 COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі. КАРТА

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський - +3

- Дарницький - +18

- Деснянський - +9

- Дніпровський - +4

- Оболонський - +5

- Печерський - +7

- Подільський - +2

- Святошинський - +2

- Солом'янський - +2

- Шевченківський - +4

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Разом з тим, зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 164. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 58 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 77, у Шевченківському - 60, Голосіївському - 43, Оболонському - 30, Подільському - 28, Дніпровському - 36, Деснянському - 34.

Найменше випадків захворювання зареєстровано в Святошинському районі - 21.









