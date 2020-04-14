 Іспанія послаблює режим карантину: 300 тис. людей вийшли на роботу в мадридському регіоні

Про це повідомив CNN представник місцевої влади, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що знято лише деякі обмеження, щоб дозволити тим, хто не може працювати з дому, наприклад, працівникам будівельної та виробничої галузей, виконувати їхні завдання.

Однак магазини, бари, ресторани та інші подібні заклади залишаються закритими.

Як превентивні заходи, поліція роздає захисні маски на станціях метро та в інших транспортних вузлах, нагадуючи про соціальне дистанціювання та регулярне миття рук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Іспанії знизилася добова смертність від COVID-19

Нагадаємо, що Іспанія на сьогодні посідає друге місце у світі за кількістю заражених і третє - за кількістю померлих від коронавірусу.