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 Політика України, Суспільство
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 Підозра Чорновол - диверсійна кампанія за сценарієм Кремля, - нардепи "ЄС"

Нардепи фракції "Європейська Солідарність" під стінами ДБР, куди на допит викликали Тетяну Чорновол, закликали громадянське суспільство, демократичні політичні сили не залишатися байдужими до переслідувань учасників Майдану. Прикриваючись карантинними заходами, влада почала активний наступ на досягнення Революції Гідності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

За словами Андрія Парубія, зараз розгортається інформаційно-диверсійна кампанія, мета якої - переконати весь світ і українців, що на Майдані саме майданівці атакували правоохоронні органи, а ті змушені були захищатися.

"Кремль і Російська Федерація намагаються переконати всіх, що майданівці є злочинцями, що в країні відбувся державний переворот. Це свідчення того, що теперішня влада і президент Зеленський, керівник ДБР і генпрокурор сьогодні виконують сценарій, намальований за межами України, і завдання його - дискредитація Майдану", - зазначив Парубій.

"Кожен, хто сьогодні порушує закон, кожен, хто дискредитує Майдан, кожен, хто хоче знищити права і свободи і волю до боротьби, – він отримає відповідь від усіх українців. Так що бійтеся, бо ми не боїмося", – наголосила нардепка Федина.

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"Очевидним є те, що сьогоднішні процеси – це помста за боротьбу патріотів за свою країну, помста за боротьбу проти окупації, помста за боротьбу за самостійність", – заявив нардеп Ахтем Чийгоз.

"Помста дійсно продовжується, і ми бачим це в справі Шеремета. Це Юля Кузьменко, Яна Дугарь, Андрій Антоненко. Це волонтери, добровольці, майданівці. Ті справи, які фабрикуються проти них, в тому числі, Тетяна Чорновол", - зазначив нардеп Бондар.

Нардеп Олексій Гончаренко наголосив: "Прикриваючись епідемією, прикриваючись карантином, влада вдалася до політичного мародерства і хоче знищити реальну єдину опозицію – це українські патріотичні сили. І розправа над Тетяною Чорновол це є просто частиною і знаком попередження всім іншим – мовчіть, не стате своє слово проти, не захищайте Україну. Цього не буде. Вони цього не досягнуть".

Читайте: Чорновол: "Венедіктова умиває руки і перекладає відповідальність за взяття під варту на Портнова"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188919
 
   
 Топ коментарі
 
ЗЕботы, жрать подано! Приятного аппетита, опущенные
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Сепаров пора пиздить, совсем распоясались.
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брехня.. не просто реформовані, а ПОТУЖНОРЕФОРМОВАНІ!!!
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Действующие судьи, каждый день выносят кому-то приговоры. что не так?
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все так - одна справа іменована "битовуха", інша "замовні", "договірні" - та "політичні"...
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мразина»янелох»на полусогнутых исполняет все задачи ,поставленные на Лубянке
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іменована "медійна" хвиля - щоб збивати ЗАШКВАРИ еРмака , та зЄ-оманського...
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зашквари такі не збиваються-вони у серцях відкладаються
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їм пох на "серця" , там в таке не "бавляться"- це прагматики які знають і розуміють - вони "временщики", а значить прийшов - взяв- відійшов...,тому у них : " для достижения цели все средства хороши" ...
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то може-якщо їм пох-вони готові потопити нас в крові-і не такі вже й вони врємєнщіки?
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То есть убийства не было ? Или не нужно наказать виновных
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Оно так , а как убедить в этом слабоумных ?
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Естественно, к гадалке не ходи. Только ничего у них не получится.
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ЗЕботы, жрать подано! Приятного аппетита, опущенные
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-Маски долой!
И над всем воцарилась зеленая кацапская смерть..
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/// ....Потому что это дело - заказ Москвы ///

Что-то сильно сомневаюсь, что в кремле кому-то интересна Черновол. Кто она такая? Да по сути никто, я имею в виду в политике и как общественная фигура.
Скорее это внутренние разборки, попытки Зе власти показать "посадки" и "работу" ГБР. И отвлечь внимание от более важных персон.
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похоже на правду, но только наполовину. Это еще и отличная возможность для псов попиариться на якобы преследованиях. Потом всё тихо спустят на тормозах и обе стороны новой коалиции будут в профите.
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Чорновол личный враг Портнова и ко, а кремлядям естественно все равно какого именно активиста будут репрессировать им главное испортить воздух в инфополе.
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Кремлю это выгодно как расшатывание ситуации в целом и постепенное закручивание гаек ...
паРаше жить осталось считанное время.
Поэтому кремлю крайне выгодно успеть оккупировать Украину...
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я далек от каких либо симпатий к Т.Чорновол, от слова совсем.
Но то, сто с точки зрения действующего законодательства вытворяют ЗЕленые шлюхи, это высший пилотаж беззакония и заказухи.
Они просто долбанутые упавшей властью, и нихренга не прогнозируют последствий своих действий (в первую очередь для себя). Инстинкт самосохранения убит напрочь из за отсутствия мозгов, как таковых.
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"Инстинкт самосохранения убит напрочь из за отсутствия мозгов, как таковых"


А то что...?
Что им будет...?
Если пойдет что то не так - сядут в самолеты и улетят с Украины...
Так было при Ющенко, Порошенко, так будет и при Зели...
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Нахождение у власти когда нибудь закончится, а совершение уголовного преступления останется....
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Ви мали 5 років на незворотні радикальні реформи та довіру зневіреного народу. І ви все феєрично просрали. Прийшов і для вас, ваш термідор. Ви його заслужили.
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Ран1ше був не мед,а зараз вже точно лайно,пор1внювати не можно.
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Вся эта зелебобная шелупень - по сценарию кремля Подозрение Чорновол - диверсионная кампания по сценарию Кремля, - нардепы "ЕС" - Цензор.НЕТ 400
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То есть можно поджечь, убить человека и списать все на россию. Порошенко защищает и плодит убийц.
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На Даунбасе мы тоже списываем все на расею напрасно,да?
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А чего ты написал"Даунбасе" ????? Там ведь наш народ Украинский
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то ты наверное спутал с Донбассом, там да, наши люди украинцы.
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Стратегія така вже була при папіреднику-гратувати
добробатівців...нічого нового..на жаль..
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