 Зеленський - пацифіст, але розведення сил на Донбасі - це ілюзія, що все добре. Це, навпаки, допомога нашому ворогу, - командир роти 128-ї ОГШБр Салатенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав старший лейтенант ЗСУ, командир піхотної роти 128-ї гірсько-штурмової бригади, депутат і ексголова Сумської обласної ради Семен Салатенко.
"Президент Зеленський приїхав на фронт, вручив нагороди, подивився і поїхав ... І наостанок сказав: "Розведення військ знизило кількість обстрілів! Ми будемо і далі розводити війська!" - написав він.
За словами Салатенка, це і було метою приїзду на Донбас: легітимізувати подальше розведення військ: "Менше обстрілів – значить, менше втрат".
"Психологія нашого Президента проста - він пацифіст. Не малорос, не капітулянт, не зрадник ... А просто пацифіст. Війна для нього - жахливе непорозуміння, страшна помилка, яку потрібно виправити. А військові - незрозумілі особи, які заплуталися в собі і проміняли звичний домашній комфорт, дружин, кар'єру, сім'ї - на окопи, обстріли, втрати ... І його завдання - допомогти цим людям повернутися в "нормальне" середовище.
Та ну нафіг!!! На відміну від Зеленського, ми сприймаємо війну як жахливу необхідність, яка періодично трапляється і буде трапляться", - написав військовослужбовець.
Говорячи про обстріл і розведення сил, Салатенко написав: "Уявіть, що ви "ботанік" і вас б'ють хулігани у дворі. Щодня. І тут є два виходи:
1. Можна розкачатися в спортзалі, піти на курси рукопашного бою, крав мага, ІСБ і дати хуліганам відсіч і відстояти своє право на нормальне життя. Важкий, ризиковий шлях.
2. А можна замкнутися в себе в квартирі і не виходити на вулицю. Сидиш вдома - значить немає побоїв і все добре! Ну, типу добре! Самоізоляція і самообман. Така ось ілюзія. Адже рано чи пізно тобі все одно доведеться вийти на вулицю. Або рано чи пізно гопники можуть осміліти і одного чудового моменту ввалиться до тебе в квартиру. Не дав відсічі на вулиці, то в квартирі і поготів. Так кому ми в цьому допомагаємо? Собі?"
"Наша самоізоляція - це ілюзія, що все добре. Це, навпаки, допомога нашому противнику! Ми в обороні, ми витрачаємо колосальні ресурси. Часом неграмотно і нераціонально. Противник же володіє ініціативою і атакує. Він точно знає місце, час і характер наступного удару. Ми ж маємо вічно бути в напрузі.
Зараз ситуація склалася не на його користь. Нафта дешевшає, криза, грошей на війну немає. Замість того щоб помінятися з ним місцями і почати нехай не наступ, а терзати його оборону випадами, активізувати роботу наших ССО і ДРГ у нього в тилу і примусити його до миру на своїх умовах, ми згортаємо війну і замикаємося в себе у квартирі.
Тепер він може мінімізувати свої витрати, зняти з фронту, безболісно пройти важкий для себе період, щоб з новими силами перейти до нової фази загострення. А ми? А що ми? Ми вічно в напрузі, адже ініціатива не в нас. І ми не знаємо коли на нас нападуть. Нехай навіть це напруга зараз і безкровна, але вона "з'їдає" залишки наших сил.
Потрібно усвідомити: Ми воюємо не з Путіним, а з РФ та її політичною елітою. І війна ця буде і після нього і навіть після його наступника", - наголосив Салатенко.
"Пацифізмом наші керівники страждали і задовго до Зеленського. Грушевський, Винниченко - вони теж сприймали сильну армію і війну з більшовиками як непорозуміння. Треба пам'ятати, де вони потім опинилися. І де опинилася Україна", - резюмував військовослужбовець.
Пианист это тот кто учился на пианиста в музыкальной школе и консерватории и имеет соответствующее образование и диплом. А у этого фигляра только СРЕДНЕЕ образование криворожской школы № 95 и всё. Исходя з м ой изложенного, я утверждаю, что он не пианист, а ПИСЮАНИСТ.
Осёл - пацифист.
схватил клоунишко квартальное..
Учил вову внешней политике,
что тот чуть не стал паралитиком..
Охаживал ласково ломиком -
- азам обучал экономики..
Потом ,придушив до асфиксии,
улучшил тембр речи и дикцию..
Макая в болото оманское,
сажал на бутылку шампанского..
Затем, уколов шута вирусом,
лечить принялся его Бигусом..
Травил компроматом с ермАками,
кормил нецензурными факами..
за яица Мендель укушенный
затявкал ломбардной собакою:
а я вам - не лох, дуже дьякую!
Но мне почему то кажется, что он не пацифист а *******!
Призвали новобранца, туда-сюда. Пришло время принимать присягу. От подходит к старшине и говорит: "Я пацифист. Я не могу принимать присягу". Старшина пообещал спросить у лейтенанта. Прошло некоторое время, подходит старшина к новобранцу и говорит: "Хоть вы и ********, присягу принимать надо".
Зєлю геть. Дострокові.
Олександр Погребиський
Подивіться на Зеленського(верховного) під час докладу Адмірала, Командувача ВМСУ....
Салатенко дипломатично назвал Монику трусом.
«Я не пацифист. Пацифизм - это сомнительного свойства доктрина, пользуясь которой человек пользуется благами, предоставляемыми ему обществом, не желая за них платить - да еще претендует за свою нечестность на терновый венок мученика, господин спикер, жизнь принадлежит тем, кто не боится ее потерять. Этот билль должен пройти!». С этими словами он встал и пересел на другое место в знак одобрения возможного применения боевых действий, которое его собственная партия на съезде решительно отвергла"...
червона шапка
Про бл@дів зеленського. Ось так стала на захист виклалання з помилками верховна рада зеленського нашвидко зліплена з гімна та палок. Оце нешановне бл@дво вважає що вони мають право на все.
Маю велику надію вас будуть лікувати лікарі, які на вас будуть помилятися і не раз!!!!
Roman Davydenko
Власть Зеленского запретила оказывать помощь Фонду Порошенко в доставке гуманитарных грузов в Украину - масок, костюмов для врачей. Потому что это "плохо повлияет на имидж Зеленского". Порошенко ищет вариант за свой счет зафрахтовать транспортный самолет.
В голове у Вавы вава.
Он пархатое "таки да" (чтобы не писать слово, за которое банят)...
мда, не розібрався комроти.
Так что не судите строго этого комроты - он высказался по поводу колаборационизма и предательства ЗЕ настолько мягко, насколько это было возможно.