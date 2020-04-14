 Луценко не мав права змінювати підслідність справи про пожежу в офісі ПР, бо є свідком, - ДБР

Про це йдеться в заяві ДБР у справі Тетяни Чорновол, передає Цензор.НЕТ.
"Досудове розслідування у справі за фактом вбивства Захарова Володимира Костянтиновича, 1948 р.н., з 18.02.2014 по 15.11.2017 проводилося слідчими МВС… Після ухвалення Генеральним прокурором Луценком Ю. рішення про зміну підслідності у зазначеному провадженні та передачу його до Департаменту спецрозслідування під керівництвом Горбатюка С. слідчі дії у провадженні не проводилися. Повідомлення Луценка Ю. про його особисту присутність під час подій, пов’язаних з підпалом офісу "Партії регіонів", вказує на незаконність ухвалення ним процесуальних рішень у цьому провадженні, де він є свідком та може свідчити про конфлікт інтересів під час ухвалення рішення про зміну підслідності у кримінальному провадженні", - завили в ДБР.
це каральний орган порнова-зеленського?
І. Вищі посадові особи*:Президент України, повноваження якого припинено;Прем'єр-міністр України, член Кабінету Міністрів України, перший заступник та заступник міністра;Член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; Голова Державного комітету телеба чення і радіомовлення України;Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України;Голова Фонду державного майна України, його перший заступник та заступник;член Центральної виборчої комісії;народний депутат України;Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;Генеральний прокурор України, його перший заступник та заступник;Директор Національного антикорупційного бюро України;Голова Національного банку України, його перший заступник та заступник;Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступник;Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, його перший заступник та заступник;Радник або помічник Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України;суддя;працівник правоохоронного органу;особа, посада якої належить до категорії "А", крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності Національного антикорупційного Бюро України.
ІІ. Службові особи НАБУ та САП*:службові особи Національного антикорупційного бюро України;заступник Генерального прокурора-керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;інші прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
*крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю НАБУ.
ІІІ. Особи, які вчинили військові злочини, крім передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.
А як щодо Марусі Звіробій ? Справа добровольців, обвинувачених у вбивстві Шеремета ?
Мені видається, що реб'яти взагалі не в своє діла носа встромили.
Точно кажуть: друзям-усе, ворогам-закон
Украинцы ! Вы когда ходили на выборы , Вы каким местом думали , когда президента выбирали ? Есть версия , что у Вас вместо головы на плечах вторая жопа , Вы по сути , двухжопые гомосапиенс !