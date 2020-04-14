 68% українців вважають, що в найближчі пів року економічна ситуація в країні погіршиться, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".
42% опитаних вважають, що їхнє економічне становище не змінилося, а 6% - побачили поліпшення.
Водночас, оцінюючи зміни у фінансовій ситуації в близькій перспективі, 61% зазначили погіршення протягом останнього місця, 35% сказали, що не відчули змін, лише 3% - говорили про поліпшення. Більш песимістичними у своїх оцінках були старші та бідніші респонденти.
Говорячи про економічні перспективи країни в найближчі пів року, 68% вважають, що ситуація погіршиться, 13% - не зміниться, 9% - передбачають поліпшення.
Опитування проводилося серед аудиторії старше 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - Телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 10-12 квітня 2020 року.
Но у зомби свои манечки...
https://censor.net.ua/news/3179955/vvp_ukrainy_v_yanvare_sokratilsya_na_05_vpervye_s_2016_goda_infografika
ти де? у САРАТОВІ чи у самому кремлі?
НО КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ОНА ИМЕЕТ К СИТУАЦИИ ОБВОРОВАННОГО НАРОДА?
когда при кравчуке в 1994м милионные купюры на туалетной бумаге печатали,
перемога была?
ну-у, найдутся смельчаки прогноза?
Годі! Пора зупинитися...
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отдел научной фантастики этажом выше
А при Пете что, лучше было? (с)
Нужно дать 100 дней (с)
Еще 100 дней (с)
Еще 100 ...
Еще ...
Е...
...
Если же дела уже идут плохо, то в ближайшее время они пойдут ещё хуже...
(с) Закон Паркинсона
При этом Зерейтинг не упал ниже плинтуса.
Они все еще верят, шо Вова сможет.
Может им пенсии и зарплаты вообще перестать платить,хотя и тут сомневаюсь, что дойдет
Значит 32% считают, что улучшится. То есть половина кретинов из 73% уже что-то начала подозревать?