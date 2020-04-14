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 Політика України
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Все про:Одеса (2434) Труханов (201) Антикорупційна прокуратура (1098) електронне декларування (652)

 Труханов отримав ще одну підозру через недостовірне декларування доходів

Заступник Генерального прокурора - керівник САП Назар Холодницький 14 квітня повідомив про підозру в недостовірному декларуванні доходів за 2017 рік меру Одеси Геннадію Труханову.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає "Цензор.НЕТ".

Так, слідством встановлено, що міський голова не вказав у декларації майно та доходи, що належали його дружині. Зокрема, квартиру у м. Одесі, паркомісця, автомобіль, а також корпоративні права тощо.

Загальна вартість незадекларованого майна сягає майже 16,3 млн гривень.

Дії посадовця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ст.366-1 КК України.

Також дивіться: Під час обшуку в ексдружини Труханова Колтунової знайшли його пістолет і $300 тис. його мами, - ЦПК. ВIДЕО

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Розслідування цих фактів детективи НАБУ і прокурори САП здійснювали з березня 2019 року.

Нагадаємо, що у Вищому антикорупційну суді слухається ще дві справи про обвинувачення Одеського міського голови. Одна справа стосується декларування недостовірної інформації за 2015-2016 роки. Інша - щодо заволодіння коштами бюджету у сумі понад 92 млн гривень в результаті реалізації схеми придбання у власність приміщення адмінкорпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеню вартістю - перебуває на розгляді в Апеляційній палаті Антикорупційного суду.

Читайте: Прокуратура в суді оголосила обвинувальний акт щодо Труханова, - САП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188920
 
 
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Зеленые ,как и предыдущие деятели, все никак не могут посадить бандита Труханова, зато Черновол уже потащили в ГБР и сегодня задержать обещают. Вот оно зеленое правосудие Украины.
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Вони вже й самі не знають скільки в них добра всякого накрадено...
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заплуталыся малость да еще надо помнить в какой стране какое а там разные налоговые ставки правила брр ка кжить то так бедняжка..... сученная.... Труханов отримав ще одну підозру через недостовірне декларування доходів - Цензор.НЕТ 1244
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ЗЕкономить на туалетному папірі...
😷
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ну в демократичный країні за такі хоч маленькі проступки відразу йде посадовець у відставку а тим більше МЕР
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Все хотят быстро,а не получится. "Совков" создавали 70 лет......
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