 51% українців підтримує ухвалення "антиКоломойського закону", - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".
40% опитаних зазначили, що знають про те, що нещодавно Верховна Рада проголосувала за закон про заборону повернення націоналізованих банків їх попереднім власникам,
27% щось чули про це, 31% – нічого про це не знають.
51% опитаних підтримують цей закон, 17% - проти, 32% - не змогли оцінити. Найбільше прихильників цих змін серед найстарших опитаних, прихильників партій "Європейська Солідарність" і "Голос".
Опитані частіше стежать за новинами про ситуацію про коронавірус, ніж за новинами про політику (72% проти 43%).
З падінням зарплат, пенсій та неконтрольованим зростом цін?
Тож як сказав одного разу дід Панас у прямому ефірі;
"От така Йухня малята, любі хлопчики й дівчата"...