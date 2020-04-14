 Серед 98 померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом, 86% - особи після 50 років, - ЦГЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ у Facebook.

"Унаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 98 людей, з них 51 чоловік та 47 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%)", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що нині на амбулаторному лікуванні перебувають 1907 пацієнтів. Загалом госпіталізовано 1248 осіб, зокрема 52 дитини.

Як повідомлялося раніше, на ранок 14 квітня в Україні зафіксовано 270 нових випадків COVID-19, загалом - 3372, померли 98 осіб, 119 - одужали.

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