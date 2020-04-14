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 Київські новини, Суспільство
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 На території Лаври стоять пости з правоохоронцями, потрапити туди можна за спецдозволом, - Кличко

На території Києво-Печерської лаври посилили карантинні заходи. Поліція і Нацгвардія контролюють входи і виходи з території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу.

"Вчора ми посилили карантинні заходи в Лаврі. На території виставили 4 пости з правоохоронців і фахівців лабораторного центру. Поліція і Нацгвардія контролюють входи і виходи з території. Потрапити туди можна тільки за спеціальним дозволом. Вчора ми направили медичні бригади в Лавру. Медобстеження там пройшли 230 служителів Лаври і 68 студентів духовної семінарії. Серед них виявили хворих. Двох госпіталізували. Один відмовився від госпіталізації", - розповів Кличко.

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На сьогодні заплановано відбір зразків для лабораторного дослідження ПЛР у служителів Київської духовної академії і семінарії.

Крім того, сьогодні вранці почали посилену дезінфекцію приміщень Києво-Печерської лаври. Її будуть робити щодня. Як і медогляд всіх, хто живе на території Лаври.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Києво-Печерська лавра закривається на карантин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188909
 
 
 Топ коментарі
 
коли вже московитів виженуть з Лаври ?
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Попов, которые всех из ложки кормили, к тюрьме нужно примерить.
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Попов, которые всех из ложки кормили, к тюрьме нужно примерить.
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Я не атеист и не фанат . Там не случилось чудо . За всё надо отвечать .
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корпорацію амбрелла взяли під охорону..
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коли вже московитів виженуть з Лаври ?
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Уряд Греції ініціював відкриття двох справ проти священників та одного мера за проведення служби при оголошеному карантині . Путінська УПЦ МП разом з ефесбешним куратором новінським для бубочки недоторкана .
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Какая санобработка,они же не атеисты? Молитва,святая вода и приложение к мощам.Если вход к ним по спецразрешению,то выход только после карантина. РПЦ уже обратилась к своим прихожанам оказать финансовую помощь,быстро у них деньги закончились,или на лечение павла ушли?
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Всех впускать...и никого не выпускать..
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Просто сидишь в парке, ни с кем не контактируешь, и могут тебя оштрафовать от 17 до 34 тыс. грн. А это главный московский поп в Лавре в центре столицы Украине в г. Киеве всех призывал посетить Лавру, умышленно злостно нарушил режим карантина, заразил тысячи людей, сделал святыню Украины - Лавру очагом эпидемии, и нет никакой ответственности.. Никто не открывает уголовной дело, не штрафует. После подобного игнорирования карантинного режима повыгоняйте московских попов с Лавры, передайте Лавру украинкой церкви.
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