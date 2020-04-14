 Іспанія послаблює режим карантину: 300 тис. людей вийшли на роботу в мадридському регіоні

Про це повідомив CNN представник місцевої влади, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що знято лише деякі обмеження, щоб дозволити тим, хто не може працювати з дому, наприклад, працівникам будівельної та виробничої галузей, виконувати їхні завдання.
Однак магазини, бари, ресторани та інші подібні заклади залишаються закритими.
Як превентивні заходи, поліція роздає захисні маски на станціях метро та в інших транспортних вузлах, нагадуючи про соціальне дистанціювання та регулярне миття рук.
Нагадаємо, що Іспанія на сьогодні посідає друге місце у світі за кількістю заражених і третє - за кількістю померлих від коронавірусу.
Аналогично колбаса - на кустах нарезанная и в гермоупаковке.
Через пару месяцев соберем урожай и опять в бункер.
Больше опасность или меньше - неизвестно, тк вирус мутирует и какой будет следующий штамм???? Просто как обычно "довлеет дневи злоба его", а в Испании с её туристской экономикой, которая явно быстро не поднимется, нужно поднимать хоть то, что можно без туристов.
Последствия деиндустриализации и специализации всей страны преимущественно на обслуживании туризма, туризм сдох - страна в эконом коме, своими силами обеспечить себя средствами борьбы с пандемией не может итд.
В начале апреля армия США развернула госпиталь на стадионе в Сиэттле для приема коронавирусных больных - с большой помпой и под десятки телеобъективов. Теперь его закрыли уже по-тихому, без особой помпы.
Причина - ни один больной так на стадионе и не появился.
"Нас ждут другие дела и другие регионы", - откомментировали в армии.
У заразившейся женщины был лишь один симптом - усталость. Об этом в эфире ObozTV рассказала семейный врач Виталина Олещенко