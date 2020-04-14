 "Може, тоді з президентом теж так? І з депутатами?" - нардепка "Батьківщини" Белькова щодо пропозиції Арахамії давати міністрам випробувальний термін

Про це вона написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Так, може, тоді і з президентом теж так? І з депутатами? Призначили, але в.о., не сподобалося - зняли", - запропонувала вона.

Раніше Арахамія заявив: "Є пропозиція на рівні Кабміну - робити випробувальний термін на посаді, а потім виносити в парламент".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість "слуг народу" не хочуть дефолту, голоси для ухвалення законопроєкту про банки є, - Арахамія