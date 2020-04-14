 Австрія знімає частину карантинних обмежень: штрафи за відсутність масок і недотримання дистанції зберігаються

Про це повідомляє місцевий телеканал ORF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Досі в країні через пандемію коронавірусу працювали тільки продуктові магазини, аптеки, магазини з товарами для тварин, банки, поштові відділення, пральні і хімчистки, а також автозаправні станції.
З вівторка, згідно з розпорядженням австрійського міністра охорони здоров'я Рудольфа Аншобера, починають працювати автомайстерні і майстерні з ремонту велосипедів, автомобільні мийки, будівельні та садівничі ринки незалежно від площі приміщень. Також відкриваються невеликі торгові приміщення, як-от магазини оптики, одягу і взуття. Головна умова - їхня площа не має перевищувати 400 квадратних метрів.
За даними Австрійської економічної палати, в цілому тільки у Відні у вівторок відкриваються 4,6 тис. торгових точок і підприємств сфери послуг.
При цьому продавці і співробітники магазинів мають стежити за тим, щоб відвідувачі дотримувалися мінімальну дистанцію в 1 метр, якщо цього не буде, можливі штрафи до 3,6 тис. євро. Для магазинів площею до 400 квадратних метрів максимальна допустима щільність відвідувачів - один клієнт на 20 квадратних метрів площі. Більші торгові точки, як-от будівельні ринки, також зобов'язані стежити за дотриманням дистанції, в разі недотримання можливі штрафи до 30 тис. євро.
Як і раніше закритими залишаються великі торгові центри, меблеві магазини і салони-перукарні, готелі і ресторани.
Відвідувачі магазинів у Австрії також в обов'язковому порядку повинні носити маски.
Значит, послабление карантина у нас будет в начале или середине мая
Для примера у нас 800 тестов на 1 млн. населения, в 21 раз меньше чем в Австрии. Исходя из такого малого количества тестов, ситуация у нас пока неопределённая. Реальной картины у нас пока нет.
Давай еще флешмоб стартани, как подобные тебе придурки в разных концах мира - с облизыванием туалетов и решеток церквей.
Фонд Билла Гейтса потратит $100 млн на борьбу с коронавирусом Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда Гейтс пожертвуют $100 млн в специальный фонд, основанный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщает Forbes.
Третий пункт. Это официальный документ взятый с сайта Всемирной Организации Здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения официально указывает в документах, что фонд Билла Гейтса является крупнейшим спонсором их деятельности. То есть, ВОЗ работает главным образом на деньги Билла Гейтса. Тут нужны еще какие-то факты или уже всем все понятно? Напишите пожалуйста в комментариях, что вы думаете на этот счет?
Идем далее. В США многие парковые зоны имеют надпись «Запрещено ходить по траве». Еще раз зафиксируем, в США нельзя уже ходить по траве во многих зонах, в том числе и парковых. Собачка это или один человек - если вы наступите на обычную траву, то вас ждет штраф или арест. подтверждение неубедительно или отсутствует. Еще раз зафиксируем это официальное заявление. Если анализ неубедителен или вообще нет анализа, то любая больница теперь может говорить смело, что у человека все-равно коронавирус есть. Хотя как мы видим, анализа может и не быть вообще. Как сказал один известный персонаж «Вы только вдумайтесь, что это означает для любого человека, который по неосторожности попадает в больницу?
Ну а вот результат, для чего все это делают. В передачи под названием «Время покажет» депутат уже открыто говорит, что с человека, у которого якобы обнаружен был коронавирус будут в принудительном порядке снимать биометрию. Также с родственников якобы заболевшего будут также снимать биометрию в принудительном порядке. Ссылка на видео как всегда внизу. Давайте подведем итого из официальных заявлений. По факту мы имеем, что так называемая всемирная организация здравоохранения работает на крупные фарма компании и спонсируется большей частью фондом Билла Гейтса. Если вы живете на этой планете, то уже знаете, что Билл Гейтс публично говорит о том, что его длительность направлена на сокращение численности людей на планете посредством вакцинирования.
И второй момент. Медицинский коммитет врачей Испании всем врачам разослал резолюцию: когда выезжаем на смерть, то есть, ненасильственную смерть …. в первом пункте сертификата ставить подозрение на коронавирус» Конец цитаты. То есть, профессиональный врач из Испании открыто сказал, что их обязали ставить подозрение на коронавирус при любой возможности. Теперь вы понимаете, откуда так называемая статистка смертности от якобы вируса? Вы поймете, что это глобальная постановка и все врачи вынуждены уже просто врать и придумывать ложную статистику. Но это еще не все. В США люди включились в игру «Узнай правду» и стали сами ездить по тем больницам, о которых говорят по ТВ и в СМИ, что якобы та или иная конкретная больница переполнена. Люди включают камеру на телефоне и едут туда, чтобы увидеть самим все происходящее. Как вы уже понимаете - все медики единогласно говорят, что никаких жертв они не видели в этой больнице и больницы стоят практически пустые, как в обычные дни. Даже врачи не хотят уже играть в эту глобальную ложь. Они стали говорить все открыто на камеру. В Германии тоже самое. В описании к видео есть ссылка на мой инстаграм, где женщина также поехала в ту самую клинику в Мюнхене, о которой говорят все СМИ, что там якобы все переполнено. Ей две медсестры и работники больницы на камеру подтвердили, что ничего подобного здесь не было и нет. Все тихо и спокойно как обычно.
Больше всего светофоров продезинфицировали в Центрально-Городском районе Кривого Рога. Там обработали 6 светофоров.
Такие данные предоставил директор криворожского Департамента развития
инфраструктуры города Иван Карый.
На Украине единственно достоверной может быть сравнение количества умерших от всех диагнозов по насел пунктам в этом году и за 2-3года до того, но опять-таки - а зачем это властям? вдруг плебс взволнуюется....