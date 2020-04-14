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 Політика України
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Все про:опитування (517) рейтинг (324) соціологія (170) Батьківщина (406) Слуга народу (795) Європейська Солідарність (348) Опозиційна платформа - За життя (56)

 Рейтинг партій: "Слуга народу" - 38,1%, ЄС - 15,4%, ОПЗЖ - 14,1%, "Батьківщина" - 9,1%, "Голос" - не проходить, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

20% виборців поки не визначилися зі своїм вибором.

Про це йдеться в дослідженні "Рейтингу", передає Цензор.НЕТ.

"Лідером електоральних симпатій на виборах до Верховної Ради є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 38,1% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. 15,4% таких опитаних готові підтримати партію "Європейська Солідарність", 14,1 % - партію "Опозиційна платформа - За життя", 9,1% - партію "Батьківщина". Рейтинг інших політичних сил - нижче 4%. Тих, хто не визначився з вибором, - близько 20%", - йдеться в дослідженні.

Також читайте: 51% українців підтримує ухвалення "антиКоломойського закону", - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій: Слуга народу - 38,1%, ЄС - 15,4%, ОПЗЖ - 14,1%, Батьківщина - 9,1%, Голос - не проходить, - опитування Рейтингу 01
Рейтинг партій: Слуга народу - 38,1%, ЄС - 15,4%, ОПЗЖ - 14,1%, Батьківщина - 9,1%, Голос - не проходить, - опитування Рейтингу 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188892
 
 
 Топ коментарі
 
Слуга народу - 38,1%? Мдя.. психічне здоров`я населення викликає тривогу...
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Кто за то, чтобы Ермак сделал орков субъектами? - 38,1%
Кто за то, чтобы вернуть банк Коломойскому? - 38,1%
Кто за дефолт? - 38,1%
Кто за посадку майдановцев? - 38,1%
Кто за то, чтобы продолжать освобождать территории для орков? - 38,1%
Кто за то, чтобы должности покупались у ОПы? - 38,1%
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Представительной демократия быть не может.Это все равно что отдовать кошты шахраю в чем за 30 лет убедились. Податки оставлять в громадах под присмотром и согласия комун.
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ЗЕБІЛИ . Вони хворі і присутні у всіх цих категоріях . Їх можна назвати одим словом : СОВКИ .
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За опзж-14,1%- это на 6м году войны?????
Сколько же предателей в стране на самом деле?
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Оце кількість українофобів. Не так вже і багато.
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Дуже багато.На жаль, колаборанти з ватними малоросами і корисними ідіотами роблять все щоб знищити Україну.
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Пізно всралися голосяни.Пішов Славко-і рейтинг здувся.Вже ніяка віагра не поможе.Мовчали,коли треба було кричати ,боротися,чи хоча б зображати діяльність...
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они свое дело сделали - деребан земли помогли пропихнуть
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кацап, в тебе ж на рабсіі зeмля продається, щe й з рабами
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Самые адекватные ето те что сказали ВАЖКО ВIДПОВICТИ и НЕ БРАЛ БИ УЧАСТI В ЕТОМ БЕСПРЕДЕЛЕ
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Украинское общество должно добиться борьбы с организованной преступностью!!! Нужно уничтожить все мафиозные семьи и Донецкие и Днепровские. Мафию во главе которой стоят Олигархи играющие роль крестных отцов прикрывают из правоохранительных органов и более того власть напичкана людьми 90% наверное людьми организованной преступности! Единственный, кто может положить конец организованной преступности - это народ Украины! Нужно избрать во власть человека, который неподкупный и которой решительно объявит войну организованной преступности!!! Который будет давать пожизненные сроки Коломойскому и Ахметову и остальным! Должен быть положен конец правления Украиной мафией! Также нужно ввести прямую демократию с правом народа не только избирать во власть, а и отзывать из власти, если власть не будет выполнять свои предвыборные обещания и тогда народ сможет лжецов отзывать и из депутатских должностей и даже с президентской должности! Потому что мафии получается обманывать народ и из раза в раз ставить во власть своих людей. И чтобы народ не тратил каждый раз 5 лет, чтобы дождаться, когда следующие выборы и не мучался с этими ставленниками мафии, то народ сможет отзывать и президента и депутатов! И еще даже можно расширить и дать полную власть народу и разрешить отзывать глав полиции, если вся страна видит, что он в сговоре с мафией и отзывать персонажей типа - Авакова! Также если медицина плохая и все жалуются, то люди смогут при помощи прямой демократии отзывать министра здравоохранения! И любого министра, если тот плохо справляется в своей сфере! И можно разрешить министрам брать сколько угодно помощников, но вся ответственность лежит персонально на министре сферы! Таким образом больше не будет такого безответственного отношения во власти и народ будет контролировать все! Также народ должен назначать главу СБУ и если тот не будет сажать коллаборантов, то народ сможет отправить его в отставку! Государство принадлежит народу по конституции и народ хозяин страны, а не мафиозные короли - олигархи жадные к деньгам и которые обогащаются в ущерб всему государству, а государство - это народ Украины! Олигархи и их мафиозные семьи - это крысы, которые обворовывают хозяина государства - это народ! Они крысят у нас всех!!! Этих крыс надо карать самыми жесткими мерами! Народ должен назначить нового начальника полиции не ставленника мафии и нового главу СБУ и дать им полный картбланш на уничтожение мафии и коллаборантов при задержании! Что можно сотрудникам расстреливать всех этих Ахметовых, Коломойских, Медведчуков, Новинских, и т.д. И все награбленное ими имущество должно вернутся хозяину у которого оно было украдено - это государству!
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Єдина, хто грабував олігархів, це Юля. Вона за це і отримувала на горіхи. Юля ЄДИНА з топ-чиновників, кому був проведений незалежний аудит, але ЖОДНОЇ вкраденої копійчини, жодного корупційного інтересу знайдено не було. Судили за газовий договір, який, зрештою, виявивсь кабальний для Раші.
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Паша Лазаренко сміється з де би ільних Юлефанів так що аж з Америки чутно
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Лазаренко - ангел, у порівнянні з тими, хто прийшов за ним - Кучма, Ющ, Янек, Пєця, Зєля...
Це поперше. Подруге скажу про Юлю вбивчий компромат - 58 років тому вона пісялась у штані. Уявляєте???
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DARK SIDE 35611cd8

Все правильно но система построена так что честный человек там будет как белая ворона, да он туда и не попадет априори. Они говорят нужно идти демократическим путем, терпеливо дождавшись выборов и выбрать честного кандидата. Круг замкнулся.
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Зєля - ліквідаційна комісія для України. "Кіт в мішку" виявивсь з російськими рогами. Діра в бюджеті вже більша ніж за 200 млрд. гр. і продовжує рости. Це тому, що Зєля прийшов не розвивати країну, а тупо красти. Тим більш, що є небізпідставні підозри, що він взагалі російський шпигун, бо жив до війни у Москві, а свій серіал "слуга народу" знімав, як свою передвиборчу компанію(по сценарію і за гроші фсб?)
____________________
Доєднуйтесь до політкомпанії "Зєлю геть. Дострокові"!
Кожен може доєднатись до політкомпанії, якщо причепить собі на одяг емблему політкомпанії:
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 38,1%, ЄС - 15,4%, ОПЗЖ - 14,1%, "Батьківщина" - 9,1%, "Голос" - не проходить, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5070
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Подякуймо усі зелюкам, юлькАм, смєшкАм, грицькАм. Це все є результатом їхніх дитячих амбіцій та обрАз.
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В ******** укрполітиці існує тільки дві партії: партія Юлі і різноманітні партії абинеюльок, не плутайте. Юля зробила для України більше, ніж всі політики разом узяті, і гарантовано не вкрала жодної копійчини, Янек це довів. І ще зробить.
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85 вiдсоткiв зрадникiв i лише 15 патротiв. Не пощастило Пэтру з народом.
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Что и требовалось доказать...голоса избиратов наркета плавно перетекают в ЖПЗП Рейтинг партій: "Слуга народу" - 38,1%, ЄС - 15,4%, ОПЗЖ - 14,1%, "Батьківщина" - 9,1%, "Голос" - не проходить, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5998 Сепарье, маргиналы и полезные насекомые.
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судя по цифрам, по сравнению с предыдущими рейтингами, их больше с псам перебежало
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Цей народ ніщо не вчить. Гойдалка наша народна іграшка.
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Може концтабори для всiх, хто хоч раз проголосував проти Пэтра.
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Раньше всегда ОПЗЖ чуть опережали по рейтингу ЕС. Что-то поменялось?
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НЕВЖЕ ІДІОТИ, ЩЕ ДО ТЯМИ НЕ ПРИЙШЛИ?!! Цеж який потрібно мати розум, (IQ не більше 50 ) щоб на чорне казати біле!!
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- 20% избирателей пока не определились со своим выбором. - ...о как!
Где и кого они опрашивают...?
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выбор в меню - это мафиозные семьи Днепровской Мафии, Донецкой Мафии и коллаборанты и русская агентура открытая и закамуфлированная! нету за кого голосовать! А нормальным туда не пробиться! Потому что создать партию стоит 80 тысяч долларов. У порядочных людей таких денег нету! Мафия наставила кучу барьеров, чтобы могли во власти быть только из организованной преступности и коллаборанты! Цели у них не сделать Украину успешной страной, а цели у них разворовать побольше и вторые русская агентура и у этих развалить вообще Украину миссия. Выбора нету на улучшение! После майдана была надежда, что все мафиозные семьи будут уничтожены и всю русскую агентуру линчуют, но Порошенко их всех спас и вернул все, как было до майдана! Поднял олигархов и поднял этих Медведчуков... в Украине ничего хорошего не будет вообщем! Организованная преступность и коллаборанты будут грабить страну и предавать Украину! В один момент вспыхнет очередной майдан и если народ будет учиться на своих ошибках, то он устроит сам суды линча для коллаборантов и организованной преступности!
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Ну,скорее всего,у зелёной нечисти есть ещё полгода,год-не больше
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При таком раскладе власть надо брать силой и уже не отпускать ,иначе всегда будут рыги и неорыги . которые медленно передадут Украину в руки Кремля .Все очень плохо !
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У народа нету выбора! опять люди будут голосовать из меньшего зла и опять будут недовольные ходить и потом опять проголосуют из ставленников организованной преступности Донецкой или Днепровской! Это бесконечная петля! Мафия разводит народ из года в год и народ приходит на выборы и голосует опять за их ставленников! Мафия гениальна! Развод действительно хорош тогда, когда лоха развели, а он потом приходит и еще просит его развести!
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Я понимаю за опзж 14 это за руски мир предатили родины. Но за барыгу и аферистку 25% - это диагноз. И по видимому не излечимый.
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Це той "Рейтинг" шо Пєтє перемогу на виборах з відривом писав.. Ню-ню Рейтинг партій: "Слуга народу" - 38,1%, ЄС - 15,4%, ОПЗЖ - 14,1%, "Батьківщина" - 9,1%, "Голос" - не проходить, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8172
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Чекаємо на дефолт і каміння з неба. Поки що до бідних та дурних не дійшло.
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Зебілів можна поділити на три групи . Перша : ті хто злякався , що Порошенко відправить їх ЗАХИЩАТИ САМИХ СЕБЕ І СВОЇ СІМ'Ї від руського міра . Друга : ті , хто має можливість щось вкрасти в держави(в цю категорію входять різні неплатники податків) . Ці дві категорії можна назвати одним словом - СЦИКУНИ . І , нарешті , третя - це умовно "самі розумні" : вони дивилися , або продовжують дивитися слугу , сватів , квартал і тсн . Є соби , які входять одразу в три категорії . А ще дуже прикро , що є ще четверта категорія - це ті , що зрозуміли хибність свого вибору , їм соромно в цьому зізнатися(ау, ніхто себе не впізнав?) , і вони стали агресивними зебілами . Їхнє гасло -" Порох винуватий в тому , що ми вибрали зе".
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Немає при таких вподобаннях майбутнього в держави.Хоч би включали здоровий глузд і цікавились біографіями своїх кумирів.А нормальній молоді тікати звідси.
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Нда... Дебилов все еще много.
И удивляет всплеск доверия к правящей партии месяц тому. Похоже, это от мысли что не нужно ходить на работу... инфантилы просто не подумали, что им и з/п платить не будут.
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Страшная статистика. Почти 40% за клоуна и почти на одном уровне между ЕС и ОПЖЗ. На 6 году войны 13% готово голосовать за пророссийских уродов
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это заказной рейтинг. Там реально не более 30% счас у СН...
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Ага. А от в ПЕСа зараз не менше 40%. Чесне слово, щоб з місця не зійти.
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Бг-г-г, прахоботи в траурі... Та ладно, не журіться *********. Там ще 20% не визначились. От вони всі за ПЕС і проголосують. І сизоносий гетьман на білому коні ще повернеться на перші ролі у політиці.
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Виборами і "майданами" ситуацію в Україні змінити неможливо. Це вже доведений історичний факт. Загальновідомо для всіх, кому це цікаво, що Україна - це мафіозна країна і держава, яка не відбулася. В Україні нема сил, які б ставили собі за мету змінити таку ситуацію.
Кожен, в особистих планах на майбутнє, повинен брати до уваги таку інформацію. Хоча це й не забезпечує реалізацію раціональних варіантів виходу зі становища, але дозволяє уникати ірраціональних і безрезультатних дій та даремної втрати часу.
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жопа и юля больше 20 %. каждый пятый в стране сепар и совок, м-да
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