Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування The New York Times.
Це вдалося довести, проаналізувавши розшифровки радіопереговорів російських військових пілотів з диспетчерами, записи спостережень за військовими літаками, а також свідчення очевидців.
За даними правозахисної організації "Лікарі за права людини", яка відстежує напади на медичних працівників у Сирії, з початку 2011 року було скоєно 583 атаки. 266 з них сталися після жовтня 2015 року, коли Росія почала військову операцію в країні. З 2011 року загинули не менше 916 медпрацівників.
Журналісти отримали записи "спотерів" - групи спостерігачів, які з землі стежать за пересуванням літаків і попереджають жителів про насування атак, і зіставили їх з часом кожного удару, щоб упевнитися, що в небі були саме російські літаки.
Записи "спотерів" від 5 і 6 травня показали, що саме російські пілоти були в небі під час нальотів на кожен з госпіталів. Кожен удар знайшов підтвердження в радіопереговорах російських пілотів.
Зазначається, що Російський уряд не дав прямої відповіді на питання про атаки на ці чотири госпіталі. Замість цього, прессекретар Міністерства закордонних справ послалася на попередні заяви в пресі, в яких говорилося, що Росія завдає точкові удари тільки по "чітко перевірених цілях".
У серпні 2019 генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прийняв рішення про розслідування авіаударів по госпіталях. Це розслідування ще триває. Зокрема, воно повинно визначити, чому госпіталі, які добровільно внесли своє місце розташування в список, створений ООН якраз щоб запобігти таким атакам, проте, були атаковані. Цей список був наданий серед інших і Росії.
Як повідомили сирійські медпрацівники, на їхню думку, список ООН став чимось на зразок списку цілей для російської і сирійської військової авіації.
5 і 6 травня Росія атакувала чотири госпіталі. Всі вони були в цьому списку.
Спочатку був атакований госпіталь Набeд аль-Хаят, один з головних підземних травматологічних центрів у південній провінції Ідліб, який обслуговував більш ніж 200 тисяч людей. За даними благодійної американської організації Syria Relief and Development, яка надавала йому підтримку, цей госпіталь проводив близько 500 операцій і надавав допомогу більш ніж 5000 пацієнтам на місяць.
Набед аль-Хаят був атакований три рази з моменту свого відкриття в 2013 році. Для захисту від авіаударів він недавно перемістився в підземний комплекс на сільськогосподарській території.
Спотер зафіксував російський військовий літак у небі над госпіталем під час атаки. Пілот ВКС повідомив по радіозв'язку, що "спрацював" по своїй цілі о 17:30, що відповідає часу удару. Він незабаром повідомив про ще три удари, кожен приблизно через п'ять хвилин після попереднього, що відповідає хронології подій зі слів лікаря.
Протягом дванадцяти годин російські пілоти розбомбили ще два госпіталі: підземний шпиталь Кафр-Зіта і ортопедичний госпіталь Аль-Амаль. В обох випадках спотери фіксували російські військові літаки в небі під час атак. Російські пілоти доповідали в радіопереговорах, що вони "спрацювали" по своїх цілях, саме в той час, коли за свідченнями відбулися атаки.
А для тих хто хлебче помиї RT, зовсім не факт.
Брехлива і підла мразота.
МИД Чехии резко отреагировал на уголовное дело, которое завели в Кацапии из-за сноса властями Праги памятника советскому маршалу Коневу. Чехи предупредили, что эта история может плохо закончиться для отношений между странами.
Министерство иностранных дел Чехии резко отреагировало на недружественный шаг Москвы. Ответ властям РФ был обнародован на официальном сайте чешского внешнеполитического ведомства.
Причиной ссоры между странами стал снос властями Праги памятника советскому маршалу Коневу.
В ответ на это, Следственный комитет засРашки обвинил чехов в "пренебрежении памятью" и даже завел уголовное дело.
Чехи не стали это терпеть, и МИД страны выступил с резким заявлением.
Ведомство охарактеризовало поступок России как вмешательство в свои внутренние дела.
"Если власти РФ продолжат свои конфронтационные заявления и действия в подобном духе, это станет сигналом того, что они утратили интерес к развитию взаимовыгодных отношений между нашими странами", - заявили в МИД.
Они также напомнили кацапам, что Чехия является независимым государством, и на нее не распространяется российский уголовный кодекс.
Судебное преследование властей Праги чехи назвали "недопустимым".
В МИД также обвинили Россию в том, что она на своей территории не проявляет интереса в сохранении исторического наследия других стран.
Отчетливо внешнеполитическое ведомство Чехии и на требование министра обороны РФ Сергея Шойгу отдать им памятник маршалу СССР. "Если Российская Федерация заинтересована в получении статуи маршала Конева, ей придется договориться с ее владельцем. Это не МИД", - сообщили чехи.
Памятник Ивану Коневу регулярно становится объектом атак - его расписывали и обливали краской уже несколько раз.
Это связано с биографией маршала - Конев был привлечен к подавлению венгерского восстания 1956 года, готовил ввод войск в Чехословакию в 1968 году, а также присутствовал в Берлине во время строительства Берлинской стены в 1961 году.
Традиционно этот монумент обливают краской накануне годовщины советского вторжения в Чехословакию в 1968 году.