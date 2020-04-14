 Пропонуємо робити випробувальний термін на посаді міністрів, а після проходження - вносити в Раду, - Арахамія

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Будемо взагалі розглядати кадрові питання, що ми будемо робити. Є дві стратегії: перша - визначитися з кандидатом і проголосувати, і друга - призначити тимчасово виконуючого обов'язки, дати людям попрацювати, щоб не продовжувати цю традицію, коли люди попрацювали, вся Рада їх ухвалила, а потім вся Рада через кілька тижнів або місяців їх позбулася. Є пропозиція на рівні Кабміну - робити випробувальний термін на посаді, а потім виносити в парламент", - сказав Арахамія в ефірі каналу Україна 24 в понеділок, відповідаючи на запитання журналістів про перспективи призначення глави Мінекоенерго.

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При цьому він зазначив, що кандидатів на цю посаду кілька.

"З огляду на те, що кандидатів декілька, я пропоную прем'єру визначитися, кого він бачить на цій посаді, оскільки це відноситься до уряду, а він глава уряду. А потім вже виносити на голосування в парламент, коли буде якийсь результат. Коли він (т.в.о. . - Ред.) продемонструє цей результат, ніяких проблем з голосуванням не буде", - зазначив глава фракції "Слуга народу".

Як повідомлялося, раніше глава парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус прогнозував, що кандидатура міністра енергетики та захисту довкілля може бути внесена до Верховної Ради і проголосована до кінця тижня 7-10 квітня.

"Тривають переговори, відбір кандидатів. Є кілька потенційних кандидатів. Подивимося ближче до четверга- п'ятниці", - сказав він.

Кабінет міністрів України призначив першого заступника міністра енергетики та захисту довкілля Віталія Шубіна т.в.о. голови відомства 10 березня після відставки уряду Олексія Гончарука. В його уряді посаду глави Мінекоенерго обіймав Олексій Оржель.