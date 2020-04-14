EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Події
  4122  70
Все про:ПР (970) Чорновол Тетяна (145) Євромайдан (708) Горбатюк (335)

 Найбільш тяжкі статті надумані, за незаконне притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи доведеться відповідати, - Сергій Горбатюк про справу Тетяни Чорновол

Загибель співробітника Партії регіонів Віталія Захарова не була умисним убивством. Він задихнувся від диму, коли був у будівлі, не маючи можливості її залишити. Тому, зокрема, умисне вбивство, яке інкримінують Тетяні Чорновол, є надуманим.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів колишній керівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

За його словами, те, що відбувається зараз із Чорновол, нагадує незаконне притягнення до відповідальності майданівців у 2013-2014 роках. Він уточнив, що не бачив самого тексту підозри, висунутої їй, але якщо виходити з тих фактів, які зібрало раніше Управління спецрозслідувань ГПУ, то говорити про умисне вбивство або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень немає підстав. Як і про те, що людину спеціально утримували в будівлі в момент пожежі.

"На мій погляд, слідчі і прокурори виконують незаконні вказівки керівництва ДБР. Це той випадок, коли є ознаки одного злочину - підпалу - і це, на їхню думку, дозволяє інкримінувати купу інших статей, що абсолютно не відповідає дійсності, не підтверджено матеріалами справи. Фактично такі дії є незаконними. Адже якщо підписується підозра і притягується до відповідальності завідомо невинна особа, то в тих, хто це робить, настає кримінальна відповідальність", - вважає Сергій Горбатюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Говорити про умисне вбивство охоронця офісу - юридичний абсурд. Підозра Чорновол відверто незаконна", - Луценко

Більше подробиць про цю ситуацію, а також про те, які наслідки може спричинити справа Чорновол, він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, яке буде опубліковано найближчим часом.

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк вимагає припинити політичні репресії проти Чорновол: президент і генпрокурор зобов'язані реагувати і зупиняти свавілля

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188887
 
   
 Топ коментарі
 
думаю, что все эти политические репрессии связаны напрямую с договорняком в Омане.
 показати весь коментар
 
скорее всего кремляди заказывали репрессии именно против активистов майдана, а не конкретные личности.
 показати весь коментар
 
ну например она была против блокады рашистов в ОРДЛО....

Найбільш тяжкі статті надумані, за незаконне притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи доведеться відповідати, - Сергій Горбатюк про справу Тетяни Чорновол - Цензор.НЕТ 2209 Дмитро Корчинський
1 год ·

О 12.00 ДБР допитує Тетяну Чоргвіл, після цього суд по визначенню міріи запобіжного заходу.
Тетяна Чорновіл під час війни, окрім правильних речей, зробила багато помилок і дурниць, як і кожний з вас.
Проте, нині вата здійснює проти неї репресії, як проти учасниці Майдану. Її справа відкриває шлях репресіям проти всіх майданівців. Захистити її - справа нашого самозбереження.

Хто в Києві, треба прийти в ДБР і на суд.
Солідарність понад усе!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
инертное тело которому мешали все запело песни)))
 показати весь коментар
 
 
То, есть.. высказались те по которым тоже таки пахнет расследования. Рука руку моет?
 показати весь коментар
 
 
Нафта дешева. Ви там в паРаші вже догризли останній фіг без солі?
 показати весь коментар
 
 
Мені то яка різниця, що там в мордорі догризають ? Мені важливо що тут на місці, де я проживаю. Хоча ні, мені б хотілося щоб вони там зовсім мало гризли та швидше голодні бунти організували.
 показати весь коментар
 
 
судячи з першого посту, ти дуже бажаєш до них приєднатися.
 показати весь коментар
 
 
Ти почитай призвіща, до кожного є питання. А до деяких і не одне.
 показати весь коментар
 
дай здогадаюся. цi питання ти на г+г почув?
 показати весь коментар
 
Я розумію що ти дивишся виключно "5 канал" та "112 Україна", але це зовсім не означає що всі інші, як ти, черпають інформацію виключно з джерел на кшалт телебачення.
 показати весь коментар
 
семеро из 13-ти перечисленных очень хотели сменить Пороха на Зелю.

Сменили.

Пусть празднуют, а не тявкают
 показати весь коментар
 
 
думаю, что все эти политические репрессии связаны напрямую с договорняком в Омане.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
не сміши, кому ця дурепа потрібна. Хто про неї знає, крім України.
 показати весь коментар
 
 
скорее всего кремляди заказывали репрессии именно против активистов майдана, а не конкретные личности.
 показати весь коментар
 
 
Не маю симпатий до Чорновіл, але категорично проти, щоб якась діярява портніха висувала Тетяні ці звинувачення. Як на мене, то за ті дії Тетяна мала б бути нагороджена. А загиблий охоронець мав час вільно вийти з офісу ригів, але повернувсь, щоб забрати заховані за плінтус вкрадені гроші. Тому і загинув.
 показати весь коментар
 
 
Не бреши.
Як би ти був проти реваншу донецьких, то не голосував би 21.04.2019 за Зеленського, проти Порошенка.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
порошенко - мародёр. забудь про это соевое чмо
 показати весь коментар
 
 
а ти, зелене гімно, не забудь за пруф, про факт мародерства.
(тільки, не твоїх любимих толіка шмарія, і афанасія скабєєва ).
 показати весь коментар
 
 
За добре відомого з 2005го пройдисвіта і шахрая, а потім і російського шпигуна Пєці я НІКОЛИ не проголосую. Але і буду категорично проти, щоб його платні тролі відбували термін ув'язнення в нелюдських умовах. Будівництво автобанів на примусових. Корисно і для здоров'я, і для душі, і для країни. Згоден?
 показати весь коментар
 
Це недовго. Від трьох до п'яти. Цього часу буде достатньо, щоб вивести Україну в регіональні лідери. Потім ще й грошенят трохи отримаєш, на свій бізнес невеликий вистачить...
 показати весь коментар
 
Ти, зелене блювотиння, не міряй по собі.
Питання не до мене.
Для мене головне Україна, Армія, Мова, Віра, НАТО, а не автобани, для таких, сраних євробляхєрів, як ти.
 показати весь коментар
 
 
Був би ти не платний троль, то була б зовсім інша справа. А так...
 показати весь коментар
 
Ти, зелене блювотиння, робиш помилку, розкриваючи себе, бо міряєш по собі.

Для тебе все, за гроші.
А як пояснити тобі, що не всі продаються і купуються, як ти, то мабуть, ще не народилася така людина.
 показати весь коментар
 
 
Ну за гроші зрозуміло, на життя там, чи наркотики.. не важливо, але потреби. А ти не за гроші, тобто так, по відсутності розуму.
 показати весь коментар
 
Вот видно, что из тебя ум так и прёт. Особенно трогательна твоя любовь к политическим репрессиям всех без разбору. Ты коммуняка в отставке или из чистой любви к государственному беспределу?
 показати весь коментар
 
Тупой лгун ванятко, наведи хоть одно доказательство существования платных порохоботов. Или ты такой же враль как и твоя бахиня?
 показати весь коментар
 
 
Він з тих, які вважають що всі продаються і купуються, як він.
 показати весь коментар
 
 
Да я эту продажную тварь sulima ivan давно знаю. Просто не могу пройти мимо, что бы не пнуть этого шелудивого пса.
 показати весь коментар
 
 
А хто відповість за непритягнення до суду убивць майданівців на протязі 6 років?
 показати весь коментар
 
 
А хто відповість за віддачу тих вбивць?
 показати весь коментар
 
 
А хто відповість за непритягнення до суду убивць пасажирів Боінга на протязі 6 років?

Там також Порошенко покриває ?

Доречі, по справах Майдану до суду передано 152 справи.
 показати весь коментар
 
 
придется отвечать.-Вендиктовой перед Портновым, кормильцем и благодетелем.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а напомнте мне товарищ Горбатюк, что говорила Танюха про торнадовцев?
 показати весь коментар
 
Не прошло и года , а по выборам уже скучаю .
 показати весь коментар
 
 
Ох и не говори (. Хотя те, кто голосовал за зеленую плесень должны накушаться ею до отвала, до тошноты. Жаль, что нам приходится это терпеть (пока).
 показати весь коментар
 
Год назад не единожды прогнозировалось, что с пархатой мразью, которая из себя представляет ноль, к власти придут реваншисты, и быдут постепенно, выбивать самых ярких и активных персонажей, и Майдана, и проевропейски настроенных людей. Тут к гадалке не надо ходить, для #уйла главным является, что бы типа как "сама Украина" осудила Революцию, объявила переворотом, и осудила активистов. Нынешние мрази шаг за шагом идут по этому пути. А бабло за работу получено-Оман!
 показати весь коментар
 
 
Прошу не путати пришиблену на всю голову з дійсно майданівцями.
 показати весь коментар
 
)))) а кто такие "майданівці". напиши, буду знать.
 показати весь коментар
 
 
Напевне ти з лахти, та свіженький. Не встигли розьяснити, хто є хто ?
 показати весь коментар
 
Я с Марса! Напиши кто такие "дійсно майданівцями". Как отличать дийсных от недийсных.
 показати весь коментар
 
у Alex_dos"а каша в голове и 30 сребреников в кармане. На такие трудные вопросы ему не ответить ))
 показати весь коментар
 
так а зачем же ты голосовал за реваншистов ?
 показати весь коментар
 
 
А настане в Україні час, коли прийде "піночет" і всі хто приймав незаконні рішення,посадят по камерам, в кращому випадку повтікають.
 показати весь коментар
 
 
Російський шпигун Зєля провокує протистояння в Києві, щоб дати карт-бланш російським "миротворчикам".
Зєлю геть. Негайно. Дострокові.
 показати весь коментар
 
 
Ти дату чому не скопіював? Тоді після перемоги кота в мішку у російського шпигуна Пєці котировки України різко піднялись. І це було ще минулої весни. Хто тоді знав, що цей кіт в мішку буде з російськими рогами? Ще довшими, ніж у російського шпигуна Пєці?
 показати весь коментар
 
Ну так я ж і кажу, що це було минулої весни, 17го Травня. Інагурація Зєлі була 20го Травня. Були надії, що він нам не брехав. Але виявилось, що він брехав все і бреше зараз. Як і Пєця, його товариш по фсб.
Зєлю геть. Дострокові.
 показати весь коментар
 
Голосовал за предателя и капитулянта вместо патриота? Так не жалуйся теперь
 показати весь коментар
 
 
Cуліма, ти вилізаєш на форум тільки тоді, коли поступає заказ когось обливати брудом, всі твої пости направлені на знищення репутації діючих президентів, спочатку Пороха, тепер Зе, в угоду Люлі і Коломойші. Майже рік тебе тут не було видно, поки не прояснилось, що Зе теж в основному дотримується попередньої політики, і головним приводом того, що ти знов тут ошиваєшся, думаю, є АнтиКоломойський закон.
 показати весь коментар
 
шо, чмо ублюдочное! правда глаза выедает?????
 показати весь коментар
 
 
російського шпигуна Пєці?.-Сливает российского шпиона Петю японский шпион Ваня.
 показати весь коментар
 
 
портнова посадить не могут а говорят о каккой-то там ответственности для какой-то Венедиктовой...
с такой динамикой замены кадров мы её до конца лета можем и не увидеть на должности...
 показати весь коментар
 
 
На Портнова было дело за госизмену в СБУ, которое в августе 2019 года закрыл "лейтенант" бакланов. Потому Портнов отсиживался за границей и вякал только в FB и телеграме. А теперь ему гарантировали безопасность и охрану со стороны МВД. ЖриТЕ теперь
 показати весь коментар
 
 
ну например она была против блокады рашистов в ОРДЛО....

Найбільш тяжкі статті надумані, за незаконне притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи доведеться відповідати, - Сергій Горбатюк про справу Тетяни Чорновол - Цензор.НЕТ 2209 Дмитро Корчинський
1 год ·

О 12.00 ДБР допитує Тетяну Чоргвіл, після цього суд по визначенню міріи запобіжного заходу.
Тетяна Чорновіл під час війни, окрім правильних речей, зробила багато помилок і дурниць, як і кожний з вас.
Проте, нині вата здійснює проти неї репресії, як проти учасниці Майдану. Її справа відкриває шлях репресіям проти всіх майданівців. Захистити її - справа нашого самозбереження.

Хто в Києві, треба прийти в ДБР і на суд.
Солідарність понад усе!
 показати весь коментар
 
 
Мне почему то генпрок напоминает Райку Богатыреву. Бежать буде аж из под юбки трусняк будет видно.
 показати весь коментар
 
 
Если ещё и Рябошапка , станет на защиту Чорновол , то мы можем узнать ещё много интерересных историй .
 показати весь коментар
 
 
"На мой взгляд, следователя и прокуроры Источник: https://censor.net.ua/n3188887\\\\\\\\\

Какого "следователя"?
 показати весь коментар
 
Из Космоса видно, что это высосанное из пальца "дело" - месть кацапов кремлевских через ВенедиктОВу, БибикОВа, ПортнОВа и прочих чухоноюристов необразованных украинцам за их украинствость! Пробный шар так сказать. И не надо тут про юридическую ничтожность этих обвинений. Пора называть вещи своими именами. Надеюсь, что это бычество правовое приведет к политическому суициду подпуйловников. Очень плохо, если мы все этот шар проглотим, а не затолкаем обратно в ...
П.С. Таню эту я тоже не очень воспринимаю, но дело не в ней.
 показати весь коментар
 
 
Після того як Рябошапка почистив генпрокуратуру , там спеціалістів майже не залишилось , як і скрізь де прийшли оманські . Хоч вони в ГПУ і до чистки не дуже блєсталі професійністю .
З іншої сторони опозиція кине на захист Чорновол всі свої сили і можливості . І якщо судді будут суддями , то окрім зашкварів , Зе нічого не одержить . Можна пригадати яку користь принесла Пороху , справа проти Савченко і патріотів . Фактично патріоти і поховали передвиборчий тур Петра . Але сьогоднішньому г.прокурору потрібно показати шефу хоч якусь роботу . І вибір впав на Тетяну . І якщо її не вдасться закрити на час слідства , то я співчуваю Зе-льоним . Але цікаво що стара прокуратура тепер буде теж захищати Чорновол , від прокуратури нової .
 показати весь коментар
 
 
Это старая избирательная тема Зели, для 50% его ватного электората - пару ментов тогда погибло? Вот "для справедливости" нужно найти пару виноватых среди майдановцев.
 показати весь коментар
 
 
Венедиктова - помесь ярой комсомолки с Павликом Морозовым
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору