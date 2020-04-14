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 За кордоном
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 Іспанія послаблює режим карантину: 300 тис. людей вийшли на роботу в мадридському регіоні

Близько 300 000 працівників, які не мають стосунку до екстрених служб, вийшли на роботу в понеділок у мадридському регіоні Іспанії після рішення влади почати послаблення заходів щодо стримування поширення коронавірусу.

Про це повідомив CNN представник місцевої влади, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що знято лише деякі обмеження, щоб дозволити тим, хто не може працювати з дому, наприклад, працівникам будівельної та виробничої галузей, виконувати їхні завдання.

Однак магазини, бари, ресторани та інші подібні заклади залишаються закритими.

Як превентивні заходи, поліція роздає захисні маски на станціях метро та в інших транспортних вузлах, нагадуючи про соціальне дистанціювання та регулярне миття рук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Іспанії знизилася добова смертність від COVID-19

Нагадаємо, що Іспанія на сьогодні посідає друге місце у світі за кількістю заражених і третє - за кількістю померлих від коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188889
 
 
 Топ коментарі
 
Опасность умереть от голода или съехать в Великую Депрессию с миллионами людей без средств к существованию выше чем опасность от КОВИД-19. От него защищают в большинстве случаев простые правила гигиены и социальная дистанция.
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😂 нет я о том что у них из их инициативы выйдет.
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Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
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Тут є такі персонажі, що вірять в добро світових еліт)) що тут казати їм через ЗМі можна довести, що зубна фея існує)) тому такі складні речі їм не пояснюй це марна трата часу)
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А ще в нас скоро після цієї пандемії, буде нова релігія і новий Бог. І імя його - ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ. Ви його не бачите, а він є і він є Всевидяче Око. Якщо після цієї ні то після наступної, яка обовязково буде в найближчому часі. З ким побитися об заклад?
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Мало видно сдохло. Подумаешь 1000человек в день. Ниче, вторая волна поправит, если дураков жизнь не учит
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Эпидемия косит слабых, которые и так не долго бы протянули. Это не повод нагибать собственную экономику и потом годами разгребать последствия популистских решений
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Опасность умереть от голода или съехать в Великую Депрессию с миллионами людей без средств к существованию выше чем опасность от КОВИД-19. От него защищают в большинстве случаев простые правила гигиены и социальная дистанция.
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Что ты несешь, какой голод, какая депрессия? Ты что наркоман или просто хозяин рыгаловки переживаешь что покупателей твоего дерьма нету?
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Хлебобулочные изделия и фасованный картофель произрастают на деревьях прямо в кульках.
Аналогично колбаса - на кустах нарезанная и в гермоупаковке.
Через пару месяцев соберем урожай и опять в бункер.
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Опасность умереть от голода или съехать в Великую Депрессию с миллионами людей без средств к существованию выше чем опасность от КОВИД-19.

Больше опасность или меньше - неизвестно, тк вирус мутирует и какой будет следующий штамм???? Просто как обычно "довлеет дневи злоба его", а в Испании с её туристской экономикой, которая явно быстро не поднимется, нужно поднимать хоть то, что можно без туристов.

Последствия деиндустриализации и специализации всей страны преимущественно на обслуживании туризма, туризм сдох - страна в эконом коме, своими силами обеспечить себя средствами борьбы с пандемией не может итд.
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Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
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очень "мудро" второе место по зараженным в мире и 547 трупов только за вчерашний день а всего 17756 умерших...
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Бред какой-то...Значит действительно этот вирус часть мирового заговора.
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Не обязательно. Просто они пытаются к нему приспособится.
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Причина - ни один больной так на стадионе и не появился.
"Нас ждут другие дела и другие регионы", - откомментировали в армии.
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