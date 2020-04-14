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 Політика України
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 Суд у справі Чорновол перенесли на 16:00. ДОКУМЕНТ

Суд у справі екснардепки Тетяни Чорновол перенесли на дві години.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначимо, засідання мало розпочатися о 14:00.

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

Суд у справі Чорновол перенесли на 16:00 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть людини в офісі може бути пов'язана з амбарною книгою ПР, - Чорновол

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188901
 
 
 Топ коментарі
 
О як швидко діють. Справа вже в суді. А інші справи чекають своєї черги роками.
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Интересно, почему её судит Печерский райсуд, а не Бориспольский по месту жительства обвиняемой? Бориспольский недостаточно управляемый, чтобы выдать желаемое "правильное" решение?
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О як швидко діють. Справа вже в суді. А інші справи чекають своєї черги роками.
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Шляпа, ты читать умеешь? Засідання про застосування запобіжного заходу. Вытягивай свою голову из соевой жопы уже. Суд у справі Чорновол перенесли на 16:00 - Цензор.НЕТ 3403
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Интересно, почему её судит Печерский райсуд, а не Бориспольский по месту жительства обвиняемой? Бориспольский недостаточно управляемый, чтобы выдать желаемое "правильное" решение?
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Потому что возможное преступление было совершено в Печерском районе. Ст. 32 УПК.
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А как на счет мыслепреступления? Где появилась мысль там и судить? Или как?
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Чорновол то такое. Когда Петю будут судить?
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Залебоб пока ничего не нарушил. А вот Петю за сдачу территории Украины, и подписание минских договоренностей нужно судить чтобы остальным неповадно было разбазаривать территории.
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Ты наверное свой высер с окопа пишешь в злости на петю за минские сговор и насыпая при этом кацапам ? 😀
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Это хотят посадить ее дома шоб она не мешала Бубочке играть пуем на пианино для зетипиллов? Пусть играет! А ты, Татьяна, не мешай Ослу водить по губам зетипиллам. Они для этого его и выбрали.
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Как уже это все зае........ ло. За шо Су....... получают такие зарплаты? Не страна, стойбище дегенератов. Сколько развелось не нужного хлама и все хотят жить хорошо. ПОРА ВСЕХ НА СВАЛКУ.
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Це ще й її хоче посадити цей прихвостень регіоналів скандальний суддя Вовк, якого самого вже пожиттєво мали закрити і відмазали при нінішній владі... просто пиндець!)
Доречі не змогли олені навіть прізвище її правильно написати в повідомленні про засідання...
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Хитрожопые пересрали трогать украинцев?
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Мабуть перенесли тому, що не встигли зібрати тітушок, адже була анонсована акція підтримки Тетяни, а на поліцію після заяви Авакова влада в цій брудній справі покладатися вже не може.
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