомога меншою кількістю заражень, зможемо говорити про поліпшення ситуації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7494
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Экономика сама себя "воссоздаёт", главное чтобы дебилы не мешали.
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После Пасхи эпидемия только расцветёт, из-за московских попов и подконтрольных им религиозных фанатиков.
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Я осознаю важность этой авантюры с дурантином для сохранения гнилой и национально предательской зелёной шоблы у власти. Можешь на меня положиться в этом вопросе, лягушоночек. Если удастся пройти Пасху как можно с меньшим количеством заражений, сможем говорить об улучшении ситуации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3533
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вашей ботоферме стоит отдать должное, хорошо трудитесь
смотрите, не переусердствуйтесь Якщо вдасться пройти Великдень з якомога меншою кількістю заражень, зможемо говорити про поліпшення ситуації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3713
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не існує ніякої ботоферми.. коли до ваших жадібних мізків дійде-що в цій країні існують люди-які просто не дадуть витирати об себе ноги? мені вас щиро жаль-і розмову нашу вичерпано-такі як ви -невиліковні.
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Когда были выборы президента, я здесь очень подробно и,к сожалению, точно описывал,что будет после избрания президентом Зеленского. Я тоже хотел,чтобы мы жили лучше, но понимал,что руководить страной могут только умные,подготовленные к этому люди, ни один год занимающиеся политикой. Любой взятый с улицы дурак просто угробит страну.Более подготовленного к этому делу человека ,чем Порошенко тогда просто не было. Никаких чудес ни в жизни, ни в политике не бывает, а есть напряженный труд и движение шаг за шагом. Люди захотели чуда от пустоголового клоуна-получили тотальных кризис по всем направлениям, без малейшего луча надежды в конце тоннеля.
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Borys Filatov

3 год ·

Уважаемые священнослужители.

Меня тут пресс-служба просит написать пафосное обращение, чтобы на Пасху все оставались дома.

Но у меня нет слов.

Есть одни выражения.

...

1. Все, что власти хотели вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля.

Я так понял, что некоторые не услышали.

2. Тогда ещё раз.

Кроме штрафов от полиции и уголовных дел вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема.

Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим.

Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию.

...

Мы же с вами не ругались все эти годы, правда?

Но если вы хотите рисковать здоровьем людей, то тогда не обижайтесь.

Я вас честно предупреждаю.

И не поможет вам никто.

Ни мои прекрасные отношения с Владыкой Иринеем, ни депутатское лобби, ни сам Господь Бог.

...

И, да, передайте этому кретину с «Тополя» , чьё фото на Вербное Воскресенье обошло все СМИ, пусть уже готовится.
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Чудовенько! Я дуже дивуюсь, що жоден з високих чинів церкви не нагадав мірянам Євангеліє від Луки " 9. І повів Його (диявол) до Єрусалима, і поставив Його на крилі храму, і сказав Йому: якщо Ти Син Божий, кинься звідси вниз. 10. Бо написано: ангелам Своїм заповість про Тебе зберегти Тебе; 11. і на руках понесуть Тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногою Твоєю. 12 Ісус відповів йому: сказано: не спокушай Господа Бога твого".....
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це ж мосоквіти... дивуватись нічому.
вони не в Бога вірять, а в фуйла і росію.
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Ясно. Після Паски об'являть,що якби не безпрецедентні кроки Зєлі з Аваком,жертв було б вдвічі більше.
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На Пасху 19 апреля ,Луна станет Розовой,редчайшее природное явление будет способствовать разным катаклизмах на Земле,вплоть до извержения вулканов и землетрясений.
Бережiть себе Вельмишановнi Добродii Если удастся пройти Пасху как можно с меньшим количеством заражений, сможем говорить об улучшении ситуации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7971
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в израиле полицейские заварили сваркой двери в синагоги. шо вам, зебилам, мешает это сделать?
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А шо Вы советуете делать с православными и другими храмами?
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"вы даёте нереальные планы. это как его? волюнтаризм!" )) как он представляет себе пасху без отар перед воротами церквей? и баранов, жадно на них взирающих, с желанием испытать их прочность своими лбамы.
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Зеля, кое для кого Пасха уже прошла... Если удастся пройти Пасху как можно с меньшим количеством заражений, сможем говорить об улучшении ситуации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1762
Если удастся пройти Пасху как можно с меньшим количеством заражений, сможем говорить об улучшении ситуации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1514
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Еврейский праздник Песах (а не Пасха -- почувствуйте разницу!) в 2020-м году начался 8 апреля и закончится 16 апреля.
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Значит, через 2 дня пройдёт. А какая разница? Якщо вдасться пройти Великдень з якомога меншою кількістю заражень, зможемо говорити про поліпшення ситуації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5509
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Как раз евреи все сделали разумно. Синагоги закрыты
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Я не о синагогах написал, а "кое о ком"... Якщо вдасться пройти Великдень з якомога меншою кількістю заражень, зможемо говорити про поліпшення ситуації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8854
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на улице койкого и коеоком живет только зеля-вы раскрыты
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Так вот прилетела ответочка, в этом году нужно отдать 17 ярдов долларов только процентов с тех порошенковских долгов. Кстати, кредиты явно были использованы нерационально
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Де деньги. Бубочка? Як я буду после удачной Пасхи карантинить? Де 160 млрд на казначейском счете и 5% роста ВВП, шо тебе, Ослу, оставил Порошенко?
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То, что для одного вера, для другого - безумие.
😇
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Если удастся пройти Пасху с улучшением ситуации, сможем говорить о меньшем количестве заражений. - Зеленский

Если улучшение ситуации будет на Пасху, удастся пройти к меньшему количеству заражений.
Если количество ситуаций с заражениями пройдёт на Пасху, уменьшится говорильня меньшем количестве.
Если заражения удастся уменьшить, на Пасху сможем говорить о улучшении
Если Пасха сможет уменьшить количество заражений, об улучшении сможет говорить

И так далее.
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Ошибочка вышла (с)

Зелені депутати, члени комітету з питань освіти, вирішили затіяти флешмоб, щоб виправдати ганебну онлайн-школу від зеленої влади. А заодно якось підбадьорити cвій зелохторат, який все більш розуміє, що він накоїв рік тому.

Якщо вдасться пройти Великдень з якомога меншою кількістю заражень, зможемо говорити про поліпшення ситуації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9096
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Інтернет радо відповів зустрічним флешмобом.
Віктор Треєгубов: Ще б пак вони захищають право на помилку! Воно їх до парламенту провело!

Якщо вдасться пройти Великдень з якомога меншою кількістю заражень, зможемо говорити про поліпшення ситуації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5418
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Это кто же тебе такое право дал? Избиратели? У тебя в предвыборной программе такое было записано? Нет? - значит это - УЗУРПАЦИЯ!
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Таня Адамс: «Я имею право на ошибку», подумал работник химпрома и на мешке с крысиным ядом написал «Сода пищевая»
«Я имею право на ошибку», подумал таксист и всосал поллитра водочки перед сменой.
«Я имею право на ошибку», подумал судья и невиновный сел на 15 лет.
«Я имею право на ошибку», подумал газовщик, и больше в этом доме никто не живёт.
«Я имею право на ошибку», подумала медсестра и вместо 5% глюкозы взяла 40%.
«Я имею право на ошибку», подумал реаниматолог и перепутал гипергликемию с эпилепсией.

Якщо вдасться пройти Великдень з якомога меншою кількістю заражень, зможемо говорити про поліпшення ситуації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8985
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«Я имею право на ошибку», подумал депутат от Слуги Народа и ничего не изменилось.
Потому что, кроме ошибок, он не сделал вообще ничего. Депутаты, получившие мандаты по ошибке людей, имеющих право ошибаться, яростно отстаивают своё право быть никчемными.
Зелёная слизь давно уже начала гордо декларировать своё ничтожество. «Я - дебил», «Я - профан», заявляли чиновники гордо, с вызовом даже. И восхитительный флешмоб с футболками чуть более чем полностью соответствует своим носителям.
Логика потрясает.
Учителя показали свою некомпетентность. Не один, не два, массово. Позорно и публично.
По логике вещей, надо бы извиниться перед детьми, в головы которых упоённо срут годами профнепригодные учителя. Перед родителями, которые из года в год оплачивают работу педагогов, допускающих вопиющие ошибки.
По логике вещей, надо бы отправить их как минимум на курсы повышения квалификации.
Но нет. Выходит слизь и отстаивает право каждого быть слизью, получая при этом зарплату и право голоса. А в особо удачных раскладах - ещё и право законотворчества. Право УПРАВЛЕНИЯ страной.
Вы, черти, уже наошибались столько, сколько и Овощу с рыгами не снилось. У вас что ни день, то рекорд по зашкварам. И я понимаю, почему вы оправдываете «право на ошибку»: очень некомфортно ощущать себя тупым ипланом среди умных и образованных. А вот на фоне учителей, переселивших полярных медведей в Антарктику, можно ощущать себя людьми. Не в Атлантиду же переселили? Ну и норм.
Так что не удивили, нет. Просто очень хочется, чтоб вы немножко поняли разницу между ошибкой того, кто учится, и ошибкой того, кто учит. И ещё пожелать вам хирурга, имеющего право на ошибку. И такого же патологоанатома потом, который немношк ошибётся так, чтоб ошибку хирурга никто не заметил.https://www.facebook.com/TanyaAdams75/posts/2308354152799364
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Alex Noinets: Ладно. Якщо серйозно, то про це право на помилку краще всього написав Клайв С. Льюіс. Він сказав, що всі ми хочемо милосердя, а не справедливості, бо розуміємо, на що ми заслуговуємо по справедливості. А діти не встигли накоїти стільки, скільки ми, тому вони між справедливістю та милосердям обирають справедливість.

Але проблема в тому, що ніхто з цих людей у футболках не знає про Льюіса нічого за межами льва, чаклунки та платяної шкапи, тому це знання їх не стосується.

Якщо вдасться пройти Великдень з якомога меншою кількістю заражень, зможемо говорити про поліпшення ситуації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 304
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Народ имеет право на ошибку-власть нет!
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с ..уя ли ? должно быть только одно право ? у депутата может быть одно право , быть повешенным первым . и это закрепить в конституции .
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Народ имеет право на ошибку-власть нет!
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Для третьей Мировой войны выбран не горячий фактор.Сейчас не модно стрелять и взрывать.Выбран вариант Самоизоляции и Коронвируса.Уничтожать социальные группы населения с помощью самого населения,это типа своего рода детонатор.Если я прав,то это скотство ниже плинтуса и погреба....
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Это кто же им такое право дал? Избиратели? У "зеленых" в предвыборной программе такое было записано? Нет? - Значит это - УЗУРПАЦИЯ!
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А по закону слабо когда после 191 тыс заболевших начинаются карантинные мероприятия.
За это все ответите узурпаторы. 10 лет в намодниках с 17 тыс штрафа и консфискация за убытки.
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Именно - только НАЧИНАЮТСЯ. После превышения 193 тысяч РЕАЛЬНО ИНФИЦИРОВАННЫХ с подтверждённым диагнозом. А не "с подозрением". Причём - начинаются регионально, а не объявлением геноцида по всей стране. Хотя откуда зелёным незнайкам знать про какие-то там Конституции, Законы, Правила. У них главные по карантину супер-доктор Шмыгаль, главврач Арахамия и суперинфекционист Ляшко. Хлопчикам просто забыли рассказать на общих сборах, что, кроме их мнений и хотелок, есть ещё Законодательство. А перепуганные слабоумные из населения - их быстренько поддержали истеричными выкриками "мы все умрём!!!!"
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Если удастся пережить шоблу шмыгалей, гончаруков, нефёдовых, радуцких и всех остальных "незнаек на Луне" - то уже можно Бога благодарить. Всякое в Украине было, но такого "эксклюзива" - ещё не было.
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Ага. Был вохровец Гелетей министром обороны в воюющей стране, шрфер Грицак во главе СБУ, ну и вишенка - генпрокурор без образования. А уж сколько натворили с образованием - типа Гонтаревой
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Осел,закрий маськовсих сектантів бо заразу ці сволочі які попруться в секто-будинки почнуть розносити!
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Прредлагаю перрейти в иудаизьм и хавать мацу с бульёном.
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Когда были выборы президента, я здесь очень подробно и,к сожалению, точно описывал,что будет после избрания президентом Зеленского. Я тоже хотел,чтобы мы жили лучше, но понимал,что руководить страной могут только умные,подготовленные к этому люди, ни один год занимающиеся политикой. Любой взятый с улицы дурак просто угробит страну.Более подготовленного к этому делу человека ,чем Порошенко тогда просто не было. Никаких чудес ни в жизни, ни в политике не бывает, а есть напряженный труд и движение шаг за шагом. Люди захотели чуда от пустоголового клоуна-получили тотальных кризис по всем направлениям, без малейшего луча надежды в конце тоннеля.
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