 Підозра Чорновол - диверсійна кампанія за сценарієм Кремля, - нардепи "ЄС"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
За словами Андрія Парубія, зараз розгортається інформаційно-диверсійна кампанія, мета якої - переконати весь світ і українців, що на Майдані саме майданівці атакували правоохоронні органи, а ті змушені були захищатися.
"Кремль і Російська Федерація намагаються переконати всіх, що майданівці є злочинцями, що в країні відбувся державний переворот. Це свідчення того, що теперішня влада і президент Зеленський, керівник ДБР і генпрокурор сьогодні виконують сценарій, намальований за межами України, і завдання його - дискредитація Майдану", - зазначив Парубій.
"Кожен, хто сьогодні порушує закон, кожен, хто дискредитує Майдан, кожен, хто хоче знищити права і свободи і волю до боротьби, – він отримає відповідь від усіх українців. Так що бійтеся, бо ми не боїмося", – наголосила нардепка Федина.
"Очевидним є те, що сьогоднішні процеси – це помста за боротьбу патріотів за свою країну, помста за боротьбу проти окупації, помста за боротьбу за самостійність", – заявив нардеп Ахтем Чийгоз.
"Помста дійсно продовжується, і ми бачим це в справі Шеремета. Це Юля Кузьменко, Яна Дугарь, Андрій Антоненко. Це волонтери, добровольці, майданівці. Ті справи, які фабрикуються проти них, в тому числі, Тетяна Чорновол", - зазначив нардеп Бондар.
Нардеп Олексій Гончаренко наголосив: "Прикриваючись епідемією, прикриваючись карантином, влада вдалася до політичного мародерства і хоче знищити реальну єдину опозицію – це українські патріотичні сили. І розправа над Тетяною Чорновол це є просто частиною і знаком попередження всім іншим – мовчіть, не стате своє слово проти, не захищайте Україну. Цього не буде. Вони цього не досягнуть".
И над всем воцарилась зеленая кацапская смерть..
Что-то сильно сомневаюсь, что в кремле кому-то интересна Черновол. Кто она такая? Да по сути никто, я имею в виду в политике и как общественная фигура.
Скорее это внутренние разборки, попытки Зе власти показать "посадки" и "работу" ГБР. И отвлечь внимание от более важных персон.
паРаше жить осталось считанное время.
Поэтому кремлю крайне выгодно успеть оккупировать Украину...
Но то, сто с точки зрения действующего законодательства вытворяют ЗЕленые шлюхи, это высший пилотаж беззакония и заказухи.
Они просто долбанутые упавшей властью, и нихренга не прогнозируют последствий своих действий (в первую очередь для себя). Инстинкт самосохранения убит напрочь из за отсутствия мозгов, как таковых.
А то что...?
Что им будет...?
Если пойдет что то не так - сядут в самолеты и улетят с Украины...
Так было при Ющенко, Порошенко, так будет и при Зели...
добробатівців...нічого нового..на жаль..