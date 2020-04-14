 Один рятувальник зазнав травми під час гасіння пожежі в зоні відчуження: його госпіталізовано, - ДСНС

Напередодні в зоні ЧАЕС вирували пожежі, вогонь досяг передмістя Прип'яті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Увечері з'явилися кадри затягнутої димом території самої атомної станції.
За даними ДСНС, один рятувальник під час гасіння пожежі зазнав травм - із переломом ноги він нині в лікарні. Вогонь, кажуть рятувальники, контролюють. Сьогодні у поміч цьому став дощ.
Не тратя время на то, чтобы спиливать каждое дерево.
Хаджибеевский лиман тоже не в порядке. Но всем всё равно как всегда.
"Бриллиантовая рука"