 Серед 98 померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом, 86% - особи після 50 років, - ЦГЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ у Facebook.
"Унаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 98 людей, з них 51 чоловік та 47 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%)", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що нині на амбулаторному лікуванні перебувають 1907 пацієнтів. Загалом госпіталізовано 1248 осіб, зокрема 52 дитини.
Як повідомлялося раніше, на ранок 14 квітня в Україні зафіксовано 270 нових випадків COVID-19, загалом - 3372, померли 98 осіб, 119 - одужали.
або медицина ніяка,
або маніпуляції з цифрами
Так что лучше вам заткнуться.
Летальність - статистичний показник, рівний відношенню числа померлих від якоїсь хвороби, поранення тощо до числа перехворілих (уражених) цією хворобою, за певний часовий проміжок.
Італія 20тис померли, одужали 35ти,
Іспанія - 17тис, 64тис,
Німеччина - 3тис , 68 тис
пока не закончится все-это гадание на кофейной гуще.
2. Количество тестируемых в Украине ничтожно, поэтому погрешность огромна.