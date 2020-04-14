 Підозра Чорновол - диверсійна кампанія за сценарієм Кремля, - нардепи "ЄС"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

За словами Андрія Парубія, зараз розгортається інформаційно-диверсійна кампанія, мета якої - переконати весь світ і українців, що на Майдані саме майданівці атакували правоохоронні органи, а ті змушені були захищатися.

"Кремль і Російська Федерація намагаються переконати всіх, що майданівці є злочинцями, що в країні відбувся державний переворот. Це свідчення того, що теперішня влада і президент Зеленський, керівник ДБР і генпрокурор сьогодні виконують сценарій, намальований за межами України, і завдання його - дискредитація Майдану", - зазначив Парубій.

"Кожен, хто сьогодні порушує закон, кожен, хто дискредитує Майдан, кожен, хто хоче знищити права і свободи і волю до боротьби, – він отримає відповідь від усіх українців. Так що бійтеся, бо ми не боїмося", – наголосила нардепка Федина.

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"Очевидним є те, що сьогоднішні процеси – це помста за боротьбу патріотів за свою країну, помста за боротьбу проти окупації, помста за боротьбу за самостійність", – заявив нардеп Ахтем Чийгоз.

"Помста дійсно продовжується, і ми бачим це в справі Шеремета. Це Юля Кузьменко, Яна Дугарь, Андрій Антоненко. Це волонтери, добровольці, майданівці. Ті справи, які фабрикуються проти них, в тому числі, Тетяна Чорновол", - зазначив нардеп Бондар.

Нардеп Олексій Гончаренко наголосив: "Прикриваючись епідемією, прикриваючись карантином, влада вдалася до політичного мародерства і хоче знищити реальну єдину опозицію – це українські патріотичні сили. І розправа над Тетяною Чорновол це є просто частиною і знаком попередження всім іншим – мовчіть, не стате своє слово проти, не захищайте Україну. Цього не буде. Вони цього не досягнуть".

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