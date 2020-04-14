 Труханов отримав ще одну підозру через недостовірне декларування доходів

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає "Цензор.НЕТ".

Так, слідством встановлено, що міський голова не вказав у декларації майно та доходи, що належали його дружині. Зокрема, квартиру у м. Одесі, паркомісця, автомобіль, а також корпоративні права тощо.

Загальна вартість незадекларованого майна сягає майже 16,3 млн гривень.

Дії посадовця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ст.366-1 КК України.

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Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Розслідування цих фактів детективи НАБУ і прокурори САП здійснювали з березня 2019 року.

Нагадаємо, що у Вищому антикорупційну суді слухається ще дві справи про обвинувачення Одеського міського голови. Одна справа стосується декларування недостовірної інформації за 2015-2016 роки. Інша - щодо заволодіння коштами бюджету у сумі понад 92 млн гривень в результаті реалізації схеми придбання у власність приміщення адмінкорпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеню вартістю - перебуває на розгляді в Апеляційній палаті Антикорупційного суду.

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