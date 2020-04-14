 Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

61% опитаних вважають запроваджені владою заходи щодо боротьби з коронавірусом оптимальними. 17% стверджують, що вони є занадто м’якими. 15% переконані, що заходи є надто жорсткими.

За останні два тижні зменшилася кількість тих, хто вважає заходи надто м’якими (з 28 до 17%), водночас зросла кількість тих, хто вважає їх надто жорсткими (з 7 до 15%).

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Майже 70% вважають запроваджений карантин ефективним, чверть – дають протилежні оцінки.

Більше половини опитаних заявили, що обмежили вихід з дому у зв’язку з карантином. Третина зазначили що дотримують часткових обмежень. Лише кожен десятий зазначив, що не дотримується карантину. За останні два тижні показники не змінилися. Частіше про повне самообмеження зазначали мешканці Заходу та Центру, жінки та представники найстаршої вікової групи.





