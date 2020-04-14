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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
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 Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Майже 70% вважають запроваджений карантин ефективним, чверть - дають протилежні оцінки.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

61% опитаних вважають запроваджені владою заходи щодо боротьби з коронавірусом оптимальними. 17% стверджують, що вони є занадто м’якими. 15% переконані, що заходи є надто жорсткими.

За останні два тижні зменшилася кількість тих, хто вважає заходи надто м’якими (з 28 до 17%), водночас зросла кількість тих, хто вважає їх надто жорсткими (з 7 до 15%).

Також читайте: 68% українців вважають, що в найближчі пів року економічна ситуація в країні погіршиться, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Майже 70% вважають запроваджений карантин ефективним, чверть – дають протилежні оцінки.

Більше половини опитаних заявили, що обмежили вихід з дому у зв’язку з карантином. Третина зазначили що дотримують часткових обмежень. Лише кожен десятий зазначив, що не дотримується карантину. За останні два тижні показники не змінилися. Частіше про повне самообмеження зазначали мешканці Заходу та Центру, жінки та представники найстаршої вікової групи.

Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування Рейтингу 01
Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування Рейтингу 02
Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування Рейтингу 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188877
 
 
 Топ коментарі
 
сдыхать от короны, намного грустнее, попробуй 5 минут не подышать, поймёшь...
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Хочешь жить в концлагере - Раша, Китай и КНДР ждут тебя. А украинцы все еще остаются свободными людьми.
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Тю. Всего-то ? За Зеленского голосовали 73%, а не 85%.
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Когда туман информационного психоза немного рассеялся, люди наконец увидели, что перспектива сдохнуть от голода гораздо ближе, чем от эфемерного вируса. И таких людей будет всё больше и больше. И они дадут бой беззаконникам с их диктатурой.
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сдыхать от короны, намного грустнее, попробуй 5 минут не подышать, поймёшь...
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Таких людей от силы 5% от всех заболевших. В 30% случаев заболевание вообще себя не проявляет и нет весомых доказательств, что бессимптомные носители могут разносить вирус, 50% случаев - просто ОРВИ.
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Ну дай Бог чтобы ты и твоя родня сдохли от короны а не от голода. Что то в Италии и те кто урвал оттуда когти так не считают.
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Ну так мрут даже на средне-тяжелом течении не от вирусной пневмонии в основном, а от нагруженных неинфекционных хронических заболеваний, от диабета и ХОБЛ до ишемической болезни и хронической сердечной недостаточности. Людей, которым вирусная пневмония сжирает легкие в кашу, повторюсь, мало, не более 5%. Фактом является лишь то, что реанимации всего мира оказались неготовы к массовому наплыву тяжелых больных.
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5% это нереальные цифры. Немецкие учёные пишут цыфру 0.06% от всего населения Германии
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Это цифры из реально выявленных случаев. Сколько латентных или лёгких - никто до сих пор не знает, столько ПЦР-тестов тупо нет нигде, так что и эти цифры вполне реалистичны. Это на уровне гриппа.
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У зубожілого народу своє бачення. Ждуть жареного півня, щоб клюнув в п"яту точку опори.(((
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Ось як у них закінчуться гроші, буде ще більше. Віслюк, готуйся.
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Ну как сказать подъезды не заваривают, разрешение на выход из дома каждый раз у полиции или властей просить не надо...
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Все хотят жить как раньше - работа , в выходные парк , кафе , шопинг .
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Какой шоппинг, какие кафе? вы что Г+Г не смотрели - "в стране зубожиння".
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Тю. Всего-то ? За Зеленского голосовали 73%, а не 85%.
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сдохнут все, кто голосовал за педро
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Істеричні мрії ніщебродів. Здай в ломбард телевізор.
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Но визжит то в основном порохосрать, что не хочет сидеть на карантине. Почему так? Хотите епидемии и массового падежа людей чтобы только насолить Зельцману за просранные свинарчуком выборы и проигрыши букмеккерских контор?
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Все противники карантина должны подписать договор, согласно которому они отказываются выполнять требование властей.
В свою очередь, власти соглашаются на это и в случае выявления коронавируса отпускают пациента на все четыре стороны.
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Что-бы он и дальше разносил заразу?
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Якби не ідіотська заборона одноосібного відвідання рекреаційних зон та домашній арешт для песніонерів, то можна було б сказати, що в цілому карантин адекватний
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Тех кто так считает обязать подписать договор что если заболеет не будет обращаться в больницу и требовать лечить его и занимать койка-место и пускай гуляет. Правда если заразит кого то привлекать к уголовной ответственности как за преднамеренное убийство
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Люди, которые заряжали воду перед телевизором, почему -то не хотят он лайн посвятить пасочки. Ведь если ты веришь в Бога, то должен понимать, что Бог тебя видит и любит везде - и дома, и в маске.
Церковь же стала источником заражения , а на вопросы верующих, почему я бедный и честный, но Бог не даёт мне даже здоровья, в то время как некто богатый и здоровый погряз в грехах - церковь имеет, что сказать. Это все потому, что Бог тебя любит и испытывает, а нечестные богачи и здоровяки получат своё на том свете.
Бережённого Бог бережёт - вот что должно стать девизом сегодняшнего дня.
Лучше СИДЕТЬ ДОМА, чем потом лежать в искусственной коме под ивл и умереть даже не попрощавшись со своими детьми. Это лучше, чем стирать из телефона номера друзей, которые пошли в церковь , пренебрегая карантином.
Разве такой карантин жестокий?
Когда открыты базары и церкви? Где толпы людей бесконтрольно общаются ?
Это вообще карантином не назовёшь. Это декоративный карантин.
Сидите дома!!! Дайте работать людям, без которых государство не может жить. Это медики, полиция, это компании, вывозящие мусор , аптеки, продуктовые магазины. И то под строгим выполнением рекомендаций врачей.
Нельзя нам погибнуть на радость мордору!
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Посмотреть бы на рожи етих проституток кто так считает? Когда почти месяц гуляют новогодние праздники или Пасху то ето хорошо а когда месяц посидеть дома на карантине то уже визжат что их притесняют.
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Хочешь жить в концлагере - Раша, Китай и КНДР ждут тебя. А украинцы все еще остаются свободными людьми.
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Ага, свободными от работы и от денег. Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8719 И не надо в магазин за продуктами ходить! Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8719
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Мне кажется, ты не совсем нормальный человек.
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Он за The голосовал Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2328 И справка имеется...с галочкой в квадратике.
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Как его теперь корёжит! Ведь Зё действительно оказался идиотом, предателем и капитулянтом, как и говорили его оппоненты. Вот ведь когнитивный диссонанс. Где же нового мессию искать?
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Бойко...или Мертвячина. Зекраина готова принимать со всех сторон ввиду дефолта.
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Людей понять довольно легко, много где в Европе начинают допускать людей на работу - в Италии и Испании состоялись ослабления карантина, Австрия открывает определенные магазины, Швеция вообще ведет довольно расслабленный карантин, хотя количество жертв в этих странах даже больше чем в Украине...
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Жертвы - это только умершие. И их клоличество зависит не от карантина, а от уровня медицины в стране и ее способности реагировать на возникаюшие ситуации.
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В Швеції більше жертв ніж у нас. То там гірша медицина? Чи може все таки відсутність карантину дає своє?
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Правда тут.

"09.04.2020. Немецкие вирусологи из института вирусологии Бонна провели обширное репрезентативное исследование в округе Хайнсберг, который стал первым очагом заражения вирусом Covid-19. В некоторых населённых пунктах, инфицированных было до 15% жителей. В исследовании приняли участие 1010 человек из 600 семей. По итогам обработки данных, учёные пришли к выводу, что смертность среди людей с подтверждённым коронавирусом составляет всего 0,37 процентов, а среди населения в общем 0,06 процента."
https://www.youtube.com/watch?v=zIHu4vJeLe0&feature=youtu.be
https://www.zdf.de/gesellschaft/marku...
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Кому какое дело какой процент считает происходящее нормальным? Мне закрыли бизнес и полностью лишили дохода всю семью. Мне пох вообще, какой процент считает мою смерть от готлода не слишком печальной.
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Это осознанный выбор большинства нарида Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7124
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Не надо переводить в плоскость прошлогодних выборов
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А в какую плоскость надо Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 819 Кушайте на здоровье...за все в этом мире платить нать.
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Нужно решать проблемы по мере их поступления. Тогда проблемой был Порошенко. На выборах ее решили. Теперь будем разбираться с карантином, независимо от того, кто при власти.
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Вы отрезали сами себе голову из-за банальной мигрени, уважаемый...и ни с чем Вы уже не разберетесь. Готовьтесь из детей запеканки готовить.
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Ок, интересно было бы узнать Ваше мнение, а как бы боролся с вирусом Порошенко, если бы он сейчас был бы президентом? Или если бы он был президентом то вируса бы не было вообще?
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Это всё из разряда футурологии. Выгребать-то за идиотский незаконный "карантин" и все его перегибы именно пророссийскому режиму зеленского
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Не нужно с темы съезжать. Я задал конкретный вопрос. Ваши сентенции относительно режима зеленского мне абсолютно неинтересны.
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Заниматься футурологией - бессмысленное и никому не интересное дело. Взялись рулить - выгребайТЕ
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Я так понимаю, что ответа на свой вопрос я так и не дождусь.
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Потому что вопрос не имеет смысла, пока не изобрели способ входа в параллельные вселенные.
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Понятно. Я так понимаю, что даже чисто гипотетически Вы не предполагаете иного развития ситуации даже если бы у власти был Порошенко. Так зачем тогда эта никому не нужная критика? Когда критикуют обычно предлагают более лучший вариант решения проблемы. По крайней мере с точки зрения предлагающего. Но это не Ваш случай.
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Я думаю ограничились бы отменой массовых мероприятий и огороженной обсервацией выходцев из зон заражения и их контактов, сосредоточившись на ввозе ПЦР-тестов, ИВЛ и обучении персонала работы с аппаратами нового поколения (советские РО-6 - хлам). Без идиотских ограничений передвижения обычных граждан. Волна бы все равно прошла, но не пришлось бы нагибать малый бизнес и ставить миллионы людей на грань выживания.
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Ну собственно по данным рекомендациям мы бы и получили то что есть в Испании, Италии, Великобритании. Они собственно так и поступили в свое время. Но не стоит забывать, что их система здравоохранения имеет возможности гораздо выше нашей реформированной за 30 лет независимости.
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Они не отменяли массовые мероприятия и не вовремя изолировали очаги, ну и плотность населения у них намного выше, чем в Украине. При плохом сценарии - ЧП, подразумевающее мораторий на платежи по коммуналке и кредитам и гуманитарную помощь нуждающимся. В крайнем случае - изоляция наиболее пострадавших регионов. Да, это тяжелый сценарий, но он дает больше возможностей вернуться к нормальной жизни, чем полумеры с закрытием всего и запретами гулять в парке (что полный абсурд)
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Может Вы и правы. Возможно где-то палку и перегнули. Но кто может определить тот предел, где меры достаточны а где нет, где перегиб а где нет. Я лично определяю действенность введенных мероприятий по четким метрикам - числу зараженных и числу умерших.
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Причем здесь Порошенко Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7077 Он и в парадном Вашем слабится Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7077 Вирус- лишь одна из привнесенных проблем. У вас три министра здравоохранения за квартал поменялись...в период пандемии.
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Ну во-первых не у меня. Я к правительству Зеленского не имею никакого отношения. Во-вторых - мой вопрос был инициирован Вашим постом цитирую: Вы отрезали сами себе голову из-за банальной мигрени, уважаемый...и ни с чем Вы уже не разберетесь. Готовьтесь из детей запеканки готовить
Возможно я неправильно его понял, но у меня сложилось впечатление, что Вы указали на то что текущая ситуация сложилась из за того, что в свое время выбрали не Порошенко.
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Странно...правительство есть, а отношения- нет. Откуда же они все берутся Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6912 Аллах дает Чтобы получать аргументированные ответы надо правильно ставьте вопросы.
Текущая ситуация сложилась именно из-за того, что в свое время выбрали Зеленского.
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Понятно. Коронавирус пришел в Украину из за Зеленского. Я так понимаю что в Штатах, Британии, Испании, Италии, Франции и других странах Зеленский тоже нагадил?
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Вы сами с собой сейчас спорите...про карго-культ европейского карантина выше было. Как и про разные реакции властей в отношении своих избиратов.
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Этот, как Вы выразились, карго-культ карантина не с потолка берется. Это рекомендации ВОЗ, которым следуют большинство стран. Они могут быть с Вашей точки зрения плохими, но иных на данный момент нет.
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Вы решили в софистику удариться Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1930 Карантин необходим...Но где в рекомендациях ВОЗ троекратная смена министров здравоохранения Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1930 Или там есть дефолт с продажей расходников из госрезервов Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1930 Может быть, ВОЗ рекомендовали завозить сотни тысяч граждан из зараженных территорий безо всяких обсерваций Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1930 Карго-презик с его карго-карантином для карго-избиратов.
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Своих граждан ввозят все страны и размещение их на территории обсервации обуславливается возможностью страны организовать достаточное количество данных территорий. В случае невозможности самоизоляция. Относительно смены министров здравоохранения могу сказать, что это обусловлено неспособностью кандидатов действовать эффективно в критической ситуации. Посему такая смена поможет подобрать такого министра, который будет эффективно справляться в форс-мажорной ситуации. Результат действий действующей власти и правильности принятых решений в данный момент легко определить по числу зараженных и числу умерших от данного вируса в сравнении даже с более благополучными странами..
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Все понятно...жаль. Причинно- следственные связи отсутствуют по факту неимения критического мышления в принципе. Адью
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Размытая формулировка и общие фразы. Действительно дальнейшая дискуссия бессмысленна.
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Относительно смены министров здравоохранения могу сказать, что это обусловлено неспособностью кандидатов действовать эффективно в критической ситуации. Посему такая смена поможет подобрать такого министра, который будет эффективно справляться в форс-мажорной ситуации.

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Размытая формулировка и общие фразы... Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3056 Вы это читали
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А что не так я сказал? Смена нерадивых управленцев это плохо? Лучше держать их до последнего не смотря ни на что?
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Вы когда-нибудь чем-нибудь руководили Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4848 Кто отвечает за назначение этих нерадивых уравленцев Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4848 ВОЗ и Порошенко И ведь не только в здравоохранении...
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А был ли Порошенко проблемой? И чем крадуцкие лучше свинарчуков?
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Всё нормально. Зебилы должны сполна пожрать говна за свою прошлогоднюю эйфорию. Жаль нормальных людей, но иначе идиотов ничему не научить
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Оно то так, только это говно приходиться всем жрать вместе с ними.
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Пробачте, але якщо у вас є бізнес і немає подушки якнайменше на пів року - ви ідіот, а не бізнесмен. І те, що ви зараз 'голодаєте' - ваша відповідальність в тому числі.
Але я сумніваюсь, що вам грозитиме голод. Голод - це коли немає хлібу на столі. Це коли горобців стріляєш, щоб поїсти. Якщо у вас все ще є смартфони у всієї сім'ї, телевізор, коштовності - до голода вам і вашим дітям ще далеко.
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Карантин потому что зебильный...зебилам- зебилово.
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Тото я смотрю зебилов по миру масса, учитывая что карантин во многих странах ввели.
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Карантин карантину рознь Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1994 Как и помощь гос-ва своим гражданам. Вы карго-культ из зелевизора с реальностью не путаете Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3287
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Естественно что рознь, как и рознь числа заболевших и умерших от этого вируса.
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Как и любые большевики, зебилы любят смаковать репрессии, но почему-то не любят вспоминать о социальной помощи, которую государства оказывали гражданам, в том числе и малому бизнесу, чтоб он не загнулся
В раше пуйло вообще исчезло в бункер, переложив ответственность на местных князьков. Никакой помощи, выживайте как хотите, всего вам хорошего. Осел Оманский идет по тому же пути
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Можно полюбопытствовать о социальной помощи гражданам при Порошенко. Желательно в сравнении с ростом цен и падением курса гривны за период его правления.
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Ты еще скажи, что Порошенко развязал войну против мирных сторонников федерализации Донбасса. Кто принял разоренную, ограбленную страну с разваленной армией, а оставил ракетные программы, рост экономики в 5% и субсидии по коммуналке? Хотя всё шло к военному положению с продуктовыми карточками и жесткими нормами на использование воды и электричества. Но этого не случилось. Просто порадуйся, что твою машину не отжал "Моторола", а твою жену не пользуют казаки.
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Рос экономики на 5% это ни о чем. Как средняя температура по больнице. Как следствие роста экономики должно быть рост благополучия граждан. Чего не наблюдалось. Субсидии по коммуналке - мутнейшая схема от Порошенко, когда те кто может платить платят за себя и за того, кто платить не в состоянии. Или Вы думаете, что Порошенко из своего кармана субсидии платил? То что военное положение не ввели это тоже было не для граждан сделано, а для собственно крупного капитала и самого правительства Порошенко, ибо не получили бы кредитов иначе от МВФ. То что не пришло орки на остальную территорию Украины я благодарен не Порошенко, а добробатам прежде всего и тем ребятам из ВСУ, которые впоследствии держали и держат оборону на Донбассе. Оценка гражданами действий Порошенко была дана на выборах. Можно называть их зебилами, идиотами и т.д., но такой большой процент проголосовавших по сути против его политики говорит сам за себя и то как оценило большинство его работу на посту президента.
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Против Порошенко работала вся пропагандистская машина РФ и их полезные идиоты в Украине, на деньги олигархов. А то, что значительная часть населения оказалась малороссами - тем хуже для самого населения, вспомнить хоть дикарей из Новых Санжар. И за это уже сполна получает, имея дырку в бюджете и риск дефолта по сценарию Аргентины, где пили из рек и грабили магазины, или Венесуэлы, где туалетную бумагу тащат из Колумбии. Собственно иначе дикарей и не обучить.
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Вы наступаете на те же самые грабли. Реальное число симпатиков Зеленского определилось в первом туре и это далеко не 73 процента. А вот тех кто не поддерживал политику Порошенко оказалось гораздо больше. Что собственно и принесло дополнительные проценты Зеленскому во втором туре. И кстати даже в зоне АТО Порошенко победил с минимальным отрывом. Там тоже малороссы сейчас воюют? Вы опять всех считаете дикарями а себя на белом коне наполеонами? Ну-ну. Продолжайте в том же духе. Кто не делает выводов из своих ошибок обречен на провал. Именно поэтому я более чем уверен, что Порошенко больше никогда не занять должность президента даже если Зеленского досрочно отстранят от президентства.
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Сходите в Лавру, причаститесь, хрест поцёмайте, яйку посвятите. И снизойдёт на вас.
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70% считают карантин эффективным. Они просто не умеют читать и думать.https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net.ua%2Fn3188420%3Ffbclid%3DIwAR1c3myGdMFjxH0GX2Bq8OeXWZwD8lRUR6g6-pQWql9p3agNPHDUgG13WSM&h=AT1GvtOjDx9fJg8sS2i0vmvK5xmjwMf3lRJwT8bRHGkViwzT7OF3Cmc5cXcFc2Mt6z3-Zbd1Ig_URCoMDeewEeQ-G9JT8itQiYXG07KzN--**********************************************************************************************************************-28gL8hOLvlnGvXa4Rj3wUYYd4jf7bMsv_NFKLsnQphA8MR_8o2cQyDsN35YDYJndWMqvhXqvO7r5ZXyya9PVHkJhdSG0emva8Aj5ocE7ByazMLH-4*************************************************************************************-OEm4q10nCzssGhhvyHPoI8BvHiLp08W6DJKJfYrmDiNudXhR6rzK5Ntz9K6prNWGrFDBIUxw93Wnn6h3GHPXUMszlfpthDv8hGAY7YSXebo-iCmMA
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А еще 105000 чел заболело за неделю не в сезон при таком жестком карантине. Где же десятки тысяч коронавирусников тогда? Или карантин от простуды не защищает, а от короны защищает?
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Тестов нет Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7825 Заболевших на порядок больше...как и умерших.
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Тесты есть. А заболевших естественно больше. Потому как кто-то не обратился за помощью в виду легкого течения болезни, кому-то отказали в тестировании - да-да, наша реформированная Супрун медицина приносит свои плоды. Посему логично предположить что заболевших больше.
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Заболевших больше везде, поскольку бессимптомные случаи вообще не попадают на тестирование, даже при большом охвате тестированием людей с признаками ОРВИ. И они живут, даже не зная о вирусе. Это серьезно размывает статистику. Самый плохой сценарий атипичной вирусной пневмонии дает 50% вероятность смерти при лечении на ИВЛ/ЭКМО. Еще больше размывают статистику инсультники на фоне инфекции и те, у кого отказало сердце, их безусловно записывают в жертвы вируса, что не совсем правильно.
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