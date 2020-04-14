 "Говорити про умисне вбивство охоронця офісу - юридичний абсурд. Підозра Чорновол відверто незаконна", - Луценко

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Про це говорять і прокурори, і слідчі, і незалежні юристи. Тому єдина мета цього політичного дійства ДБР на замовлення Кремля - ​​це спроба десакралізації Майдану, як джерела незалежності і європейського вибору України", - зазначив він.

Луценко нагадав, що перші смерті на Майдані були вже до 18 лютого 2014 року, загинули майданівці Вербицький, Нігоян, Жизневський.

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Він також коротко виклав хронологію подій, які відбулися того дня в центрі столиці. Зокрема, близько 10:00 18 лютого сотні самооборони Майдану і жителі столиці оточили парламент, вимагаючи змін до Конституції і відставки влади.

"Близько 11 години тисячі озброєних арматурою та камінням тітушок за підтримки міліції та вв напали на демонстрантів. Я особисто закликав до припинення бойні через гучномовці з даху машини", - згадує Луценко.

"Водночас стрілки міліції з даху будинку на розі Садової- Шовковичної почали стріляти з рушниць по демонстрантах. Замість травматичних набоїв вони використовували патрони з свинцевою картеччю. Саме так був вбитий ще 22 січня Нігоян. Фото картечі з бруківки вул. Садової я тоді ж розмістив у фб. Депутати з опозиції вимагали від спікера ВР втрутитися і припинити стрільбу по мирних демонстрантах. Але марно", - повідомив Луценко.

Він згадує, що "розлючені цією стріляниною на Садовій і кривавим побиттям людей в Маріїнському парку демонстранти спонтанно спалили офіс Партії регіонів".

"Близько 12-30 я був там і бачив, що звідти вільно виходили люди. Це ж саме підтверджено в матеріалах справи. Тому говорити про навмисне вбивство охоронця офісу - юридичний абсурд", - зазначив Луценко.

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Він повідомив, що близько 13-ї велика кількість Беркуту, що була в комплексі МВС, почала зачистку цієї території. На цей час в Будинку офіцерів вже було декілька вбитих і багато поранених, яких жінки- депутати виривали з рук тітушок і автозаків та переміщали в швидкі допомоги.

"До кінця дня в ході штурму Майдану силовики оголосили АТО, захопили Жовтневий, спалили Будинок профспілок, озброєні міліцією тітушки стріляли в людей на розі Володимирської і Вел. Житомирської. Всього протягом 18 -19 лютого 30 демонстрантів отримали смертельні поранення", - розповів очевидець тих подій.

Луценко підкреслив, що саме наказ на використання озброєних вогнепальною зброєю силовиків за висновком експертизи має причинно-наслідковий зв'язок зі смертями мирних демонстрантів.

"Проєкт підозри Януковичу, Захарченку, Якименку і Шуляку підготовлено ще в грудні 2018 року. На жаль, тодішній парламент неодноразово відмовлявся продовжити дію заочного судочинства. Подані в суди клопотання про дачу дозволів на заочне слідство було теж заблоковане групою адвокатів, серед яких був і нинішній заступник глави ДБР Бабіков", - розповів ексгенпрокурор.

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

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Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.