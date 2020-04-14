 51% українців підтримує ухвалення "антиКоломойського закону", - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

40% опитаних зазначили, що знають про те, що нещодавно Верховна Рада проголосувала за закон про заборону повернення націоналізованих банків їх попереднім власникам,

27% щось чули про це, 31% – нічого про це не знають.

51% опитаних підтримують цей закон, 17% - проти, 32% - не змогли оцінити. Найбільше прихильників цих змін серед найстарших опитаних, прихильників партій "Європейська Солідарність" і "Голос".

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Опитані частіше стежать за новинами про ситуацію про коронавірус, ніж за новинами про політику (72% проти 43%).









