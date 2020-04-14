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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Суспільство
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 Один рятувальник зазнав травми під час гасіння пожежі в зоні відчуження: його госпіталізовано, - ДСНС

Один рятувальник під час гасіння пожежі зазнав травм - з переломом ноги він зараз у лікарні.

Напередодні в зоні ЧАЕС вирували пожежі, вогонь досяг передмістя Прип'яті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Увечері з'явилися кадри затягнутої димом території самої атомної станції.

Також дивіться: "Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!", - кілька екіпажів рятувальників змушені відійти з місця пожежі в зоні відчуження через сильний полум'я. ВIДЕО

За даними ДСНС, один рятувальник під час гасіння пожежі зазнав травм - із переломом ноги він нині в лікарні. Вогонь, кажуть рятувальники, контролюють. Сьогодні у поміч цьому став дощ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188886
 
 
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А что они могут сделать? Огонь дубинками бить или стрелять в него?
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Подготовить взрывпакеты, перебивающие ствол дерева, скинуть десант, и по самым опасным направлениям быстро сделать полосы нераспространения огня.
Не тратя время на то, чтобы спиливать каждое дерево.
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Всё это (не только пожар) результат корупции и многолетней надежды на авось.
Хаджибеевский лиман тоже не в порядке. Но всем всё равно как всегда.
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Шел,подскользнулся упал,очнулся-гипс!
"Бриллиантовая рука"
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Они требуют с огня денег на пиво, а он не даёт.
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