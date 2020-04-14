 Один рятувальник зазнав травми під час гасіння пожежі в зоні відчуження: його госпіталізовано, - ДСНС

Напередодні в зоні ЧАЕС вирували пожежі, вогонь досяг передмістя Прип'яті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Увечері з'явилися кадри затягнутої димом території самої атомної станції.

Також дивіться: "Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!", - кілька екіпажів рятувальників змушені відійти з місця пожежі в зоні відчуження через сильний полум'я. ВIДЕО

За даними ДСНС, один рятувальник під час гасіння пожежі зазнав травм - із переломом ноги він нині в лікарні. Вогонь, кажуть рятувальники, контролюють. Сьогодні у поміч цьому став дощ.