 Якщо вдасться пройти Великдень з якомога меншою кількістю заражень, зможемо говорити про поліпшення ситуації, - Зеленський

Про це йшлося на традиційній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського з питань боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

На нараді зазначалося, що зафіксовано спад зараження COVID-19 на Тернопільщині - в області, яка була серед лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом.

"Якщо нам вдасться пройти Великдень так, щоб не було скупчень і щоб поменше людей заразилися, ми зможемо говорити про покращення ситуації в Україні. Але доти кожен українець має усвідомлювати важливість карантину", – наголосив Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко заявив про посилення карантинних заходів у столиці: Закриття кладовищ, перенесення поминальних днів і посилений контроль на в'їздах до Києва