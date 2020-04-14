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 51% українців підтримує ухвалення "антиКоломойського закону", - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Найбільше прихильників цих змін серед найстарших опитаних, прихильників партій "Європейська Солідарність" і "Голос".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

40% опитаних зазначили, що знають про те, що нещодавно Верховна Рада проголосувала за закон про заборону повернення націоналізованих банків їх попереднім власникам,

27% щось чули про це, 31% – нічого про це не знають.

51% опитаних підтримують цей закон, 17% - проти, 32% - не змогли оцінити. Найбільше прихильників цих змін серед найстарших опитаних, прихильників партій "Європейська Солідарність" і "Голос".

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Опитані частіше стежать за новинами про ситуацію про коронавірус, ніж за новинами про політику (72% проти 43%).

51% українців підтримує ухвалення антиКоломойського закону, - опитування Рейтингу 01
51% українців підтримує ухвалення антиКоломойського закону, - опитування Рейтингу 02
51% українців підтримує ухвалення антиКоломойського закону, - опитування Рейтингу 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188884
 
   
 Топ коментарі
 
А молодое зебилье разумеется против...причина проста...тупость..
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може, ті, що не підтримують, скинуться по кілька штук зелених для своєї бабусі і закриємо цю тему?
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ну бачачи такі коментарі питання зайві
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Тобто 49% згодні з падінням гривні і повним звіздєцом в економіці?
З падінням зарплат, пенсій та неконтрольованим зростом цін?

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99% населення взагалі не розуміє про що йдеться в цьому шахер-махері під назвою "закон". і керується лише емоціями, які виникли під впливом інформаційної каші в засобах масової інформації.
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товарищ прапорщик щоб пишется вместе, разберитесь с учителем украинского языка.
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Дякую за проведену роботу над моїми помилками ..міс Попінс))) А ле суть не змінилась
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Про що сперечаємся ..???))) Все просто. Зараз всі хто заходить на цю новину просто пише .Як що він підтримує закон не повертати банки олігархамі ***** пише ТАК. якщо не підтримує цей закон пише НІ. А далі взагалі все просто як що депутати ВР не приймуть закон коли народ буде ЗА то ми тім хто проголосує проти бошку отоб'єм ..Взагалі то так треба по каждому закону народові контроль тримати.. Я пишу першим ТАК.. Давайте народ покажіть своє самоуправління країною.
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По цьому "закону", не можна повернути банк, але можна отримати компенсацію за банк, якщо судом буде визнано що "ліквідували" банк незаконно.
Тож як сказав одного разу дід Панас у прямому ефірі;
"От така Йухня малята, любі хлопчики й дівчата"...
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О кількість іпанатів з 73% впала до 49% - уже щось
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Как говаривал классик: "Взять всё и поделить!" 51% українців підтримує ухвалення "антиКоломойського закону", - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7338
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