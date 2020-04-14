 Ми почали аудит системи охорони здоров'я, перші сигнали - тривожні, - глава МОЗ Степанов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це глава відомства Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу в Міністерстві охорони здоров'я.

"Минулого тижня ми почали аудит всієї системи охорони здоров’я України. Станом на зараз можу сказати, що цифри, які ми отримуємо, сигнали, які ми отримуємо з регіонів, – тривожні", - зазначив Максим Степанов.

Нагадаємо, що з 1 квітня 2020 року в Україні стартував другий етап реформи системи охорони здоров’я. Він полягає в тому, що практично всі комунальні медичні заклади (районні, міські, обласні лікарні) країни будуть отримувати кошти за прямим договором з НСЗУ. Станом на 1 квітня Національна служба здоров’я України підписала договори з 1524 закладами спеціалізованої медичної допомоги.

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