EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
  4958  48
Матеріали за темою:
Все про:Портнов (200) ПР (970) Чорновол Тетяна (145) Євромайдан (708) Вовк суддя (11) ДБР (1028) Венедіктова (110)

 Чорновол: "Венедіктова умиває руки і перекладає відповідальність за взяття під варту на Портнова"

Екснардепка Тетяна Чорновол сумнівається, що її не візьмуть під варту.

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вовк - суддя Портнова. Ви вірите, що не буде взяття під варту?", - йдеться в повідомленні.

"Ситуація, насправді, така: Венедіктова умиває руки і перекладає відповідальність за взяття під варту на Портнова. Суддя має повне право на жорсткішу санкцію, тим більше, що стаття серйозна і відповідальність - "вишка". Хіба що підтримка злякає ... ", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільш тяжкі статті надумані, за незаконне притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи доведеться відповідати, - Сергій Горбатюк про справу Тетяни Чорновол

Чорновол: Венедіктова умиває руки і перекладає відповідальність за взяття під варту на Портнова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188913
 
   
 Топ коментарі
 
я думаю, что Зеленая власть поломает себе хребет, начиная репрессии против Майдановцев..
Это очень большая ошибка!!!..
 показати весь коментар
 
Все идет своим чередом, видать сильно подгорает у портянки, раз так суетится. Чем абсурднее будут их выбрыки, тем сильнее их будут бить, и Вовка этого и остальных. Обидеть Таню может каждый, не каждый сможет убежать...
 показати весь коментар
 
Схоже на те, що зюзікі разом з портняжкой вирішили качнути ситуацію.
Уроки Майдану їх нічому не навчили, тому що революція не була доведена до логічного завершення - фізичного знищення ворогів.
Ну що ж, раніше розпочнему, раніше закінчемо..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Терпи Таня , скоро выйдешь как Юля .
 показати весь коментар
 
 
Когда у Портнова есть судья Вовк, то самое время запускать рынок земли.
 показати весь коментар
 
 
Моя дружина побачила її у візку, в 2014-му, і не втрималась: "Ого! "Пика - хоч пацюків бий!...". Хотіла-б і я так в тюрмі "помучиться"...".
 показати весь коментар
 
Лучше нахер и без парашюта. По катапультированию замечаний нет.
 показати весь коментар
 
 
Катапульта-приспособление для метания камней,но можно и для такого де рьма
 показати весь коментар
 
Схоже на те, що зюзікі разом з портняжкой вирішили качнути ситуацію.
Уроки Майдану їх нічому не навчили, тому що революція не була доведена до логічного завершення - фізичного знищення ворогів.
Ну що ж, раніше розпочнему, раніше закінчемо..
 показати весь коментар
 
 
Предлагаю обратиться к истории и посмотреть на две недавние революции которые включали частичное или полное "фізичне знищення ворогів" - а именно французскую (1789) и русскую (1917). Очень долго общества отхаркивали результаты таких революций и результат их был очень далек от запланированного - "хоть немного пожить хорошо".
 показати весь коментар
 
історія надає нам приклади, але їх не можна використовувати, як стовідсоткову кальку.
Не бачу нічого нормального у тому, що українофоби на кшалт портнова, бойка, шуфріча та інша мразота не тільки жива-здорова, а й ще розпочала справжній реванш.
Тобто люди, які фактично віддавали накази на застосування сили проти народу, зараз стоять на сторожі закону?!
 показати весь коментар
 
 
К сожалению наша судебная система очень больна и не способна адекватно реагировать на такие ситуации, но это все равно не может быть причиной ввергнуть всю страну в хаос (если что то революция - это хаос прежде все).
 показати весь коментар
 
Не переживай - очередная русская революция "переплюнет" обе предыдущие... Главное - чтобы "ручонки шаловливые" не дотянулись до складов химоружия, бактериологических лабораторий и ядерной кнопки, а то человечество не выживет вообще...
 показати весь коментар
 
я думаю, что Зеленая власть поломает себе хребет, начиная репрессии против Майдановцев..
Это очень большая ошибка!!!..
 показати весь коментар
 
 
А это даже не они, это другие, те которые все это финансировали из за поребрика, все эти фильмы и сериалы. А для них чем хуже в Украине , тем лучше, и на Зелю им начхать, а он дурбелык ничего не понимает...
 показати весь коментар
 
 
яКЩО бОГ КОГОСЬ НАКАЗУЄ, ТО ЗАБИРАЄ В НЬОГО РОЗУМ
 показати весь коментар
 
 
не смог понять он нашей славы
не смог понять зебил кровавый
на что он руку подымал..
 показати весь коментар
 
 
Все идет своим чередом, видать сильно подгорает у портянки, раз так суетится. Чем абсурднее будут их выбрыки, тем сильнее их будут бить, и Вовка этого и остальных. Обидеть Таню может каждый, не каждый сможет убежать...
 показати весь коментар
 
 
Такий цирк буде продовжуватись ще довго. Я зрозумів їхню тактику. Умовно можна назвати тактика «Геволт!!!!».
 показати весь коментар
 
 
Ви мені скажіть - яким чином ота структура дбр, яка немає повноважень за законом, чіпляється до активістів ?
Та суд навіть не повинний розглядати їхні позови та підозри. Вони - НІХТО.
 показати весь коментар
 
 
Це все відбувається тому-Шановна Ксеніє-що зебіли віддали абсолютну владу карликовому блазню.
 показати весь коментар
 
 
вони ще доберуть до Яценюка за розстріл кацапів в Чечні.
 показати весь коментар
 
 
А я з цим погоджувався! Тепер чекаємо на їхні порушення прав людини.
 показати весь коментар
 
 
вони вже неодноразово порушували ці права.. а зєля вже давно ходячий кримінальний і політичний злочинець
 показати весь коментар
 
 
Порушення були, але тепер з арештом Чорновол буде кампанія аналогічна компанії при звільненні з російських тюрем полонених українців. Для цієї влади буде втрата авторитету і відповідно відсутність кредитів та іншого співробітництва.
 показати весь коментар
 
 
можливо вони й добиваються цієї втрати-пруть же нахабно і підло.
 показати весь коментар
 
 
Так і отримають це, а далі відсутність бюджету.
 показати весь коментар
 
 
так московія ними крутить-можливо і це прораховано.
 показати весь коментар
 
Венедиктова! После Тани руки не отмоешь! Это тебе не коронавирус какой-то!!! Чорновол: "Венедіктова умиває руки і перекладає відповідальність за взяття під варту на Портнова" - Цензор.НЕТ 901
 показати весь коментар
 
 
За Шеремета -жінок,за осляті оманського -ще двох жінок ,за якусь ригівську тварюку-знову жінку до буцигарні. Так ми ризикуємо зовсім залишитися з кхаркою лукаш з лєнкою ,,глибока горлянка,, та з навіженною героїнею надькою-маштаком!
 показати весь коментар
 
 
Коли вже цього вовка з порянкою в Вєтєрок запросять?...
 показати весь коментар
 
Вояка проти ж1нок,та й то брон1к та памперси натягуе
 показати весь коментар
 
Венедиктова; что-то пошло не так, я лучше в сторонке посижу, посмотрю.
 показати весь коментар
 
а хто такий портнов? Він прокурор щоб такі дії робити? ригівський вишкребок, а поводиться немов він має повноваження хоч якісь.
Перепрошую, якщо генпрокурор-ша таке каже, то, вочевидь, професійний рівень наближається до нуля.. Ще одна квартальщиця-95..
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору