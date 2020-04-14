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 Події, Суспільство
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Все про:війна (2117) Зеленський (5059) Донбас (15739) Салатенко (2)

 Зеленський - пацифіст, але розведення сил на Донбасі - це ілюзія, що все добре. Це, навпаки, допомога нашому ворогу, - командир роти 128-ї ОГШБр Салатенко

Зараз ситуація склалася не на користь країни-агресора РФ і нам слід було б активізувати роботу наших ССО та ДРГ у нього в тилу і примусити його до миру на своїх умовах, а не розводити війська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав старший лейтенант ЗСУ, командир піхотної роти 128-ї гірсько-штурмової бригади, депутат і ексголова Сумської обласної ради Семен Салатенко.

"Президент Зеленський приїхав на фронт, вручив нагороди, подивився і поїхав ... І наостанок сказав: "Розведення військ знизило кількість обстрілів! Ми будемо і далі розводити війська!" - написав він.

За словами Салатенка, це і було метою приїзду на Донбас: легітимізувати подальше розведення військ: "Менше обстрілів – значить, менше втрат".

"Психологія нашого Президента проста - він пацифіст. Не малорос, не капітулянт, не зрадник ... А просто пацифіст. Війна для нього - жахливе непорозуміння, страшна помилка, яку потрібно виправити. А військові - незрозумілі особи, які заплуталися в собі і проміняли звичний домашній комфорт, дружин, кар'єру, сім'ї - на окопи, обстріли, втрати ... І його завдання - допомогти цим людям повернутися в "нормальне" середовище.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "СВОЯ ВІЙНА": комроти 128-ї ОГШБр Салатенко, що пройшов курс підготовки армії США: "Чим ми відрізняємося від американської армії? У них тренування, у нас перевірки". ВIДЕО

Та ну нафіг!!! На відміну від Зеленського, ми сприймаємо війну як жахливу необхідність, яка періодично трапляється і буде трапляться", - написав військовослужбовець.

Говорячи про обстріл і розведення сил, Салатенко написав: "Уявіть, що ви "ботанік" і вас б'ють хулігани у дворі. Щодня. І тут є два виходи:

1. Можна розкачатися в спортзалі, піти на курси рукопашного бою, крав мага, ІСБ і дати хуліганам відсіч і відстояти своє право на нормальне життя. Важкий, ризиковий шлях.

2. А можна замкнутися в себе в квартирі і не виходити на вулицю. Сидиш вдома - значить немає побоїв і все добре! Ну, типу добре! Самоізоляція і самообман. Така ось ілюзія. Адже рано чи пізно тобі все одно доведеться вийти на вулицю. Або рано чи пізно гопники можуть осміліти і одного чудового моменту ввалиться до тебе в квартиру. Не дав відсічі на вулиці, то в квартирі і поготів. Так кому ми в цьому допомагаємо? Собі?"

"Наша самоізоляція - це ілюзія, що все добре. Це, навпаки, допомога нашому противнику! Ми в обороні, ми витрачаємо колосальні ресурси. Часом неграмотно і нераціонально. Противник же володіє ініціативою і атакує. Він точно знає місце, час і характер наступного удару. Ми ж маємо вічно бути в напрузі.

Зараз ситуація склалася не на його користь. Нафта дешевшає, криза, грошей на війну немає. Замість того щоб помінятися з ним місцями і почати нехай не наступ, а терзати його оборону випадами, активізувати роботу наших ССО і ДРГ у нього в тилу і примусити його до миру на своїх умовах, ми згортаємо війну і замикаємося в себе у квартирі.

Тепер він може мінімізувати свої витрати, зняти з фронту, безболісно пройти важкий для себе період, щоб з новими силами перейти до нової фази загострення. А ми? А що ми? Ми вічно в напрузі, адже ініціатива не в нас. І ми не знаємо коли на нас нападуть. Нехай навіть це напруга зараз і безкровна, але вона "з'їдає" залишки наших сил.

Потрібно усвідомити: Ми воюємо не з Путіним, а з РФ та її політичною елітою. І війна ця буде і після нього і навіть після його наступника", - наголосив Салатенко.

"Пацифізмом наші керівники страждали і задовго до Зеленського. Грушевський, Винниченко - вони теж сприймали сильну армію і війну з більшовиками як непорозуміння. Треба пам'ятати, де вони потім опинилися. І де опинилася Україна", - резюмував військовослужбовець.

Зеленський - пацифіст, але розведення сил на Донбасі - це ілюзія, що все добре. Це, навпаки, допомога нашому ворогу, - командир роти 128-ї ОГШБр Салатенко 01
Зеленський - пацифіст, але розведення сил на Донбасі - це ілюзія, що все добре. Це, навпаки, допомога нашому ворогу, - командир роти 128-ї ОГШБр Салатенко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188863
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский не пацифист. Он пианист. А еще жлоб, ведь не помогает медикам из офшоров 95го квартала!!! Зеленский - пацифист, но разведение сил на Донбассе - это иллюзия, что все хорошо. Это наоборот помощь нашему врагу, - комроты 128-й ОГШБр Салатенко - Цензор.НЕТ 9648
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А какого гуя "пацифист" поперся в президенты воюющей страны, где на президента возложены функции главнокомандующего?! Это не противоречило его пацифистской сущности?!
Но мне почему то кажется, что он не пацифист а пидарас!
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НОВЫЙ АНЕКДОТ
Осёл - пацифист.
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Зеленский не пацифист. Он пианист. А еще жлоб, ведь не помогает медикам из офшоров 95го квартала!!! Зеленский - пацифист, но разведение сил на Донбассе - это иллюзия, что все хорошо. Это наоборот помощь нашему врагу, - комроты 128-й ОГШБр Салатенко - Цензор.НЕТ 9648
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Правильно говорят военные. Все что делает Зеленский - это иллюзия,это видимость деятельности. И он как раз специально создает эту видимость и хорошо понимает, что ее эффективность будет ноль. Он клоун - иллюзионист и фокусник.
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Не пианист...а писюнист..со всеми отсюда вытекающими...
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"....Наш Вадик был на все горазд. Он пианист и педагог..." (Токарев Вилли «В шумном балагане»)
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ПРОТЕСТУЮ!
Пианист это тот кто учился на пианиста в музыкальной школе и консерватории и имеет соответствующее образование и диплом. А у этого фигляра только СРЕДНЕЕ образование криворожской школы № 95 и всё. Исходя з м ой изложенного, я утверждаю, что он не пианист, а ПИСЮАНИСТ.
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Поцифист???? Кто такой поц мне понятно, но то, что он еще и какой-то фист... Видимо, специальная терминология для писюнистов.
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Петровище, вида брутального,
схватил клоунишко квартальное..
Учил вову внешней политике,
что тот чуть не стал паралитиком..
Охаживал ласково ломиком -
- азам обучал экономики..
Потом ,придушив до асфиксии,
улучшил тембр речи и дикцию..
Макая в болото оманское,
сажал на бутылку шампанского..
Затем, уколов шута вирусом,
лечить принялся его Бигусом..
Травил компроматом с ермАками,
кормил нецензурными факами..
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Вот все что нужно знать о президенте страны, воюющей с кацапсики терористическими войсками, гавнокомандувач прости Госпаде...
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...завыл клоунишко придушенный
за яица Мендель укушенный
затявкал ломбардной собакою:
а я вам - не лох, дуже дьякую!
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Тут ночь опустилась холодная. Завыли зебилы голодные..
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коментар відмічено як спам  
 
Він не пацифіст,а послідовник дій Петра Порошенко.
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А какого гуя "пацифист" поперся в президенты воюющей страны, где на президента возложены функции главнокомандующего?! Это не противоречило его пацифистской сущности?!
Но мне почему то кажется, что он не пацифист а *******!
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PS Помощь врагу, это называется не "пацифист", а немного по другому
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у Достоевского есть книга с отлично указанным направлением мозгов ЗЕ
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Анекдотец в тему. Рассказали мне его чуть больше 40 лет назад...
Призвали новобранца, туда-сюда. Пришло время принимать присягу. От подходит к старшине и говорит: "Я пацифист. Я не могу принимать присягу". Старшина пообещал спросить у лейтенанта. Прошло некоторое время, подходит старшина к новобранцу и говорит: "Хоть вы и ********, присягу принимать надо".
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Помнится мне тоже когда на призывные комиссии проходили при совке, один у нас, чтобы не служить плел, что он пацифист, так ему 7Б впаяли. Мож и у этого пацифиста справка есть, но его поставили Наполеоном.
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Зеленский - пацифист, но разведение сил на Донбассе - это иллюзия, что все хорошо./Мы уверенно приближаемся к миру, - Зеленский о бое в районе Золотого. /У пианиста- главнокомандующего с военной специальностью "уклонист" идей много: Зеленский предложил патрулировать границу с ОРДЛО/Зеленский позвонил Путину: "Я очень вас прошу "/ Продолжается разбор фортификационных сооружений в Станице Луганской ./Ну и , конечно, Не стрелять.
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А я думаю он бессмысленный , профнепригодный сцикливый Криворожский жиденыш с гнилой нутряной.
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но с ооооочень большими... понтами среди приезжих...
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ні який він не пацифіст. у пацифістів нема бажання когось вішати.
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Жаль что Зе даже не прислушается к єтим словам здравомыслия
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Он слишком самовлюблен и закомплексован, чтобы признать свою несостоятельность...его завышенная самооценка погубит его....
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ну так зачем .. у него же есть Сивоха.. да Тузик или как там его .. а юзик
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с таким кощунством и пренебрежением высказываться про побитых людей на майдане и про страну в целом может только малорос, который ненавидит все украинское.
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100%. Як і Пєця. Обоє вони - артисти і лицеміри. А протистояння між ними удаване, постановочне.
Зєлю геть. Дострокові.
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зе - не "пацифист". сцыкля просто выполняет заказ.
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Це не ілюзія, а свідома здача українських територій ворогові.
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Олександр Погребиський



Подивіться на Зеленського(верховного) під час докладу Адмірала, Командувача ВМСУ....

Зеленский - пацифист, но разведение сил на Донбассе - это иллюзия, что все хорошо. Это наоборот помощь нашему врагу, - комроты 128-й ОГШБр Салатенко - Цензор.НЕТ 4511
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бильярд в карманах гонят со страху, поди...
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Зеленский - пацифист

Салатенко дипломатично назвал Монику трусом.
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Зеленский это марионетка, вот и весь ответ.
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Комроты видимо до сих пор бы на выборах голосовал за Зе. Вот и придумывает всякие оправдания своему выбору. Вот он мол" не малорос." Ага- "Украина -продажная...д..ка". Конечно,так выражаться может только ее "великий патриот-пацифист"!
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Никакой Зеленский не "пацифист"... Он просто "эстрадная проститутка"(на "политическую" он не тянет, ввиду отсутствия мозгов), "дающая со всех сторон...". За хорошие деньги... Да ещё и "бздыкливая"... Только "цыкнут" - ОНО и "усралось"... А насчёт "пацифизма" хорошо сказал Р. Хайнлайн, в своём произведении "Двойная звезда":
«Я не пацифист. Пацифизм - это сомнительного свойства доктрина, пользуясь которой человек пользуется благами, предоставляемыми ему обществом, не желая за них платить - да еще претендует за свою нечестность на терновый венок мученика, господин спикер, жизнь принадлежит тем, кто не боится ее потерять. Этот билль должен пройти!». С этими словами он встал и пересел на другое место в знак одобрения возможного применения боевых действий, которое его собственная партия на съезде решительно отвергла"...
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червона шапка



Про бл@дів зеленського. Ось так стала на захист виклалання з помилками верховна рада зеленського нашвидко зліплена з гімна та палок. Оце нешановне бл@дво вважає що вони мають право на все.
Маю велику надію вас будуть лікувати лікарі, які на вас будуть помилятися і не раз!!!!

Зеленский - пацифист, но разведение сил на Донбассе - это иллюзия, что все хорошо. Это наоборот помощь нашему врагу, - комроты 128-й ОГШБр Салатенко - Цензор.НЕТ 7522
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Есть еще неадекваты,думающие,что вислюк оманский-пацифист?Он откровенный враг Украины.Клоун,поставленный для дистабилизации и развала страны,на корысть рашке.
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Зеленский - пацифист? Просто шлимазл.
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Ніякий Зєля не пацефіст. Зєля - російський шпигун. До війни Зєля фактично жив у Москві і знімав свій серіал "слуга народу", що був фактично його передвиборчою компанією, і гарантовано був курований(а може і зрежисований) фсб. Бо російський шпигун Пєця вже був зашкварений, програвав будь кому і йому треба була заміна. Кремлю важливо, що до влади не прийшла Юля, яка є дійсно незалежна від росіян, і реально може пошити їх у дурні, як з газовим договором 2009го.
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Зєля далеко не імбіцил. У порівнянні з ним імбіцили - ми всі. Бо досі не викрили його, як шпигуна російського.
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Roman Davydenko



Власть Зеленского запретила оказывать помощь Фонду Порошенко в доставке гуманитарных грузов в Украину - масок, костюмов для врачей. Потому что это "плохо повлияет на имидж Зеленского". Порошенко ищет вариант за свой счет зафрахтовать транспортный самолет.
В голове у Вавы вава.

Зеленский - пацифист, но разведение сил на Донбассе - это иллюзия, что все хорошо. Это наоборот помощь нашему врагу, - комроты 128-й ОГШБр Салатенко - Цензор.НЕТ 2205
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Ой, ой, ой. Два російських шпигуни удають суперництво. Щоб українців поділити? Рашкованам буде легше задавити українців по частинам?
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Он не пацифист.
Он пархатое "таки да" (чтобы не писать слово, за которое банят)...
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Зеленский - пацифист, это ложь , ЗЕ дол ба е !
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он пацифист. Не малорос, не капитулянт, не предатель... А просто пацифист. Источник: https://censor.net.ua/n3188863
мда, не розібрався комроти.
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Зеленський не пацифіст, а ставленик російських окупантів... Скоро його ручна прокурорша почне садити всіх патріотів за грати. Патріоти почнуть валити цю владу. А друг зеленського, ***** (на заклик зеленського) почне масовані бомбардування українських міст... Сирія буде здаватися райським куточком....
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Предыдущего офицера ВСУ, критиковавшего ЗЕлупонька, смешали с говном и подвергли дисциплинарным взысканиям.

Так что не судите строго этого комроты - он высказался по поводу колаборационизма и предательства ЗЕ настолько мягко, насколько это было возможно.
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