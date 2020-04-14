 Ми почали аудит системи охорони здоров'я, перші сигнали - тривожні, - глава МОЗ Степанов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це глава відомства Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу в Міністерстві охорони здоров'я.
"Минулого тижня ми почали аудит всієї системи охорони здоров’я України. Станом на зараз можу сказати, що цифри, які ми отримуємо, сигнали, які ми отримуємо з регіонів, – тривожні", - зазначив Максим Степанов.
Нагадаємо, що з 1 квітня 2020 року в Україні стартував другий етап реформи системи охорони здоров’я. Він полягає в тому, що практично всі комунальні медичні заклади (районні, міські, обласні лікарні) країни будуть отримувати кошти за прямим договором з НСЗУ. Станом на 1 квітня Національна служба здоров’я України підписала договори з 1524 закладами спеціалізованої медичної допомоги.
Еще в феврале была готова и за два месяца - разготовилась??
Не пора ли начать сажать балаболов, которые нам врали?? За мошенничество для начала?
Цирком можно заниматься на должности дворника, на голове стоять на мусорном ведре например, а на должность главы Минздрава, это не цирк!
За свою преступную бездеятельность, приведшую к многочисленным смертям украинцев??
Якщо дитина хворіла...ще в середині 1990-х, то швидка приїжджала, а зараз не знаю чи приїде чи ні.
Були в поліклініках досить непогані прилади, які лікували. До речі, вони старенькі ще й зараз працюють. З тих пір все застаріло, нового нічого немає - занепад та руїна.
Ошарашил. Сейчас ещё выяснится, что у нас медицина хуже, чем в Австрии.
где ***** ответственность Гончарука за экономический прыжок в очелло???....
А как иначе? Целый год убивали систему, теперь - тревожные...
Радуцкій?
Та ты шо!!!
А мы-то были уверены, что у нас в медицине всё гладко и бело....
29 августа 2019 - 4 марта 2020 Зоряна Степановна Скалецкая
4 марта 2020 - 30 марта 2020 Илья Николаевич Емец
30 марта 2020 Максим Владимирович Степанов
Это Кривбасс, лучший перинатальный центр города.
2 апреля, 15:48"Совпадение? Жена нового министра здравоохранения в день его назначения на должность учредила медицинский центр под Одессой. По данным 368.media, компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса." Були б в Україні правоохоронні органи, вони б вам аудит зробили. А з вишенькою на тортик розібрались? "З МОЗ вивозять китайські тести на коронавірус на приватних автомобілях, - розслідування "Схем".
если в крупных городах еще как то медицина дергается в предсмертных судорогах, то по районам и малым населенным пунктам она давно испустила дух. хотя глав врачи шлют на верх победные отчеты - "все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо" ))))
ну им то надо усидеть в креслах, а иначе подохнут с голода)))) персонал разбегается кто куда, понимая что жопа в медицине с каждым днем все больше и больше))))), а народ нищий.
вчера пришла рассылка на почту от частных медзаведений. скидки практически на все до 60% и более. такого никогда не было.
"Скалецька анонсувала аудит у МОЗ: Ми не обнуляємо прийняті раніше рішення, але є багато питань"