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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
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 Серед 98 померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом, 86% - особи після 50 років, - ЦГЗ

В Україні серед усіх 98 померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом, переважають чоловіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ у Facebook.

"Унаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 98 людей, з них 51 чоловік та 47 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%)", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що нині на амбулаторному лікуванні перебувають 1907 пацієнтів. Загалом госпіталізовано 1248 осіб, зокрема 52 дитини.

Як повідомлялося раніше, на ранок 14 квітня в Україні зафіксовано 270 нових випадків COVID-19, загалом - 3372, померли 98 осіб, 119 - одужали.

Також читайте: За тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіли 105 116 осіб, зафіксовано один летальний випадок, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

Серед 98 померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом, 86% - особи після 50 років, - ЦГЗ 01
Серед 98 померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом, 86% - особи після 50 років, - ЦГЗ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188880
 
 
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в Україні летальність від вірусу ~50%,
або медицина ніяка,
або маніпуляції з цифрами
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Что за чушь? Как вы считаете ? Если у нас заражённых грубо говоря 3400 человек, то , исходя из вашей логики, умерших уже должно быть 1700.
Так что лучше вам заткнуться.
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одужало 119, "умерли 98 " з 98+119 = 217

Летальність - статистичний показник, рівний відношенню числа померлих від якоїсь хвороби, поранення тощо до числа перехворілих (уражених) цією хворобою, за певний часовий проміжок.

Італія 20тис померли, одужали 35ти,
Іспанія - 17тис, 64тис,
Німеччина - 3тис , 68 тис
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летальность -определяется по конечному результату умерших и выздоровевших после окончания эпидемии.умирают те,кто заразился примерно 2 недели назад,выздоравливают те,кто заразился примерно 28 дней назад.поэтому и количество заразившихся при таких разных датах невозможно определить однозначно.
пока не закончится все-это гадание на кофейной гуще.
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1. Летальность рассчитывается по другой формуле.
2. Количество тестируемых в Украине ничтожно, поэтому погрешность огромна.
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Как пропагандировать вирус рта не закрывают. А вот обьективной информации по чайной ложке. 98 человек трудно сказать кому сколько лет и какие патологии.
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Это эквивалентно "старше 60-65" в развитых странах. Так что, ничего нового.
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Який % вірунів московської церкви ? Може не все так погано .
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