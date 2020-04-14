 Боротьба з COVID-19 - пріоритет позачергового засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, але українське питання також винесено на обговорення, - Толкачов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" напередодні засідання, яке відбудеться 15 квітня у форматі відеоконференції через обмежувальні заходи, запроваджені у зв'язку з пандемією COVID-19.
Це буде друге засідання на рівні міністрів країн-членів альянсу в такому форматі.
За словами Толкачова, проведення позачергового засідання міністрів оборони НАТО було ініціативою генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга з метою обговорити заходи, яких вживають для боротьби з коронавірусом.
"Графік і формат усіх міністерських заходів унаслідок пандемії коронавірусу повністю переглянуто. Якщо раніше міністри, як правило, працювали два дні в різних форматах - були засідання з країнами-партнерами, засідання, що присвячені операціям, які проводять союзники, інші, на яких розглядали суто внутрішні питання альянсу, то тепер обговорення стисле півтори-дві години. І якщо ви звернете увагу, то початок відеоконференції запланований на 15:00 з тим, щоб врахувати різницю в часі із США та Канадою", - пояснив зміни в роботі Альянсу на міністерському рівні український дипломат.
Він констатував, що головним питанням, яке в середу обговорять глави оборонних відомств країн НАТО, буде ситуація в конкретних країнах альянсу у світлі боротьби з коронавірусом.
"Якщо взяти список топ-десять країн, в яких поширюється COVID-19, то на першому місці США, далі йде Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, Велика Британія і лише потім - Китай, Іран, Туреччина і Бельгія. Вони всі - глобальні гравці на світовій арені, а більшість із них - члени НАТО. З огляду на те, що це буде відеоконференція на дві години, я впевнений, що 70% часу буде зайнято COVID-19. Проте українське питання є на порядку денному, зокрема обговорюватимуть наші відносини з альянсом, ситуацію на сході", - деталізував Толкачов.
В. о. голови місії зазначив, що й Україна бере активну участь, роблячи свій внесок у рамках альянсу для боротьби з коронавірусом. Зокрема, активно залучені до доставки гуманітарної та медичної допомоги у рамках програми НАТО SALIS (Strategic Airlifting International Solution, Стратегічне Авіаційне Міжнародне Рішення) найбільші у світі літаки "Антонова" "Мрія" та "Руслан". Відповідаючи на запитання про можливу участь України в зустрічі з союзниками у форматі відеоконференції, в. о. голови місії констатував, що для цього потрібне, щоб фахівці оцінили ризики системи зв'язку.
"14 квітня "Мрія" приземлиться у Варшаві, і аеропорт імені Шопена на своїй сторінці в Twitter навіть організував пряму трансляцію прильоту - такий великий інтерес до нашого українського гіганта. Я дивився на графік польотів - з Китаю, звідки вирушають літаки, заплановані десятки польотів по всьому світу: "Мрія" прилетить і в Париж, і Берлін, "Руслан" - в Грецію, Португалію, Іспанію, Катар, Угорщину, Румунію, Бразилію. Це дуже хороший приклад, який демонструє, що ми можемо бути серйозним контриб’ютором у міжнародну безпеку, бути складником міжнародних зусиль, спрямованих на боротьбу зі спільним ворогом - коронавірусом", - зазначив Толкачов.
Водночас український дипломат змушений був констатувати, що епідемія внесла свої корективи і в співпрацю України з альянсом. Зокрема, перенесено на невизначений час візит делегації НАТО у рамках оцінки готовності участі України в Програмі розширених можливостей (EOP, Enhance opportunity program), запит про надання якої раніше було направлено в штаб-квартиру з Києва.
"Нині розпочався трирічний цикл перегляду учасників програми, яким займаються і політики, і військові альянсу. У цей період готується так звана військова оцінка, за якою оцінюють відповідність критеріям цієї програми, адже вона має суто технічний, а не політичний характер і жодним чином не стосується питання надання Україні ні Плану дій щодо членства, ні самого членства в альянсі. Раніше було заплановано візит для оцінки сил, але через пандемію його перенесли на пізніший термін, який поки що не визначено", - деталізував він.
У зв'язку з цим в. о. голови місії повідомив, що і візити з України до штаб-квартири також скасовано. "Усі візити згорнуті, але оперативна взаємодія триває. Так нині працює весь світ", - наголосив Толкачов.
а также сопутствующие причине внешние и побочные проявления .
если врач правильно ставит диагноз ,
лечит и устраняет основную болячку , то всё сопутствующее проходит автоматически .
в настоящее время капсула с вирусом COVID-19
является идеальной террористической бомбой,
которая может применяться и для локального теракта
и для массового поражения людей , причём абсолютно скрытно .
существуют вещества которые разлагаются на воздухе .
из такого вещества изготавливается капсула (две , три , сто ... ) ,
которая наполняется концентрированной средой вируса COVID-19 .
Капсула покрывается герметичной вакуумной оболочкой , как пакет с презервативом .
Исполнителям(-ю) теракта
остаётся доставить капсулу в упаковке в место проведения теракта
и нарушить вакуумную упаковку .
У терориста-исполнителя есть полчаса-час (условно) ,
чтобы покинуть это место не подвергая себя заражению .
Через полчаса капсула разлагается на воздухе и концентрированная среда COVID-19
оказывается в толпе людей на стадионе или фестивале,
в вагоне метро , в ресторане , в театре , в приёмной или в кабинете гос.учереждения .
Нет взрыва , нет запаха ,
нет никаких других признаков , что жертвы теракта уже смертельно инфицированы .
Это не волына , не пластид которые сейчас легко определяются таможней или охраной
при пересечении границы , на входе в здание итд .
это на сегодня капсула с вирусом COVID-19 идеальная террористическая бомба .
такую бомбу не сделает терорист-одиночка у себя на коленке .
но такую бомбу может сделать государство-террорист , государство-агрессор .
так речь и не идёт о том , что вирусные теракты в Италии, Франции, США, Великобритании ...
сделали выжившие из ума одиночки .
не-слу-чай-но вирусные теракты совпали с началом рассмотрения дела по MH17 .
пандемию COVID-19 необходимо ликвидировать в зародыше .
нет никаких других признаков , что жертвы теракта уже смертельно инфицированы .
Это не волына , не пластид которые сейчас легко определяются таможней или охраной
при пересечении границы , на входе в здание итд .
это на сегодня капсула с вирусом COVID-19 идеальная террористическая бомба .
такую бомбу не сделает терорист-одиночка у себя на коленке .
но такую бомбу может сделать государство-террорист , государство-агрессор .
так речь и не идёт о том , что вирусные теракты в Италии, Франции, США, Великобритании ...
сделали выжившие из ума одиночки .
не-слу-чай-но вирусные теракты совпали с началом рассмотрения дела по MH17 .
пандемию COVID-19 необходимо ликвидировать в зародыше .
но при этом наблюдаются явные противоречия . например
http://Nataliya Stelmakh (03 апреля)
65-70% авиа путешествий из Азии (Китай особенно) в Штаты
идёт через аэропорты Калифорнии ЛА + Сан Франциско
Но почему по факту имеем в Нью Йорке 103,000 случая, а в Калифорнии всего 10,000 ?
почему нет вспышки атипичного гриппа/пневмонии в других странах ЮВА,
где гигиены ну вообще нет, а китайцы путешествуют туда активно ?
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ответ на эти почему простой : в Нью Йорке был совершён вирусный теракт ,
а в Калифорнии теракта не-бы-ло , туда вирус попал через инфицированных носителей .
точно так же не было вирусных терактов в странах куда китайцы путешествуют активно ,
но там "гигиены ну вообще нет" .
Однако многие политики, правители государств, пересекались с инфицированными людьми ,
после чего на какое-то время самоизолировались ,
Б.Джонсон оказался в реанимации ,
супруга Трюдо переболела и выздоровела .
инфицированными оказались семьи Саудовских шейхов .
но зато к пескову и к машке-дурочке с хY%лом никакой вирус даже не приближался .
на сегодня капсула с вирусом COVID-19 является идеальной террористической бомбой.
Никакая таможня, полиция , охрана помещений , бодигарды , собаки
не способны сегодня выявить и предотвратить вирусный теракт ,
в том числе на дипломатических приёмах и встречах ...
Уильям Стюарт, бывший президент Британской ассоциации развития науки, в свое время
сказал: «Первая мировая война была химической, Вторая мировая война была ядерной, и что
третья мировая война, не дай Бог, будет биологической».
Я не думаю, что сэр Стюарт был пророком - он определенно что-то знал.
Мы должны реально смотреть на положение вещей и трезво его оценивать -
http://Третья мировая война уже началась, и ее оружие - биологическое .