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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Київські новини
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 COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дарницькому районі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський - +3

- Дарницький - +18

- Деснянський - +9

- Дніпровський - +4

- Оболонський - +5

- Печерський - +7

- Подільський - +2

- Святошинський - +2

- Солом'янський - +2

- Шевченківський - +4

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо вдасться пройти Великдень з якомога меншою кількістю заражень, зможемо говорити про поліпшення ситуації, - Зеленський

Разом з тим, зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 164. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 58 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 77, у Шевченківському - 60, Голосіївському - 43, Оболонському - 30, Подільському - 28, Дніпровському - 36, Деснянському - 34.

Найменше випадків захворювання зареєстровано в Святошинському районі - 21.

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі 01
COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі 02


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188926
 
 
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виталя,запускай метро, а то в киеве уже 3,5 млн живет
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Вы лучше проверьте Винницкую обл. Там п***ц творится. Все села и городки заражены приехавшими гастарбайтерами
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Если бы эти арбайтеры сидели в карантине по-приезду, то не было бы забоолеваний. Вот только ведь хохлу "закон не писан". Каждый сам себе начальник. Потому и бордель такой в Украине.
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Почему именно Винницкую? Гастарбайтеры расползлись по всей Украине...
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Гастарбайтери це у вас на кацапії. У нас заробітчани!
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Иди свою педросию проверяй, там уже за 20 штук перевалило, и это только официальная часть.
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Киев пора полностью закрывать на карантин на 14 дней, включая промышленное производство. Также вьезд и выезд из города. Иначе будет как в Италии. Столицу накроют трупы, а священники помогут. Пора закрывать церкви для входа прихожан в храм на уровне власти.
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Киев пора полностью закрывать на карантин на 14 дней, включая промышленное производство. Также вьезд и выезд из города. Иначе будет как в Италии. Столицу накроют трупы, а священники помогут. Пора закрывать церкви для входа прихожан в храм на уровне власти.
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