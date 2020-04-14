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 Політика України, Суспільство
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Все про:Луценко (3103) ПР (970) Чорновол Тетяна (145) Євромайдан (708) ДБР (1028)

 "Говорити про умисне вбивство охоронця офісу - юридичний абсурд. Підозра Чорновол відверто незаконна", - Луценко

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко прокоментував справу ДБР проти екснардепки Тетяни Чорновіл про підпал офісу Партії регіонів 18 лютого 2014.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Про це говорять і прокурори, і слідчі, і незалежні юристи. Тому єдина мета цього політичного дійства ДБР на замовлення Кремля - ​​це спроба десакралізації Майдану, як джерела незалежності і європейського вибору України", - зазначив він.

Луценко нагадав, що перші смерті на Майдані були вже до 18 лютого 2014 року, загинули майданівці Вербицький, Нігоян, Жизневський.

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Він також коротко виклав хронологію подій, які відбулися того дня в центрі столиці. Зокрема, близько 10:00 18 лютого сотні самооборони Майдану і жителі столиці оточили парламент, вимагаючи змін до Конституції і відставки влади.

"Близько 11 години тисячі озброєних арматурою та камінням тітушок за підтримки міліції та вв напали на демонстрантів. Я особисто закликав до припинення бойні через гучномовці з даху машини", - згадує Луценко.

"Водночас стрілки міліції з даху будинку на розі Садової- Шовковичної почали стріляти з рушниць по демонстрантах. Замість травматичних набоїв вони використовували патрони з свинцевою картеччю. Саме так був вбитий ще 22 січня Нігоян. Фото картечі з бруківки вул. Садової я тоді ж розмістив у фб. Депутати з опозиції вимагали від спікера ВР втрутитися і припинити стрільбу по мирних демонстрантах. Але марно", - повідомив Луценко.

Він згадує, що "розлючені цією стріляниною на Садовій і кривавим побиттям людей в Маріїнському парку демонстранти спонтанно спалили офіс Партії регіонів".

"Близько 12-30 я був там і бачив, що звідти вільно виходили люди. Це ж саме підтверджено в матеріалах справи. Тому говорити про навмисне вбивство охоронця офісу - юридичний абсурд", - зазначив Луценко.

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Він повідомив, що близько 13-ї велика кількість Беркуту, що була в комплексі МВС, почала зачистку цієї території. На цей час в Будинку офіцерів вже було декілька вбитих і багато поранених, яких жінки- депутати виривали з рук тітушок і автозаків та переміщали в швидкі допомоги.

"До кінця дня в ході штурму Майдану силовики оголосили АТО, захопили Жовтневий, спалили Будинок профспілок, озброєні міліцією тітушки стріляли в людей на розі Володимирської і Вел. Житомирської. Всього протягом 18 -19 лютого 30 демонстрантів отримали смертельні поранення", - розповів очевидець тих подій.

Луценко підкреслив, що саме наказ на використання озброєних вогнепальною зброєю силовиків за висновком експертизи має причинно-наслідковий зв'язок зі смертями мирних демонстрантів.

"Проєкт підозри Януковичу, Захарченку, Якименку і Шуляку підготовлено ще в грудні 2018 року. На жаль, тодішній парламент неодноразово відмовлявся продовжити дію заочного судочинства. Подані в суди клопотання про дачу дозволів на заочне слідство було теж заблоковане групою адвокатів, серед яких був і нинішній заступник глави ДБР Бабіков", - розповів ексгенпрокурор.

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

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Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188867
 
   
 Топ коментарі
 
Зелних це не хвилює.
Їм аби Майдан опорочити. Прирівняти майданівців і сепарів у правах. Таким чином намагаються залагодити конфлікт на дамбасі - виправдати ту сторону.
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Заодно і позбавити рашку з пуйлом від відповідальності за злочини.
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Тому що в Україні забагато совкодрочерів, ригів та інших зебілів типу Вас.
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Результаты того, что сейчас может Зелемойский, тебя офуенно радуют?
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Еспешиал фор ю, дублирую свой ответ выше для Ксении VB. "Не моє Зе за рік не обвалило гривню в 2,5 раза, як це зробило Порося в перший же рік. Не моє Зе не здало Украіну, як би цього не хотіли прахоботи. Не моє Зе повернуло в Украіну полонених і заручників, яких не могло чи не хотіло повертати соєве Порося і яких з ненавистю обсирали тут прахоботи. Не моє Зе закрило всі гральні автомати в Україні, яким не могло дати раду Порося п'ять рокіа. Завдяки не моєму Зе прийняли нарешті закон про оголошення імпічмента Президента і зняття недоторканості з депутатів, чого так і не змогло зробити Порося. Не моє Зе нарешті зробило вільний ринок землі в Україні, чого не могло зробити ні Порося за п'ять років, ні його попередники. Тобі очі повилазили і ти цього за рік не побачила?"
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вашим парням в Илловайске не надо было Беню слушать и лезть туда отживать ЗуГРЭС у Ахметова.
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Вы продемонстрируете доказательства кумовства?
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Хдевашидаказатильства. Нашихтамнет... Набираете в Гугле "Медведчук кум Порошенка" и внимательно читаете.
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Как только появился этот фейк, его разносили, ссылаясь на сайт ua.24.ua., клон c московской пропиской, сайта Садового 24.ua.
Покажите что-то более правдоподобное.
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Только дебилы не знают, что вести переговоры по обмену с Медведчуком, это было условием орков. Как и то, что скупать каналы, Медведчук начал уже без Пети.
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Три канала было было куплено именно при Поросяте. И именно эти вопросы задавали соевому хряку перед выборами, когда он мог только белькотать "томос, томос", "якшо не Пэтро, то будэ *****".
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Ок, вопрос по сути.

О каких перманентных майданах и каких конкретно "упоротых лозунгах" мычит-сокрушается некто Коваленко, упрекающий ПП в потурании медведчуку?

"Деятельность Порошенко прямо дискредитирует прозападные силы Украины.
Штучный раздор в обществе, постоянные конфликты, грязная пропаганда, перманентные майданы... невероятно упоротые лозунги представителей Порошенко, полностью дискредитируют прозападный курс Украины и таким образом играют на руку исключительно Медвечуку и его партии. "




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Навскидку. Панику против коронавируса начал песовец Синютка, который высказался, что власть хочет заразить святую западенскую землю за то, что проголосовали за Порошенко. ПЕСовские типа журнализды в Новых Санжарах занимались подрывной деятельностью, вот вы голосовали за Зеленского, а на обсервацию везут вам. Когда возвращали моряков порохоботы разгоняли волну - не нужно было их возращать, и вообще почему это они в плен попали. Даже сейчас пошла волна, зачем соблюдать карантин, это нарушение прав, хотя, спасибо Зеленскому, его сразу ввели жестко, когда у нас был только 1 случай. И, кстати, на канале Кривой была какая-нить критика Медведчука? А, он же бизнес-партнер, не зря порошенковская СБУ расчистила для него рынок скрапленого газа и дизтоплива
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Моряков возвращать конечно не надо было - еще один день бы потерпели - и рашка получала запрет захода во все международные порты.
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Ни какого запрета она не получила бы. Не повторяй в 100500 раз соевую брехню и зраду. Специально для соевбобикам повторю (хотя вам это уже надо кувалдой в голову вбивать, бо иначе не доходит). В решении суда было ясно и четко сказано :первый пункт - возврат судов, второй пункт- возврат заложников. И именно в таком порядке. Суда ********* вернула аж через три месяца после обмена наших моряков. Так вот теперь вопрос. Где и когда *********м запретили входить в порта? Решение суда не было выполнено ещё три месяца после крайнего срока. А кацапы всюда заходили спокойно. Так шо прекрати нести тут соевую пургу.
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Бьіло бьі правильність, чтобьі ви процитировали Синютку.

Бьіло точно установлено, что панику по Санжарам разгоняли медведчкковцьі-жопоблоковцьі, об этом бьіли статьи и на ЦН.
Кого из них наказала зеленая власть?
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Да мне лично хватает того, что тут в истерике набрасывали *******. Вы почему-то думаете, что у людей память короткая и вашу тупую зраду по любому поводу на следующий день все забудут. Вас купили медведчуковцы и жопоблоковцы, чтобы вы тут зрадой сутками напролет о Санжарах дрыстали ?
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Вы еще не отмылись от своего пятилетнего дрыстания на украинскую власть, а уже упрекаете других, критикующих колаборантов, капитулянтов и неучей, обваливших экономику еще ДО короновируса.
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Вы еще не отмылись от поддержки соевого мародера, крышевателя коррупции, бездарного главнокомандующего, преступника, затыкающего вышиванкой и Томосом все свои грехи. А уже лезете учить и критиковать новую власть не то что с первого дня, а за три месяца до её избрания. Вытяните сперва колоду из своего глаза, а потом бегайте по форумам и разносите зраду зрадную.
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Голословные обвинения против четко проукраинской власти.
Вы выбросили не только Порошенко, вы выбросили Турчинова, вы выбросили проукраинский парламент.
Назовите хоть одного депутата из БПП или НФ, которые равны украинофобу, совкодрочеру Бужанскому, Дубинскому, Сивохе и другим подобным у "слуг"?
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Голослівні звинувачення проти мене. На парламентських виборах я голосував за "Голос". А гівняняній соєвій коаліціі вистачало усяких кононенок, розенблатів та іншоі нечисті, що поначіпляли вишиванки і крали в три руки по графіку 24/7.
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Славіка не видно і не чути, знову злився, як і попередній раз.

Любителі скакати на граблях знову плигнули на них.

ДЕ заведені справи проти кононенок, розенблатів?
Де критика зелених від Harib Da за переслідування волонтерів, військових лікарів, майданівців?
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Повторюю в 100500 раз, хоча до вас все рівно не дійде. Зелену владу можна і потрібно критикувати. Дуже багато чого робиться не так. Але вливатися в зрадний хор **********, що на кожний пук з кущів вищать дурними голосами "атас, ***** напало, в Крим воду дали, долар по сто, дефолт наступив, сепари дійшли до Києва" я НЕ БУДУ." Крім того, я не буду лити воду на млин соєвих реваншистів, які сплять і бачать, як би знову дорватись до корита.
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Я не питала про "пуйло нападе", поставила конкретні питання по конкретних подіях.
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Так і я не хочу бачити цілодобове скавчання на ЦН " всьо пропало, нас злили ". А ви тільки цим тут і займаєтесь. Конкретно те що мене цікавить - де реальна боротьба з корупцією!? Це є альфа і омега. Все інше - це білий шум. Хочете накидати зраду, то хто вам заборонить. Я в цьому зрадному хорі недолугих ********** участі приймати не буде.
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Боротьби з корупцією немає.
А називати засудження іншими переслідування патріотів "білим шумом' досить показово.
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Ця "переслідувана патріотка " Тетяна сита, вгодована і ніц ій не станеться.
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Панику из-за коронавируса в Новых Санжарах спровоцировал соратник Кивы Чередниченко, - расследователь Гавриленко. ФОТО

https://censor.net.ua/news/3177279/paniku_izza_koronavirusa_v_novyh_sanjarah_sprovotsiroval_soratnik_kivy_cherednichenko_rassledovatel
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"Порохоботы" мочили Зелемойского за то, что он Украину назвал порноактриссой, ВСУ показал баранами, за эбонитовые палочки, за 47 миллионов Долларов США, выведенных в офшор на Кипр из Привата в 2017 году?
Расскажи - что из этого несправедливо и за что не надо было "мочить"?
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Ты тупо повторяешь манипуляции ПЕСовских методичек. Смысл выступления был, что Украина (в смысле тогдашняя власть) набирает кредиты отовсюду. А отдавать нам, народу
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Так ты утверждаешь, что Зелемойский всё это делал по "ПЕСовским" методичкам?
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Теперішня прокурорша має відповісти по закону... Я думаю при зміні влади з російської зеленського на українську будь якого політика, автоматично означатиме притягнення її до кримінальної відповідальності.
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Есть такой фильм "Вокзал для двоих". Там герой фильма согласился отбывать срок вместо жены, которая наехала на пешехода. Почему бы Луценко не сделать тоже самое, вместо того чтобы из Британии умничать!?
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почему бы тебе не поехать в Дом Профсоюзов в Одессе на 2 мая? Там будет красочное файер-шоу для таких как ты.
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Вылезло из алкогольного небытия. Чем ты занимался в бытность прокурора, чучело картавое? Почему не посадил всю эту шушеру, которая сейчас сажает патриотов? Сиди уже и молчи, - сопли пережовывай.
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Російський шпигун Зєля використовує пришелепкувату Тетяну, як каталізатор суспільних заворушень. Навіть я, що не є шанувальником Тетяни, буду принципово проти, що її притягували до відповідальності за справи Майдану. Спочатку притягніть до відповідальності сотню альфовців, що спалили Будинок Профсоюзів разом з їхніми мешканцями. Але чомусь почали з Черновіл і з загиблого охоронця, що намагавсь щось там винести з пожежі. Може гроші? Це нещасний випадок і не більше. А пляшками з запалювальною сумішю кидались тоді всі, хто хотів, влади в Києві тоді не було фактично. Треба перегорнути цю сторінку і йти вперед.
Що там з економікою, Зєля? Тобі треба справа Чорновіл, щоб замаскувати економічну катастрофу, що насувається?
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"пришелепкувату Тетяну" ??? в сравнении с тобой дебилом она ГЕНИЙ ! что ты сделало в жизни кроме как жрать дерьмо из АТБ, срать в дырку, и тут на цензоре с умным видом?
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==="Проект подозрения Януковичу, Захарченко, Якименко и Шуляку подготовлен еще в декабре 2018 года. К сожалению, тогдашний парламент неоднократно отказывался продлить действие заочного судопроизводства. ===
Странно, вроде и Порошенко говорит, что патриот, спать не может без идеалов Майдана, и в тогдашней Раде вроде была патриотическая коалиция, а не захотели (даже через 5 лет!) засудить фигурантов. Да и командира беркутовцев Садовника при Порошенко отпустили в Россию
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В Україні дві загрози : коронавірус і ЗЕ-ОРДИ вірус та невідомо який небезпечніший. ЗЕ-ОРДи вірус грозить зникненню України. Ця ПОШЕСТЬ знищує патріотів, захисників України, волонтерів і заражає дальше суспільство. Хто заражений ЗЕ-ОРДи вірусом треба в КАРАНТИН, в ОБСЕРВАЦІЮ і провести дезінфекцію. Значна більшість заражена ЗЕ-ОРДи вірусом вже перехворіла і виздоровіла. А хто не виздоровів лікувати, решту утилізувати. ПАНДЕМІЮ ЗЕ-ОРДИ ВІРУС ТРЕБА ПРИПИНЯТИ. ПРАВИЙ СЕКТОР, ДУК, УДА ВИЛІКУЄ ЗАХВОРІВШИХ СКОРО. СЛАВА УКРАЇНІ!
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Что то давно ЮРУ не было не видно и не слышно, думал что закрыли в дурдоме, а похоже что он просто вышел из запоя.
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"Говорить об умышленном убийстве охранника офиса - юридический абсурд.", - Луценко

А с каких пор Югик стал юристом? Или это тост? "Говорити про умисне вбивство охоронця офісу - юридичний абсурд. Підозра Чорновол відверто незаконна", - Луценко - Цензор.НЕТ 2596
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С каких пор идиоты, читающие только заголовок, думают что их мнение кому то нужно знать?
"Об этом говорят и прокуроры, и следователи, и независимые юристы..." А ты где было 18 февраля 2014 года? Как всегда, на диване с телевизором?
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В Україні дві загрози : коронавірус і ЗЕ-ОРДИ вірус та невідомо який небезпечніший. ЗЕ-ОРДи вірус грозить зникненню України. Ця ПОШЕСТЬ знищує патріотів, захисників України, волонтерів і заражає дальше суспільство. Хто заражений ЗЕ-ОРДи вірусом треба в КАРАНТИН, в ОБСЕРВАЦІЮ і провести дезінфекцію. Значна більшість заражена ЗЕ-ОРДи вірусом вже перехворіла і виздоровіла. А хто не виздоровів лікувати, решту утилізувати. ПАНДЕМІЮ ЗЕ-ОРДИ ВІРУС ТРЕБА ПРИПИНЯТИ. ПРАВИЙ СЕКТОР, ДУК, УДА ВИЛІКУЄ ЗАХВОРІВШИХ СКОРО. СЛАВА УКРАЇНІ!
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а Луценко сам, часом, не абсурд.
ти ба...вже робить юридичні висновки.
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Конечно, ведь есть уголовная статья - "Луценко это - абсурд", тебе ли, как не адвокату, знать.
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Не надо путать пацифиста с питарасом (в плохом смысле)!
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Предлагаю файтинг на тв бенядиктова поотив югика. Вот это будет бой двух професионалов в юреспруденциии😷
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Женщина 3-го тысячелетия не разрешит югику с бенядиктовой пофайтинговать.
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Мда... Мнение карманного алкаша для нас очччень интересно... и важно!
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Дело Черновол выгодное двум сторонам для самопиара на простом и для отвлечения от главных их грехов. Одни пиарятся перед теми избирателями, кто негативно относятся к майдану, другие перед теми кто положительно к майдану относятся. И отходит на второй план, что бОльшая часть и тех и тех проголосовали за катастрофический для Украины закон дерибана земли. И вообще дерибан земли оттесняется на второй план. Первые это фракция СН, другие это фракции ЕС и Голос.
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У него же, вроде, нет образования такими терминами оперировать?
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Оперировать может, кто ж ему запретит. А вот образования нет, зато есть звание кума Петра.
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И как уже стало трафаретом - мотив поджога будет указан таким: "руководствуясь ультранационалистическими взглядами, на почве превосходства арийской расы и т. д. и т.п."
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Та щось Тетяна на арійку зовсім не подібна.
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В принципе, говорить об умышленных действиях Татьяны Чороновол - абсурд!
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эти недоразвитые . косноязычные воровитые мерзавцы псевдопатриоты видно все вместе поджигали здание и убивали людей а потом 5 лет жрали. гуляли. высасывали из народа кровь. так что пошли вон с глаз . . .
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