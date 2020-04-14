 Свідчення слідчим ДБР давати не буду, щоб не дозволити притягати інших майданівців за моїми свідченнями, - Чорновол

Про це вона заявила журналістам біля стін ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Чорновол наголосила, що Росія намагається дискредитувати Майдан, переписати історію України.

"Я йду на свій перший допит. Мною ухвалено рішення йти за статтею 63 Конституції України, яка дає мені можливість не давати свідчення. Я підпалювала офіс Партії регіонів, щоб відвернути карателів від Маріїнського парку, які почали вбивати активістів Майдану, так, я це робила. Але свідчення слідчим я давати не буду, щоб не дати можливість притягати інших майданівців за моїми свідченнями", - заявила вона.

Також Чорновол зазначила, що людина в офісі Партії регіонів загинула не через підпал.

"Людина загинула після того, як офіс Партії регіонів був зайнятий силами "Беркута" і тітушок. І навіть після того, як приїхала пожежна машина і загасила вогонь", - пояснила вона.

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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак, Віктор Чумак, Ярослав Юрчишин.