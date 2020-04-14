EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
  2672  37
Матеріали за темою:
Все про:Кабмін (4064) Арахамія (278) Бєлькова (4)

 "Може, тоді з президентом теж так? І з депутатами?" - нардепка "Батьківщини" Белькова щодо пропозиції Арахамії давати міністрам випробувальний термін

Нардепка "Батьківщини" Ольга Белькова критично відреагувала на пропозицію голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії давати т.в.о. міністрів випробувальний термін, а вже після голосувати за них у Раді.

Про це вона написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Так, може, тоді і з президентом теж так? І з депутатами? Призначили, але в.о., не сподобалося - зняли", - запропонувала вона.

Раніше Арахамія заявив: "Є пропозиція на рівні Кабміну - робити випробувальний термін на посаді, а потім виносити в парламент".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість "слуг народу" не хочуть дефолту, голоси для ухвалення законопроєкту про банки є, - Арахамія

Може, тоді з президентом теж так? І з депутатами? - нардепка Батьківщини Белькова щодо пропозиції Арахамії давати міністрам випробувальний термін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188872
 
   
 Топ коментарі
 
А ведь и правда...ну зачем испытательный....Сразу срок давать
 показати весь коментар
 
Хорошая идея! Зеленский и слуги испытательный срок не прошли. Пусть уходят.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А ведь и правда...ну зачем испытательный....Сразу срок давать
 показати весь коментар
 
 
Чому вона це рік тому не запропонувала? Нинішній през вже був би звільнений, як такий, що не пройшов випробувального терміну.
 показати весь коментар
 
 
лучше всех розвешать на столбах и любоваться )) Всех всех и больших и маленьких....чтобы бежали в ужасе с Украины и визжалит о том что их убивают.....
 показати весь коментар
 
 
Хорошая идея! Зеленский и слуги испытательный срок не прошли. Пусть уходят.
 показати весь коментар
 
 
а порошенко прошёл?
опустив гривну с 8! до 35!!!
 показати весь коментар
 
 
мало. Бери сразу 53. Чтобы уж наверняка.
 показати весь коментар
 
 
февраль 2015 обменники
и не ври как путин.
 показати весь коментар
 
 
Порох пришел к власти сразу после захвата Крыма, захвата донецкой и луганской областей, тотального разрушения промышленности и пустой кассе. Гривна была обречена "упасть" в таких условиях. Нет промышленности, нет экспорта, национальная валюта падает по отношению к доллару и евро. Все это звенья одной цепи. Порох выровнял ситуацию, хотя строить всегда сложнее. И последний год это показал, когда зеленое стадо за очень короткий период без особых усилий про@рало все, что удалось отложить. Так что февраль 15 и обменники - это хрень собачья по сравнению с тем, что затем удалось сделать.
Не удалось тоже много, но это отдельный вопрос. Сейчас же ситуация тупо катится в пропасть. С курсом 27,5 и коломойским, который отжимает у Украины миллиард за миллиардом.
 показати весь коментар
 
 
не неси чушь, это благодаря порошенко и начался захват крыма.
будь янукович сейчас никто бы его не захватывал.
И КАЗАНТИП был бы жив.
 показати весь коментар
 
Янукович есть. Но не здесь. Здесь вместо него Портнов и всякая другая нечисть. Захват Крыма начался благодаря Путину, не Порошенко. Погода влияет на тебя, или что другое, но то что ты несешь, немного(это слабо сказано) не соответствует реальности.
 показати весь коментар
 
 
Ага, и порошенко украл за последние полгода 100 млрд гривен из бюджета, продал все маски и посадил барыгу ермака в ОП продавать госдолжности
 показати весь коментар
 
 
У порошенка был свой ермак ,онищенко с чемоданами
 показати весь коментар
 
 
ты и на януковича кричал что он вор в 2013м
но при нём народ жил лучше всех.
 показати весь коментар
 
разум этой идеи в чем ?
кто и по каким критериям оценивать будет ?
 показати весь коментар
 
 
Министров же не народ выбирает.
ну и лоббисты
 показати весь коментар
 
и то верно, поймали юлию владимировну на ширке с януковичем, а там глядишь вместо бют стал боб (ольги бельковой)))
 показати весь коментар
 
 
Этот гбнявый фэйк уже всем надоел.
Портнов там что-то мутил с рыгами. За за что был с позором изгнан за предательство. Потом это говно всплыло уже замом администрации хама. Рулило расправой против Тимошенко и довело хама до позорного бегства в Ростов. Если нынешние не избавятся от этого персонажа, то им то же будет в лучшем случае
 показати весь коментар
 
 
а не кажется, что слишком много говна для одной партии?))) тут одно из двух, либо особо одаренный руководитель, либо продажа мест говну в списках)))
 показати весь коментар
 
 
Ты гбнявый пропагандон пытаешься поставить всё с ног на голову.

Через "Батькивщину" прошло множество самых разных людей. Разница в том что они от говна всегда от говна избавлялись. После этого эти персонажи с радостью принимались другими партиями-отстойниками .
 показати весь коментар
 
 
слушай тут,козлина))) когда был уволен портнов за ширку с януковичем? После поражения Юлии Тимошенко на президентских выборах в 2010 году защищал её интересы в Высшем административном суде. Позднее заявлял, что считал обращение в суд нецелесообразным и занялся делом под давлением Тимошенко. После президентской кампании прекратил юридическое обслуживание БЮТ и подал в отставку с должности заместителя руководителя фракции БЮТ[6]. Парламентская группа Портнова перешла на сторону Партии Регионов. а когда была ширка? и кто из нас...гандон?)))
 показати весь коментар
 
Ты хоть свой источник прочитай. Портнов был изгнан за предательство. И за "особые заслуги" сразу же всплыл подручным у хама.
 показати весь коментар
 
 
"Може, тоді з президентом теж так? І з депутатами?" - нардепка "Батьківщини" Белькова щодо пропозиції Арахамії давати міністрам випробувальний термін - Цензор.НЕТ 1494 Verter_98

Этот гбнявый фэйк уже всем надоел.
Портнов там что-то мутил с рыгами. За за что был с позором изгнан за предательство. так что если портнов что то там мутил с рыгами, то почему не был "изгнан" в 2009г,а не сам ушёл в 2010г)))
 показати весь коментар
 
Идея идиотская, и даже преступная. И.о. да еще на испытательном сроке может "чудить" как угодно без какой-либо ответственности. И сейчас с этим "не очень". А с этой идеей все посыпется окончательно. Но с другой стороны, зелень именно за этим и шла во власть: начудить, разрушить все оставшееся без каких-либо последствий для себя и унести ноги. Так что с точки зрения этого зеленого чурбана все логично.
 показати весь коментар
 
 
А че? Нормально. Не показал результата, месеца за 3. С пляжа😷
 показати весь коментар
 
 
При таких условиях первым бы вылетел шмаркля. Никто же не ожидал, что он будет Родиной торговать.
 показати весь коментар
 
Ну как єто никто не ожидал.
Наоборот, єто ж было так очевидно и предсказуемо...
 показати весь коментар
 
 
Пример не равный. Президента и депутатов не назначают, их выбирают. И срок полномочий фактически - испытательный срок: справились - переизбрались, не справились - выбирали других. Можно сократить этот "испытательный срок", например, до года, но проводить несколько выборов каждый год - это все-таки перебор.
 показати весь коментар
 
Ну а шо? ПрІкольно! Ніхто, ні за що не відповідає. Грабуй
 показати весь коментар
 
Министр - это назначаемая должность.
С Президентом - импичмент, с депутатами - отзыв.
Навыбирают... идиотов!!! "Може, тоді з президентом теж так? І з депутатами?" - нардепка "Батьківщини" Белькова щодо пропозиції Арахамії давати міністрам випробувальний термін - Цензор.НЕТ 3273
 показати весь коментар
 
дебілів у владу обрали - тепер не знаємо куди їх подіти..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору