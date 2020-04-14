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 Політика України, За кордоном
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 Використання українських літаків "Мрія" і "Руслан" у боротьбі з COVID-19 зміцнює співпрацю НАТО з Києвом, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО вітає використання українських літаків "Мрія" і "Руслан" для стратегічних перевезень медичного обладнання в боротьбі з пандемією коронавірусу, що демонструє тісну співпрацю союзників по Альянсу з Україною.

"Я бачив ці літаки - вони величезні, у них є величезні можливості, і українські літаки демонструють, як НАТО працює з партнером - Україною, щоб забезпечити повітряні перевезення для союзників по НАТО", - сказав він у вівторок у ході відеопресконференції , передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Пресконференція відбулася напередодні позачергового засідання міністрів оборони Північно-Атлантичного Альянсу, яке пройде по захищених каналах у форматі відеоконференції, і яке було скликане за ініціативою генсека в зв'язку з пандемією COVID-19.

Генсек підкреслив, що союзники вітають той факт, що у НАТО є багато партнерів. "Ми можемо разом стояти і реагувати на спільні виклики, яким є криза COVID-19", - додав він.

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Столтенберг зазначив, що вітає тісне партнерство з Україною. "Це (пандемія коронавірусу. - Ред.) торкнулося нас всіх, це - спільний виклик, на який ми повинні реагувати спільно. Звичайно, ми зараз обговорюємо, як далі ми можемо посилити партнерство з Україною, і Програма посилених можливостей - один з елементів, щодо якої зараз йде обговорення, тому мені ще рано робити висновки, але все, що ми робимо разом, зміцнює партнерство між НАТО й Україною", - упевнений генсек Альянсу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188927
 
   
 Топ коментарі
 
А лучше бы так - "...Поставка американских танков укрепляет сотрудничество НАТО с Киевом...". Кремль пропоносил.

Использование украинских самолетов "Мрии" и "Руслана" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество НАТО с Киевом, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1381
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НАТО планирует построить в Украине 4 базы.у кремлевских Хмырей челюсьти лопнут Использование украинских самолетов "Мрии" и "Руслана" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество НАТО с Киевом, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5396
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на шару попользуются под лозунги об укреплении сотрудничества, как шухер уляжется - опять будут говорить "заходите лет через 20".
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А лучше бы так - "...Поставка американских танков укрепляет сотрудничество НАТО с Киевом...". Кремль пропоносил.

Использование украинских самолетов "Мрии" и "Руслана" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество НАТО с Киевом, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1381
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А как же Договор с Иланом Маском и Пентагоном на перекидку негабаритов для космоса и омериканских войск? Использование украинских самолетов "Мрии" и "Руслана" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество НАТО с Киевом, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2354
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Хоть трохи ці літаки окуплять своє утримання. А може навіть прибуток принесуть
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Скоріше за все цей фрахт виконано майже безкоштовно
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14 апреля 2020 года Варшавский аэропорт транслировал в прямом эфире приземление украинского гиганта Ан-225 "Мрия"

В варшавском аэропорту имени Шопена сел крупнейший грузовой самолет в мире Ан-225 "Мрия" с грузом медицинского назначения, необходимого для борьбы с коронавирусом.

Онлайн трансляцию прилета украинского самолета вел варшавский аэропорт.Мрия" прилетела в Варшаву с грузом: 7 млн медицинских масок типа Р2, несколько сотен тысяч защитных комбинезонов и несколько сотен тысяч защитных шлемов. Защитное медицинское снаряжение куплено польскими компаниями KGHM Polska Miedź S. A. i Lotos S. A.

Видео https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3005178-ukrainskaa-mria-saditsa-v-varsave.html
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НАТО планирует построить в Украине 4 базы.у кремлевских Хмырей челюсьти лопнут Использование украинских самолетов "Мрии" и "Руслана" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество НАТО с Киевом, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5396
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Какие у вас личные недостатки- только один, у меня нету MG 42.
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да будет там и наш прапор, не переживай ті так! а то всю ветка заспамил.
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