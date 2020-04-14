 ОГП призначив проведення комплексної криміналістичної експертизи щодо катастрофи літака МАУ і наполягає на створенні міжнародної слідчої групи

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Наразі прокурори Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора призначили комплексну комісійну криміналістичну експертизу. Мета її проведення – деталізувати причини авіакатастрофи, з’ясувати обставини влучення ракети ТОР-М1.

Також у кримінальному провадженні аналізуватиметься інформація про рейси, які передували вильоту Боїнгу-737 з аеропорту Тегерана, планується проведення низки слідчих та інших процесуальних дій.

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Водночас досі залишається невирішеним питання щодо передачі українській стороні бортових самописців, на яких може міститися надважлива інформація.

Нагадаємо, внаслідок авіакатастрофи загинуло 176 цивільних осіб, серед яких 11 – українців.