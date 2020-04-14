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 Економіка, Суспільство
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Все про:опитування (517) соціологія (170) економіка (365)

 68% українців вважають, що в найближчі пів року економічна ситуація в країні погіршиться, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

51% українців вважає, що економічне становище їхньої сім'ї погіршилося за останні пів року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

42% опитаних вважають, що їхнє економічне становище не змінилося, а 6% - побачили поліпшення.

Водночас, оцінюючи зміни у фінансовій ситуації в близькій перспективі, 61% зазначили погіршення протягом останнього місця, 35% сказали, що не відчули змін, лише 3% - говорили про поліпшення. Більш песимістичними у своїх оцінках були старші та бідніші респонденти.

Говорячи про економічні перспективи країни в найближчі пів року, 68% вважають, що ситуація погіршиться, 13% - не зміниться, 9% - передбачають поліпшення.

Опитування проводилося серед аудиторії старше 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - Телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 10-12 квітня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 91% українців вважають коронавірус реальною загрозою, 92% відсвяткують Великдень удома, - опитування. ІНФОГРАФІКА

68% українців вважають, що в найближчі пів року економічна ситуація в країні погіршиться, - опитування Рейтингу 01
68% українців вважають, що в найближчі пів року економічна ситуація в країні погіршиться, - опитування Рейтингу 02
68% українців вважають, що в найближчі пів року економічна ситуація в країні погіршиться, - опитування Рейтингу 03
68% українців вважають, що в найближчі пів року економічна ситуація в країні погіршиться, - опитування Рейтингу 04
68% українців вважають, що в найближчі пів року економічна ситуація в країні погіршиться, - опитування Рейтингу 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188873
 
 
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Так это зебили , они же за это голосовали
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Щас нам ЗЕбанутые тролли все разложат по полочкам
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их не так уж много и осталось.. то есть зебанутые остались-а тролли сделали свое дело и зебилы им уже не интересны-*********..
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ситуацию нужно улучшать за счет конфискации майна папередника...
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А может лучше за счет ликвидации тех, кто ее ухудшил?
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но они же ещё не наворовали ибо нечего уже красть...
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Западные партнеры Украины, к которым Зе идет с протянутой рукой, требуют забрать украденное у граждан мафиози Беней.
Но у зомби свои манечки...
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долги украинцев сделаны папередниками...
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А экономику обвалил Зеля еще до пандемии короновируса и без широкомасштабных боевых действий на фронте.
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А ПРЕДЫДУЩИЕ ДОЛГИ КТО СДЕЛАЛ?
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А посмотреть? Или только срать? Общая сумма долгов страны при Порохе стала меньше на 30 млрд.баксов. А при Бубочке за 10 месяцев стала снова больше на 10 млрд.баксов. Про остатки на ЕКС уже писал.
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Беню спроси с янелохом, куда они спижженые бабки привата дели
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Я видам Вам шкірянку і маузер - ідіть і конфіскуйте...іменем вождя баранів Віслюка Оманського.))
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куди йти за шкірянкою й маузером?
ти де? у САРАТОВІ чи у самому кремлі?
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Типичная логика совкового быдла. Вместо подумать, что сами натворили и как это исправить -- нужно отобрать, разделить, сожрать и просрать. И искать следующую сакральную жертву.
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логика совковая
НО КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ОНА ИМЕЕТ К СИТУАЦИИ ОБВОРОВАННОГО НАРОДА?
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а зачем народ выбирал власть которая его обворовывает? Выбрал - пусть сидит и не тявкает.
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- Заробітчани повернулися і привезли з собою коронавірус. Багато ...
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Нє надо вот ето вот. Повернуті заробітчани вже поширюють коронавірус Україною.
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А эти 68% могут назвать виновных в таком феерическом просере полимеров всего за год?
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и причём здесь зеленский????
когда при кравчуке в 1994м милионные купюры на туалетной бумаге печатали,
перемога была?
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То-есть, вы знали шо Зебил - конченный, и всё равно привели его к власти? Нда, ну ваш през и вы - IQ одинаковое 68% українців вважають, що в найближчі пів року економічна ситуація в країні погіршиться, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4546
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Такими темпами и методами маячит продразвертка с талонами а не финансовое положение .
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клована потрібно арештовувати-поки ще лазить по Україні-а вони його пацифістом називають і петиції шлють..
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А данных через месяц почему нет? Очень многие, которые жили от зарплаты до зарплаты с трудом, уже месяц сидят дома.
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порохоботы, вот скажите, а был бы президентом Порошенко, как бы выглядела ситуация?
ну-у, найдутся смельчаки прогноза?
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А в перпендикулярному світі - в кожного українця по 222 російських раба, в Криму прооводять формулу 1, в Карпатах найкращі та найдорожчі курорти світу, в житомирських лісах бігають непугані стада бізонів, в Дніпрі силіконова долина, українці на власних ракетах літають на пікніки на Марс та Сатурн...
Годі! Пора зупинитися... 68% українців вважають, що в найближчі пів року економічна ситуація в країні погіршиться, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2653
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История не имеет сослагательного наклонения.
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а у порохоботов - имеет!
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а был бы президентом Порошенко

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отдел научной фантастики этажом выше
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Хуже точно не будет (с)
А при Пете что, лучше было? (с)
Нужно дать 100 дней (с)
Еще 100 дней (с)
Еще 100 ...
Еще ...
Е...
...
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да, лучше януковича никого уже не будет.
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Экономическая ситуация не просто ухудшится, а будет катастрофической! Зелёные уроды просто уничтожат Украину. Вешать и стрелять всю эту Зелёную шушару.
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Интересно - кто эти 32% ипанутых оптимистов?
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Тут другой вопрос: кто эти 6%, что у них жизнь улучшилась за последние полгода? Депутаты коломойского и их семьи?
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Если дела идут хорошо, то в ближайшее время они пойдут плохо.
Если же дела уже идут плохо, то в ближайшее время они пойдут ещё хуже...
(с) Закон Паркинсона
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О, похоже уже и зебонутые начинают подозревать, что зеленая шобла их таки ограбила
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Что самое интересное, большинство уже поняло, что жопа приближается.
При этом Зерейтинг не упал ниже плинтуса.
Они все еще верят, шо Вова сможет.
Может им пенсии и зарплаты вообще перестать платить,хотя и тут сомневаюсь, что дойдет
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68% украинцев считают, что ухудшится....

Значит 32% считают, что улучшится. То есть половина кретинов из 73% уже что-то начала подозревать?
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А остальные 32% считают, что хуже уже некуда... 68% українців вважають, що в найближчі пів року економічна ситуація в країні погіршиться, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9378
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и при этом продолжают верить зеле, ну не идиоты ли
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25% ще торік таке передбачали, а тепер і 43% із торішніх 73% в цьому упевнилися. Решта 30% із цих 73% ще очікує манну небесну.
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