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 Політика України, Суспільство
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Все про:аудит (157) Мінздоров'я (1478) Степанов Максим (138)

 Ми почали аудит системи охорони здоров'я, перші сигнали - тривожні, - глава МОЗ Степанов

Минулого тижня Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов ініціював аудит вітчизняної медицини. І хоча перевірка ще триває, сигнали про стан медичної системи України є дуже тривожними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це глава відомства Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу в Міністерстві охорони здоров'я.

"Минулого тижня ми почали аудит всієї системи охорони здоров’я України. Станом на зараз можу сказати, що цифри, які ми отримуємо, сигнали, які ми отримуємо з регіонів, – тривожні", - зазначив Максим Степанов.

Нагадаємо, що з 1 квітня 2020 року в Україні стартував другий етап реформи системи охорони здоров’я. Він полягає в тому, що практично всі комунальні медичні заклади (районні, міські, обласні лікарні) країни будуть отримувати кошти за прямим договором з НСЗУ. Станом на 1 квітня Національна служба здоров’я України підписала договори з 1524 закладами спеціалізованої медичної допомоги.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188882
 
 
 Топ коментарі
 
Блятский цирк с гнусными клоунами и зебильными зрителями. Третий министр за квартал. И каждый со своим аудитом. Что же вы натворили...позор, война, дефолт и пандемия. И стыд от собственного гражданства страны победивших мудаков.
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Так у нас везде сигналы тревожные, уже мир над нами смеётся. Западные партнёры так и сказали, что борьба с коррупцией только на бумаге.
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Сигналы тревожные ... В системе здравоохранения один сигнал - полная жопа .
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Маты? Правильно. Начали аудит, и сигналы тревожные: сразу же вышли на самих себя.
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Не совсем. Это сигнал SOS. Но иногда это можно воспринимать и как мат
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Что-то поздновато они начали. Начинать нужно с МОЗ, с себя, там сидят в 90% случаев коррупционеры и преступники.
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А как красиво все начиналось! Украина готова к коронавирусу!
Еще в феврале была готова и за два месяца - разготовилась??
Не пора ли начать сажать балаболов, которые нам врали?? За мошенничество для начала?
Ми почали аудит системи охорони здоров'я, перші сигнали - тривожні, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 263
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Да, цирковые представления Скалецкой все еще помнят. Зеленая циркачка.
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Преступная бездельница, а не циркачка.
Цирком можно заниматься на должности дворника, на голове стоять на мусорном ведре например, а на должность главы Минздрава, это не цирк!
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Мне вот интересно, эта дрянь ответит за свои дела?
За свою преступную бездеятельность, приведшую к многочисленным смертям украинцев??
Ми почали аудит системи охорони здоров'я, перші сигнали - тривожні, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 2100

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Лучче 12 тире (сигнал тревоги) а потом SOS..)))
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Так у нас везде сигналы тревожные, уже мир над нами смеётся. Западные партнёры так и сказали, что борьба с коррупцией только на бумаге.
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це ж з фєдєрастії скиглять що "то західні партнери кажуть про... фсьо " в Україні Ми почали аудит системи охорони здоров'я, перші сигнали - тривожні, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 4880
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С 2014 по 2018 международный "рейтинг восприятия коррупции" для Украины ежегодно улучшался. Оказалось, что Порошенко боролся с коррупцией. Зато теперь воруют так, как даже Януковичу не снилось.
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хватит куйню городить - большинство схем достались в наследство. многие были придуманы и воплощены даже не порошенко, а гораздо ранее.
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Америку нам открыл. Медицина с 1991 года загибалась
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не процвітала, але була жива.
Якщо дитина хворіла...ще в середині 1990-х, то швидка приїжджала, а зараз не знаю чи приїде чи ні.
Були в поліклініках досить непогані прилади, які лікували. До речі, вони старенькі ще й зараз працюють. З тих пір все застаріло, нового нічого немає - занепад та руїна.
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ну да, я приходил делать рентген и там стоял какой-то импортный аппарат, эх жалко не советский
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кацапский провокатор рассказывает что в Украине все только плохо.
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Сигналы тревожные ... В системе здравоохранения один сигнал - полная жопа .
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Вы побольше денег туда заливайте. Может легче станет
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Там дырка, под дыркой карман лично Степанова. Так в его персональном кармане потяжелеет. У остальных - полегчает. Кроме тех, кто с зелеными в доле.
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Приходят и уходят оранжевые, голубые, зелёные... А дыра всегда чёрная
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При Супрун закрыли много дыр. Поэтому вся медицинская мафия была против Супрун.
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а то он не знал - жена ему шо получаеться врет безбожно- не не верю))
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вот на кого НАРОД это расчитано? - он нас шо всех за идиотов держит - мне даже обидно как то
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Выбрать президентом клоуна могли исключительно идиоты. Так что рассчитано на идиотов и расчитано правильно.
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А ведь продолжает реформу Порошенка, идиот начал, идиот продолжает.
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Не получается уже из спама вытащить, кто-то усердно трудится.
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кому шо - а цап все про пиндосов и только про них - обидели они тебя лично ,очевидно и не раз,обидели)))))
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Мы начали аудит системы здравоохранения, первые сигналы - тревожные, - глава Минздрава Степанов

Ошарашил. Сейчас ещё выяснится, что у нас медицина хуже, чем в Австрии.
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Года не прошло, аудит они начали. Можно было страховую медицину за месяц ввести и забыть навсегда
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это никогда не кончется - будем назначять аудиты, проверки, сокращения оптимизации но работать и нести ответственность за проделанную работу никто не собирается...
где ***** ответственность Гончарука за экономический прыжок в очелло???....
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Типа, все еще не успел обеспечить фирму жены заказами?.....
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як тільки хтось обіймає посаду на грошових потоках, так одразу в його родичів відкривається комерційний талант
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******** цирк с гнусными клоунами и зебильными зрителями. Третий министр за квартал. И каждый со своим аудитом. Что же вы натворили...позор, война, дефолт и пандемия. И стыд от собственного гражданства страны победивших мудаков.
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Три бутылки вина выбросила в пропасть килограмм фруктов просто растоптала так будет выглядит этот аудит как в кавказкой пленнице все пропало неизвестно куда и крйних не будет
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Это вы поторопились. Можно было до следующего года подождать.
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Аудит в исполнении слуг ? Ну ну...почему то большинство независимых наглядових рад в гос предприятиях с приходом новых литц , почили в бозе .
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Какой Петро? Зеля пафосно приказал им найти вора. Они нашли: им оказался сам зеля. Очень тревожный сигнал, Уманский вон на днях вора нашел, вылетел с должности.
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Мы поняли системы здравоохранения просто нет...
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скоро год пройдет а они аудит только начали. пока начнут делать 5 пройдет. и вы уже делали аудит в ник. области и сказали все зашибись, а сбу нашла нарушения
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ну что, надо перезагружать... но сначала штаб
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ВЫ понимаете, что все УНИЧТОЖЕНО, что даже за деньги вам никто не поможет!
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Весело, зебіли з аутизмом роблять аудит.
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первые сигналы - тревожные...

А как иначе? Целый год убивали систему, теперь - тревожные...
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Тревожные???
Та ты шо!!!
А мы-то были уверены, что у нас в медицине всё гладко и бело....
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Дочка рожала в начале апреля. В роддом на 01/04 были ввезены все необходимые лекарственные препараты, шприцы, бинты и пр. для запуска программы Супрун "Бесплатные роды". Числа 09/04 врачи как ошпаренные бегали по роддому, т.к. поступила команда все ВЕРНУТЬ назад. Программа "Бесплатные роды" заморожена. Все, что успели использовать, врачам приказано все равно вернуть, при этом з/п врачей срезали и оставили голую ставку.
Это Кривбасс, лучший перинатальный центр города.
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Аудит????? Ну он много времени не заберет! Легко и быстро проверять то чего нет.
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Ще один пліснявий борцун.
2 апреля, 15:48"Совпадение? Жена нового министра здравоохранения в день его назначения на должность учредила медицинский центр под Одессой. По данным 368.media, компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса." Були б в Україні правоохоронні органи, вони б вам аудит зробили. А з вишенькою на тортик розібрались? "З МОЗ вивозять китайські тести на коронавірус на приватних автомобілях, - розслідування "Схем".Ми почали аудит системи охорони здоров'я, перші сигнали - тривожні, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 3894
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да о чём тут вообще говорить, государства, как такового - нет. всё это кодло нужно сносить под корень, напрочь, это уже давно понятно всем кто хоть что-то соображает. и самое главное в этом, не какие-то полумеры, типа, уволить и набрать новых, или ещё каким-либо, типа, демократическим способом (это ничего не даст, прошлые примеры тому подтверждение). всё это нужно тупо убирать физически, оружием и без всяких демократических соплей. нынче, другого способа просто не существует. всё остальное, ни к чему не приведёт.
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Знову винуваті папєрєднікі і папєрєднікі папєрєдніков?
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степанов, не может быть)))) какие нах тревожные )))) я в шоке. интересно, какую травку курят в правительстве? около 600 медработников инфицированы коронавирусом!!!!!

если в крупных городах еще как то медицина дергается в предсмертных судорогах, то по районам и малым населенным пунктам она давно испустила дух. хотя глав врачи шлют на верх победные отчеты - "все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо" ))))
ну им то надо усидеть в креслах, а иначе подохнут с голода)))) персонал разбегается кто куда, понимая что жопа в медицине с каждым днем все больше и больше))))), а народ нищий.
вчера пришла рассылка на почту от частных медзаведений. скидки практически на все до 60% и более. такого никогда не было.
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Біля міністерства тести по приватним автомобілям вантажать а міністр байки розповідає.В нас медицина побудована на здирництві з пацієнта.Мало що медикаменти маєш купити та щей персоналу заплатити.І суми немаленькі.
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При тотальной коррупции, на протяжении 30 лет независимости страны, сигналы тревожные. При всех недопрезидентах.
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А що, цього було замало?))

"Скалецька анонсувала аудит у МОЗ: Ми не обнуляємо прийняті раніше рішення, але є багато питань"
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Шо не ПИ......... те, а Советская медицина была на порядок лучше и бесплатная.
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