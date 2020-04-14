 COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі. КАРТА

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Голосіївський - +3
- Дарницький - +18
- Деснянський - +9
- Дніпровський - +4
- Оболонський - +5
- Печерський - +7
- Подільський - +2
- Святошинський - +2
- Солом'янський - +2
- Шевченківський - +4
Разом з тим, зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 164. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 58 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 77, у Шевченківському - 60, Голосіївському - 43, Оболонському - 30, Подільському - 28, Дніпровському - 36, Деснянському - 34.
Найменше випадків захворювання зареєстровано в Святошинському районі - 21.