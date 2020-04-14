 Зеленський - пацифіст, але розведення сил на Донбасі - це ілюзія, що все добре. Це, навпаки, допомога нашому ворогу, - командир роти 128-ї ОГШБр Салатенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав старший лейтенант ЗСУ, командир піхотної роти 128-ї гірсько-штурмової бригади, депутат і ексголова Сумської обласної ради Семен Салатенко.

"Президент Зеленський приїхав на фронт, вручив нагороди, подивився і поїхав ... І наостанок сказав: "Розведення військ знизило кількість обстрілів! Ми будемо і далі розводити війська!" - написав він.

За словами Салатенка, це і було метою приїзду на Донбас: легітимізувати подальше розведення військ: "Менше обстрілів – значить, менше втрат".

"Психологія нашого Президента проста - він пацифіст. Не малорос, не капітулянт, не зрадник ... А просто пацифіст. Війна для нього - жахливе непорозуміння, страшна помилка, яку потрібно виправити. А військові - незрозумілі особи, які заплуталися в собі і проміняли звичний домашній комфорт, дружин, кар'єру, сім'ї - на окопи, обстріли, втрати ... І його завдання - допомогти цим людям повернутися в "нормальне" середовище.

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Та ну нафіг!!! На відміну від Зеленського, ми сприймаємо війну як жахливу необхідність, яка періодично трапляється і буде трапляться", - написав військовослужбовець.

Говорячи про обстріл і розведення сил, Салатенко написав: "Уявіть, що ви "ботанік" і вас б'ють хулігани у дворі. Щодня. І тут є два виходи:

1. Можна розкачатися в спортзалі, піти на курси рукопашного бою, крав мага, ІСБ і дати хуліганам відсіч і відстояти своє право на нормальне життя. Важкий, ризиковий шлях.

2. А можна замкнутися в себе в квартирі і не виходити на вулицю. Сидиш вдома - значить немає побоїв і все добре! Ну, типу добре! Самоізоляція і самообман. Така ось ілюзія. Адже рано чи пізно тобі все одно доведеться вийти на вулицю. Або рано чи пізно гопники можуть осміліти і одного чудового моменту ввалиться до тебе в квартиру. Не дав відсічі на вулиці, то в квартирі і поготів. Так кому ми в цьому допомагаємо? Собі?"

"Наша самоізоляція - це ілюзія, що все добре. Це, навпаки, допомога нашому противнику! Ми в обороні, ми витрачаємо колосальні ресурси. Часом неграмотно і нераціонально. Противник же володіє ініціативою і атакує. Він точно знає місце, час і характер наступного удару. Ми ж маємо вічно бути в напрузі.

Зараз ситуація склалася не на його користь. Нафта дешевшає, криза, грошей на війну немає. Замість того щоб помінятися з ним місцями і почати нехай не наступ, а терзати його оборону випадами, активізувати роботу наших ССО і ДРГ у нього в тилу і примусити його до миру на своїх умовах, ми згортаємо війну і замикаємося в себе у квартирі.

Тепер він може мінімізувати свої витрати, зняти з фронту, безболісно пройти важкий для себе період, щоб з новими силами перейти до нової фази загострення. А ми? А що ми? Ми вічно в напрузі, адже ініціатива не в нас. І ми не знаємо коли на нас нападуть. Нехай навіть це напруга зараз і безкровна, але вона "з'їдає" залишки наших сил.

Потрібно усвідомити: Ми воюємо не з Путіним, а з РФ та її політичною елітою. І війна ця буде і після нього і навіть після його наступника", - наголосив Салатенко.

"Пацифізмом наші керівники страждали і задовго до Зеленського. Грушевський, Винниченко - вони теж сприймали сильну армію і війну з більшовиками як непорозуміння. Треба пам'ятати, де вони потім опинилися. І де опинилася Україна", - резюмував військовослужбовець.



