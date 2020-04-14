 Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.
61% опитаних вважають запроваджені владою заходи щодо боротьби з коронавірусом оптимальними. 17% стверджують, що вони є занадто м’якими. 15% переконані, що заходи є надто жорсткими.
За останні два тижні зменшилася кількість тих, хто вважає заходи надто м’якими (з 28 до 17%), водночас зросла кількість тих, хто вважає їх надто жорсткими (з 7 до 15%).
Майже 70% вважають запроваджений карантин ефективним, чверть – дають протилежні оцінки.
Більше половини опитаних заявили, що обмежили вихід з дому у зв’язку з карантином. Третина зазначили що дотримують часткових обмежень. Лише кожен десятий зазначив, що не дотримується карантину. За останні два тижні показники не змінилися. Частіше про повне самообмеження зазначали мешканці Заходу та Центру, жінки та представники найстаршої вікової групи.
В свою очередь, власти соглашаются на это и в случае выявления коронавируса отпускают пациента на все четыре стороны.
Церковь же стала источником заражения , а на вопросы верующих, почему я бедный и честный, но Бог не даёт мне даже здоровья, в то время как некто богатый и здоровый погряз в грехах - церковь имеет, что сказать. Это все потому, что Бог тебя любит и испытывает, а нечестные богачи и здоровяки получат своё на том свете.
Бережённого Бог бережёт - вот что должно стать девизом сегодняшнего дня.
Лучше СИДЕТЬ ДОМА, чем потом лежать в искусственной коме под ивл и умереть даже не попрощавшись со своими детьми. Это лучше, чем стирать из телефона номера друзей, которые пошли в церковь , пренебрегая карантином.
Разве такой карантин жестокий?
Когда открыты базары и церкви? Где толпы людей бесконтрольно общаются ?
Это вообще карантином не назовёшь. Это декоративный карантин.
Сидите дома!!! Дайте работать людям, без которых государство не может жить. Это медики, полиция, это компании, вывозящие мусор , аптеки, продуктовые магазины. И то под строгим выполнением рекомендаций врачей.
Нельзя нам погибнуть на радость мордору!
"09.04.2020. Немецкие вирусологи из института вирусологии Бонна провели обширное репрезентативное исследование в округе Хайнсберг, который стал первым очагом заражения вирусом Covid-19. В некоторых населённых пунктах, инфицированных было до 15% жителей. В исследовании приняли участие 1010 человек из 600 семей. По итогам обработки данных, учёные пришли к выводу, что смертность среди людей с подтверждённым коронавирусом составляет всего 0,37 процентов, а среди населения в общем 0,06 процента."
https://www.youtube.com/watch?v=zIHu4vJeLe0&feature=youtu.be
https://www.zdf.de/gesellschaft/marku...
Возможно я неправильно его понял, но у меня сложилось впечатление, что Вы указали на то что текущая ситуация сложилась из за того, что в свое время выбрали не Порошенко.
Текущая ситуация сложилась именно из-за того, что в свое время выбрали Зеленского.
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Размытая формулировка и общие фразы... Вы это читали
Але я сумніваюсь, що вам грозитиме голод. Голод - це коли немає хлібу на столі. Це коли горобців стріляєш, щоб поїсти. Якщо у вас все ще є смартфони у всієї сім'ї, телевізор, коштовності - до голода вам і вашим дітям ще далеко.
В раше пуйло вообще исчезло в бункер, переложив ответственность на местных князьков. Никакой помощи, выживайте как хотите, всего вам хорошего. Осел Оманский идет по тому же пути