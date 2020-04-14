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 Політика України, Суспільство
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Все про:ПР (970) Чорновол Тетяна (145) Євромайдан (708) ДБР (1028)

 Свідчення слідчим ДБР давати не буду, щоб не дозволити притягати інших майданівців за моїми свідченнями, - Чорновол

Екснардепка Тетяна Чорновол заявила, що не даватиме свідчення слідчим ДБР.

Про це вона заявила журналістам біля стін ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Чорновол наголосила, що Росія намагається дискредитувати Майдан, переписати історію України.

"Я йду на свій перший допит. Мною ухвалено рішення йти за статтею 63 Конституції України, яка дає мені можливість не давати свідчення. Я підпалювала офіс Партії регіонів, щоб відвернути карателів від Маріїнського парку, які почали вбивати активістів Майдану, так, я це робила. Але свідчення слідчим я давати не буду, щоб не дати можливість притягати інших майданівців за моїми свідченнями", - заявила вона.

Також Чорновол зазначила, що людина в офісі Партії регіонів загинула не через підпал.

"Людина загинула після того, як офіс Партії регіонів був зайнятий силами "Беркута" і тітушок. І навіть після того, як приїхала пожежна машина і загасила вогонь", - пояснила вона.

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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак, Віктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188924
 
   
 Топ коментарі
 
Да споймайте вы этого Порного да повесьте за яица возле Рады. напротив. Тогда может рыгоаналы и притихнут немного.
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на всех не нужно Танюха... - дай показания на Лещенко и Найема.... Показания следователям ГБР давать не буду, чтобы не позволить привлекать других майдановцев по моим показаниям, - Чорновол - Цензор.НЕТ 2297
Им тюрьма пойдет на пользу....
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Ценность знаменитой "амбарной книги ПР", изъятой в этом офисе, может подтвердить лично Паша Манафорт, грустящий на киче в Америке.
Уж за одно это, Таня - молодец.
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Да споймайте вы этого Порного да повесьте за яица возле Рады. напротив. Тогда может рыгоаналы и притихнут немного.
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Зелень йому держохорону приставила.
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История мира движется по спирали . В Украине всё не так , просто грабли .
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на всех не нужно Танюха... - дай показания на Лещенко и Найема.... Показания следователям ГБР давать не буду, чтобы не позволить привлекать других майдановцев по моим показаниям, - Чорновол - Цензор.НЕТ 2297
Им тюрьма пойдет на пользу....
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Депутаты Зеленского пришли в майках "Маю право на помилку". Вначале я подумал что это они так оправдывают зэизбирателя. Ну мол ошибся - проголосовал за гавно, бываетПоказания следователям ГБР давать не буду, чтобы не позволить привлекать других майдановцев по моим показаниям, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4139Показания следователям ГБР давать не буду, чтобы не позволить привлекать других майдановцев по моим показаниям, - Чорновол - Цензор.НЕТ 7675
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Кхм...и снова хотелось бы услышать комментарий юриста Власенко...
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Т.Чорновол - личный ценный осведомитель (стукач) Министра МВД Арсена Авакова уже на протяжении шести лет, поэтому Аваков будет за неё поначалу мазу тянуть, но только на словах, а потом кинет как ссаную тряпку в угол и отморозиться ибо стукачи во все времена были хуже п@дорасов.
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Пока мы будем позволять продажным хитрожопым неукраинцам править страной -
ТАКОЕ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ.
И в итоге мы потеряем саму страну.
П.С.
Надеюсь, враги нас не одолеют.
Но после победы - никакой пощады.
Мы уже знаем - к чему приводит толерастность...
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Я так згадую, і на мою думку, переслідують активістів не меньше ніж при Януковичі.
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Точно. Зараз знайдуть свідка, що бачив як Таня порвала портрет Зеленського. І посадять на два роки невинне дитя, кровопивці...
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Дело Черновол выгодное двум сторонам для самопиара на простом и для отвлечения от главных их грехов. Одни пиарятся перед теми избирателями, кто негативно относятся к майдану, другие перед теми кто положительно к майдану относятся. И отходит на второй план, что бОльшая часть и тех и тех проголосовали за катастрофический для Украины закон дерибана земли. И вообще дерибан земли оттесняется на второй план. Первые это фракция СН, другие это фракции ЕС и Голос.
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Правильная тактика - не включаться в технологический процесс "шьем дела из материала заказчика руками их врагов"
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загинув через регіональний вірус, підпалу не бачив
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У меня вопрос к тем майдановцам из Винничины, Волыни, Черкасчины, Буковины, Черниговщины, которые год назад голосовали за зеленского. Вас тварей совесть не мучает,от того что вы вернули рыгов во власть?! Которые отпустили всех мусоров-убийц и сейчас сажают ваших побратимов?!
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Не истери дебил! При вашем свиночолом кондитере эта Венедиктова шо, дворником работала? Он первый на Майдан посрал и высморкался...
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А ты за кого, умник, голосовал на президентских выборах в 2014 и 2015?
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Вы можете хранить молчание. Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. (с) Правило Миранды.
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В украинском суде против вас будет использовано и то шо вы не скажете, и то шо вы никогда не делали и даже грехи разбойника Вараввы, который был распят вместе с Иисусом... Он уже давно потерял право называться судом по определению!
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Таня, Таня! Ты ж сама будувала 5 лет систему, которая тебя сейчас скушает не поперхнувшись! Это тебе за Сашку Музыку мячик прилетел! Так шо Танечка не плачь...
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Захлебнулся пеной с пожарных кранов что ли?
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