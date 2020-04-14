 Рейтинг партій: "Слуга народу" - 38,1%, ЄС - 15,4%, ОПЗЖ - 14,1%, "Батьківщина" - 9,1%, "Голос" - не проходить, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Про це йдеться в дослідженні "Рейтингу", передає Цензор.НЕТ.
"Лідером електоральних симпатій на виборах до Верховної Ради є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 38,1% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. 15,4% таких опитаних готові підтримати партію "Європейська Солідарність", 14,1 % - партію "Опозиційна платформа - За життя", 9,1% - партію "Батьківщина". Рейтинг інших політичних сил - нижче 4%. Тих, хто не визначився з вибором, - близько 20%", - йдеться в дослідженні.
Сколько же предателей в стране на самом деле?
Це поперше. Подруге скажу про Юлю вбивчий компромат - 58 років тому вона пісялась у штані. Уявляєте???
Все правильно но система построена так что честный человек там будет как белая ворона, да он туда и не попадет априори. Они говорят нужно идти демократическим путем, терпеливо дождавшись выборов и выбрать честного кандидата. Круг замкнулся.
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Доєднуйтесь до політкомпанії "Зєлю геть. Дострокові"!
Кожен може доєднатись до політкомпанії, якщо причепить собі на одяг емблему політкомпанії:
Где и кого они опрашивают...?
И удивляет всплеск доверия к правящей партии месяц тому. Похоже, это от мысли что не нужно ходить на работу... инфантилы просто не подумали, что им и з/п платить не будут.
Кожен, в особистих планах на майбутнє, повинен брати до уваги таку інформацію. Хоча це й не забезпечує реалізацію раціональних варіантів виходу зі становища, але дозволяє уникати ірраціональних і безрезультатних дій та даремної втрати часу.