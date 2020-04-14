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 Політика України
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Все про:Луценко (3103) ПР (970) Чорновол Тетяна (145) Євромайдан (708) ДБР (1028)

 Луценко не мав права змінювати підслідність справи про пожежу в офісі ПР, бо є свідком, - ДБР

Державне бюро розслідувань повідомляє, що ексгенпрокурор Юрій Луценко не міг ухвалювати рішень щодо розслідування справ Майдану, оскільки він є свідком подій Революції Гідності.

Про це йдеться в заяві ДБР у справі Тетяни Чорновол, передає Цензор.НЕТ.

"Досудове розслідування у справі за фактом вбивства Захарова Володимира Костянтиновича, 1948 р.н., з 18.02.2014 по 15.11.2017 проводилося слідчими МВС… Після ухвалення Генеральним прокурором Луценком Ю. рішення про зміну підслідності у зазначеному провадженні та передачу його до Департаменту спецрозслідування під керівництвом Горбатюка С. слідчі дії у провадженні не проводилися. Повідомлення Луценка Ю. про його особисту присутність під час подій, пов’язаних з підпалом офісу "Партії регіонів", вказує на незаконність ухвалення ним процесуальних рішень у цьому провадженні, де він є свідком та може свідчити про конфлікт інтересів під час ухвалення рішення про зміну підслідності у кримінальному провадженні", - завили в ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Говорити про умисне вбивство охоронця офісу - юридичний абсурд. Підозра Чорновол відверто незаконна", - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188911
 
 
 Топ коментарі
 
тобто Луцик не мав права щось змінювати, а адвокат януковоща може займати посаду заступника ДБР?!!
Точно кажуть: друзям-усе, ворогам-закон
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Це відбвується тому, що 73% відсотків повних дегенератів вирішили галасавать па пріколу, і не за зеленского а протів парашенка. Ну тепер хай беруть велику столову лопату для гівна і починають його їсти за обидві щоки.
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а чому цими справами займається гбр, а не прокуратура ???
це каральний орган порнова-зеленського?
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а чому цими справами займається гбр, а не прокуратура ???
це каральний орган порнова-зеленського?
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Це відбвується тому, що 73% відсотків повних дегенератів вирішили галасавать па пріколу, і не за зеленского а протів парашенка. Ну тепер хай беруть велику столову лопату для гівна і починають його їсти за обидві щоки.
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а тому що Прокуратура буде підтримувати держобвинувачення в суді- а слідчі передані іншим відповідним за підсудністью ... , в тому числі і ДБР...
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але ж в правах та обов'язках дбр цього не прописано.
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Державне бюро розслідувань покликано запобігати, виявляти, припиняти, розкривати і розслідувати злочини, що вчинили:
І. Вищі посадові особи*:Президент України, повноваження якого припинено;Прем'єр-міністр України, член Кабінету Міністрів України, перший заступник та заступник міністра;Член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; Голова Державного комітету телеба чення і радіомовлення України;Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України;Голова Фонду державного майна України, його перший заступник та заступник;член Центральної виборчої комісії;народний депутат України;Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;Генеральний прокурор України, його перший заступник та заступник;Директор Національного антикорупційного бюро України;Голова Національного банку України, його перший заступник та заступник;Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступник;Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, його перший заступник та заступник;Радник або помічник Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України;суддя;працівник правоохоронного органу;особа, посада якої належить до категорії "А", крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності Національного антикорупційного Бюро України.
ІІ. Службові особи НАБУ та САП*:службові особи Національного антикорупційного бюро України;заступник Генерального прокурора-керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;інші прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
*крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю НАБУ.
ІІІ. Особи, які вчинили військові злочини, крім передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.
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Добре. Чорновол депутат в минулому.
А як щодо Марусі Звіробій ? Справа добровольців, обвинувачених у вбивстві Шеремета ?
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Знову ж таки. Справи інших майданівців.
Мені видається, що реб'яти взагалі не в своє діла носа встромили.
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тобто Луцик не мав права щось змінювати, а адвокат януковоща може займати посаду заступника ДБР?!!
Точно кажуть: друзям-усе, ворогам-закон
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все від новітньої історії України із 1991 -го ...- "реформи" в дії...
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Свидетелем чего? Бегства Овоща. побоища на Майдане, расстрелов? Шо за тупость.
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По-перше, югік-******* не мав права займати посаду генпрокурора, бо не мав юридичної освіти. Про це зараз всі мовчать, бо як то на пороха бочку котити? - він же цар для 30 відсоткій їбанатів.
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А харківська тьотя з ліцом комісарши із кіна про Шарікова, яка не пройшла кваліфікаційну комісію (хоча типу "з освітою") - має права очолювати ДБР? Луценко не мав права змінювати підслідність справи про пожежу в офісі ПР, бо є свідком, - ДБР - Цензор.НЕТ 9606
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Якщо вона посадить пару олігархів, то їй треба при житті памятника поставити, бо за 23 роки нас тільки лобами зводили і дурили.
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Пропоную почати з Коломойського. Ойц! Луценко не мав права змінювати підслідність справи про пожежу в офісі ПР, бо є свідком, - ДБР - Цензор.НЕТ 5694
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Не могу понять , зачем маланскому ишачиле делать Черновол козлом ( козой ) отпущения в деле гибели человека , ему нечем заниматься ? Он кого хочет обелить - воровскую партию регионов , во-влаве со-своим паханом Януковичем , всю свою сознательную жизнь , занимавшийся воровством ! Партию , которая спустила мусорню с оружием на расстрел демонстрантов , вышедших на улицу за лучшую жизнь ?!
Украинцы ! Вы когда ходили на выборы , Вы каким местом думали , когда президента выбирали ? Есть версия , что у Вас вместо головы на плечах вторая жопа , Вы по сути , двухжопые гомосапиенс !
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Маланский ишачила просто статист в партии, разыгрываемой кремлядями
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От кінчені портновськы кретини і брехуни, хіба алкаш-генплокулол має статус свідка...?! Процесуально він такого статусу не мав і не має, а ваші інсинуації типу "був присутній" та "свідок подій" не мають до справи жодного стосунку! Викликайте Луценка як свідка, тоді і буде розмова, а зараз правовий бєспрєдєл. Але викликати ви його не можете, бо як свідок він нікчемний, в подіях участі не брав і нічого не бачив. Це сране ДБР треба ліквідувати, бо за наші гроші займаються профанацією.
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Только конченые идиоты могут верить в объективность гбр, которое возглавляет адвокат твари януковича.
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ГБР - Государственная Борьба с Революцией. А я думал, что этот орган создали по борьбе с коррупцией, а не для политического реванша. Тогда предлагаю им также возобновить дело Бейлиса в связи с новыми открывшимися фактами, а также притянуть к отвественности убийцу Берлиоза.
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У нас свидетелей Революции - 42 миллиона, добавьте еще 7,7 млрд иностранцев. А адвокат Януковича, так тот точно свидетель.
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