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 Суспільство, За кордоном
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Все про:авіація (489) журналістика (1000) розслідування (1666) Росія (26842) Сирія (1538)

 Російські пілоти причетні до авіаатак на госпіталі в Сирії навесні 2019 року, - розслідування The New York Times

Видання простежило, як в травні 2019 упродовж дванадцяти годин були атаковані чотири госпіталі, і встановило причетність російських пілотів до кожної з атак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування The New York Times.

Це вдалося довести, проаналізувавши розшифровки радіопереговорів російських військових пілотів з диспетчерами, записи спостережень за військовими літаками, а також свідчення очевидців.

За даними правозахисної організації "Лікарі за права людини", яка відстежує напади на медичних працівників у Сирії, з початку 2011 року було скоєно 583 атаки. 266 з них сталися після жовтня 2015 року, коли Росія почала військову операцію в країні. З 2011 року загинули не менше 916 медпрацівників.

Журналісти отримали записи "спотерів" - групи спостерігачів, які з землі стежать за пересуванням літаків і попереджають жителів про насування атак, і зіставили їх з часом кожного удару, щоб упевнитися, що в небі були саме російські літаки.

Записи "спотерів" від 5 і 6 травня показали, що саме російські пілоти були в небі під час нальотів на кожен з госпіталів. Кожен удар знайшов підтвердження в радіопереговорах російських пілотів.

Російські пілоти причетні до авіаатак на госпіталі в Сирії навесні 2019 року, - розслідування The New York Times 01

Зазначається, що Російський уряд не дав прямої відповіді на питання про атаки на ці чотири госпіталі. Замість цього, прессекретар Міністерства закордонних справ послалася на попередні заяви в пресі, в яких говорилося, що Росія завдає точкові удари тільки по "чітко перевірених цілях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни чинять у Сирії військові злочини, - комісія ООН

У серпні 2019 генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прийняв рішення про розслідування авіаударів по госпіталях. Це розслідування ще триває. Зокрема, воно повинно визначити, чому госпіталі, які добровільно внесли своє місце розташування в список, створений ООН якраз щоб запобігти таким атакам, проте, були атаковані. Цей список був наданий серед інших і Росії.

Як повідомили сирійські медпрацівники, на їхню думку, список ООН став чимось на зразок списку цілей для російської і сирійської військової авіації.

5 і 6 травня Росія атакувала чотири госпіталі. Всі вони були в цьому списку.

Російські пілоти причетні до авіаатак на госпіталі в Сирії навесні 2019 року, - розслідування The New York Times 02

Спочатку був атакований госпіталь Набeд аль-Хаят, один з головних підземних травматологічних центрів у південній провінції Ідліб, який обслуговував більш ніж 200 тисяч людей. За даними благодійної американської організації Syria Relief and Development, яка надавала йому підтримку, цей госпіталь проводив близько 500 операцій і надавав допомогу більш ніж 5000 пацієнтам на місяць.

Набед аль-Хаят був атакований три рази з моменту свого відкриття в 2013 році. Для захисту від авіаударів він недавно перемістився в підземний комплекс на сільськогосподарській території.

Спотер зафіксував російський військовий літак у небі над госпіталем під час атаки. Пілот ВКС повідомив по радіозв'язку, що "спрацював" по своїй цілі о 17:30, що відповідає часу удару. Він незабаром повідомив про ще три удари, кожен приблизно через п'ять хвилин після попереднього, що відповідає хронології подій зі слів лікаря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія причетна до воєнних злочинів у Сирії, - експерти ООН

Протягом дванадцяти годин російські пілоти розбомбили ще два госпіталі: підземний шпиталь Кафр-Зіта і ортопедичний госпіталь Аль-Амаль. В обох випадках спотери фіксували російські військові літаки в небі під час атак. Російські пілоти доповідали в радіопереговорах, що вони "спрацювали" по своїх цілях, саме в той час, коли за свідченнями відбулися атаки.

Російські пілоти причетні до авіаатак на госпіталі в Сирії навесні 2019 року, - розслідування The New York Times 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188903
 
 
 Топ коментарі
 
в мире нет мерзости, которую бы с радостью не исполнили кацапы
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Какое-то расследование на уровне международного суда ООН, новые санкции против РФ, хоть как-то этих кацапских нелюдей собираются наказывать?
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наступит время возврата бумеранга.
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Время лечит . Это дёшево . Никто не погибнет . Скоро они начнут сдавать металл (утилизация оружия) в обмен на окорочка Трампа , или ещё кого .
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Какое-то расследование на уровне международного суда ООН, новые санкции против РФ, хоть как-то этих кацапских нелюдей собираются наказывать?
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Наказание кацапов, дело рук самих кацапов, и они с этим всегда справлялись, справятся и теперь...
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2.5 раза вращивали это говно, а теперь удивляются. мало видать во Вьетнаме и Кореи положили своих, аж даже ножки Буша слали в благодарность за десятки лет террора совка.
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в мире нет мерзости, которую бы с радостью не исполнили кацапы
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Солнце встает на востоке - расследование The New York Times
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Для тебе це очевидність.
А для тих хто хлебче помиї RT, зовсім не факт.
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Це ті, хто на весь Світ кричали, що «укрьі бамбят дєтєй Дамбасса !!!»
Брехлива і підла мразота.
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Они ето постоянно кричат потому что укры постоянно оправдываются. Вон турки рас***ярили кацапов и асадистских боевиков и Рашка молча язык в трусы заправила и ни звука. Потому что знает что туркам насрать на мнение ********* и будет делать свое дело ради своей страны
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Этавсёлож !!! Арлёнак-арлёнак взлити высче сонца !!!
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***** просто тренировалось, оно и своим пацакам хвасталось, что совмещает полезное с приятным - и войска тренируются, и людей убивают по настоящему (то есть армия тренируется на живых людях).
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МИД Чехии грубо ответил Кремлю: вы нам не указывайте, что нам делать на нашей земле. Браво, чехи!

МИД Чехии резко отреагировал на уголовное дело, которое завели в Кацапии из-за сноса властями Праги памятника советскому маршалу Коневу. Чехи предупредили, что эта история может плохо закончиться для отношений между странами.
Министерство иностранных дел Чехии резко отреагировало на недружественный шаг Москвы. Ответ властям РФ был обнародован на официальном сайте чешского внешнеполитического ведомства.

Причиной ссоры между странами стал снос властями Праги памятника советскому маршалу Коневу.
В ответ на это, Следственный комитет засРашки обвинил чехов в "пренебрежении памятью" и даже завел уголовное дело.
Чехи не стали это терпеть, и МИД страны выступил с резким заявлением.
Ведомство охарактеризовало поступок России как вмешательство в свои внутренние дела.
"Если власти РФ продолжат свои конфронтационные заявления и действия в подобном духе, это станет сигналом того, что они утратили интерес к развитию взаимовыгодных отношений между нашими странами", - заявили в МИД.

Они также напомнили кацапам, что Чехия является независимым государством, и на нее не распространяется российский уголовный кодекс.
Судебное преследование властей Праги чехи назвали "недопустимым".
В МИД также обвинили Россию в том, что она на своей территории не проявляет интереса в сохранении исторического наследия других стран.
Отчетливо внешнеполитическое ведомство Чехии и на требование министра обороны РФ Сергея Шойгу отдать им памятник маршалу СССР. "Если Российская Федерация заинтересована в получении статуи маршала Конева, ей придется договориться с ее владельцем. Это не МИД", - сообщили чехи.

Памятник Ивану Коневу регулярно становится объектом атак - его расписывали и обливали краской уже несколько раз.
Это связано с биографией маршала - Конев был привлечен к подавлению венгерского восстания 1956 года, готовил ввод войск в Чехословакию в 1968 году, а также присутствовал в Берлине во время строительства Берлинской стены в 1961 году.
Традиционно этот монумент обливают краской накануне годовщины советского вторжения в Чехословакию в 1968 году.

Російські пілоти причетні до авіаатак на госпіталі в Сирії навесні 2019 року, - розслідування The New York Times - Цензор.НЕТ 4850
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И все ето знают и США знает и Европа и тем не менее продолжают сосаться с ****** и выручать его, рассказывая что нужно ему дать возможность выйти из ситуации победителем, как в крыму. Потому что у ***** в одной руке граната а в другой акции Газпрома. Но коронавирус показал всему миру что неприкасаемых нет и справедливость восторжествует.
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Странно, что хоть какие-то средства ПВО не прикрывают госпитали. Сбивать при заходе на цель, очень удобно и всегда результативно.
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Я наверное дурак а вокруг все умные..Подскажите мне..Зачем России бомбить госпитали с мирняком?Каждый авианалет это дорогостоящяя акция..Какие цели преследовались?Мне на ум приходит что в этих госпиталях распологались казармы террористов..Бармалеи ведь не дураки..Прятались там где можно не бояться бомбовых ударов...Тогда все честно..А если я ошибаюсь то выразите свое разумное мнение плиз
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Кацапня по суті своєй подла мерзота і пояснити логику дій цієі орди неможливо
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"Я наверное дурак..." - дальше можно было ничего не писать. Какие цели российская авиация преследовала в небе другого государства, причем не имеющего с ней даже общей границы?
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Ты лучше бы и не отвечал бы мне вопросом на вопрос...Ты слишком умный что бы тебя смогли понять..
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