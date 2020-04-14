 Чорновол: "Венедіктова умиває руки і перекладає відповідальність за взяття під варту на Портнова"

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Вовк - суддя Портнова. Ви вірите, що не буде взяття під варту?", - йдеться в повідомленні.
"Ситуація, насправді, така: Венедіктова умиває руки і перекладає відповідальність за взяття під варту на Портнова. Суддя має повне право на жорсткішу санкцію, тим більше, що стаття серйозна і відповідальність - "вишка". Хіба що підтримка злякає ... ", - додала вона.
Уроки Майдану їх нічому не навчили, тому що революція не була доведена до логічного завершення - фізичного знищення ворогів.
Ну що ж, раніше розпочнему, раніше закінчемо..
Не бачу нічого нормального у тому, що українофоби на кшалт портнова, бойка, шуфріча та інша мразота не тільки жива-здорова, а й ще розпочала справжній реванш.
Тобто люди, які фактично віддавали накази на застосування сили проти народу, зараз стоять на сторожі закону?!
Это очень большая ошибка!!!..
не смог понять зебил кровавый
на что он руку подымал..
Та суд навіть не повинний розглядати їхні позови та підозри. Вони - НІХТО.
Перепрошую, якщо генпрокурор-ша таке каже, то, вочевидь, професійний рівень наближається до нуля.. Ще одна квартальщиця-95..