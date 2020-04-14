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 Київські новини, Суспільство
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 56 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, загалом 551 хворий, - Кличко

За минулу добу захворювання на коронавірус підтвердили ще у 56 киян. Один випадок - летальний. Загалом у Києві вже 551 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася за минулу добу ще на 56 людей. З них 5 медиків. За добу, що минула, в столиці, на жаль, - ще 1 летальний випадок. Загалом у Києві вже 551 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - наголосив Кличко.

Серед киян, які захворіли: 26 жінок віком від 26-ти до 74-х років та 24 чоловіка - від 21-го до 82-х років. Також захворіли шестеро дітей – троє дівчаток та троє хлопчиків віком від трьох до семи років. До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

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"Зазначу, з випадків, зареєстрованих за минулу добу, ще 2 – у Києво-Печерській лаврі. А також летальний випадок, про який я сказав, - це монах Почаївської лаври, який перебував у Києво-Печерській лаврі та був госпіталізований раніше звідти. Чоловікові було 42 роки", - підкреслив Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, на ранок 14 квітня в Україні зафіксовано 270 нових випадків COVID-19, загалом - 3372, померли 98 осіб, 119 - одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188906
 
 
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А закрыли бы Лавру , в разы было бы меньше .
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а вот это вы напрасно! Лавра должна самоочиститься
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14 Апреля 2020, 11:28 ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ УКРАИНЫ ОБЕСПЕЧЕНЫ ЗАЩИТНЫМИ МАСКАМИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 90%.
Странно. А украинские врачи лечат эти общины? Может быть целесообразно разделить все общины, и по проценту национального состава пользоваться народным достоянием? А то получается, что эти зеленские "общины" имеют 90% счастья, при количестве 0,2%
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Радуцкий выдал .остатки которые не успел продать
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В Польше уже Пасха прошла. Всё чинно и мирно. Никаких толп. Но показали Украину на Вербное воскресенье, это жопа. Дуремары с Русской Церкви в Украине решили до конца уничтожить население.Я представляю, что будет твориться на Пасху в этих гадюшниках.
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