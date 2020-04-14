 Кличко заявив про посилення карантинних заходів у столиці: Закриття кладовищ, перенесення поминальних днів і посилений контроль на в'їздах до Києва

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Хочу зазначити, що з четверга, 16 квітня, до наступного понеділка ми посилюємо контроль на постах, виставлених на в'їздах до Києва. Зокрема, вводиться обов'язкова термометрія для пасажирів транспорту, що прямує в столицю. Це стосується автобусів, вантажно-пасажирського та легкового транспорту, що перевозить більше трьох пасажирів (включно з водієм)", - сказав Кличко.

Також він наголосив, що в поминальні дні всі кладовища міста, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 56 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, загалом 551 хворий, - Кличко

"Поминання перенесене на 6 червня. Нагадаю, з пропозицією перенести поминальні дні виступили і представники конфесій, з якими я неодноразово зустрічався", - зазначив Віталій Кличко.