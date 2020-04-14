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 Політика України, Економіка
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Все про:Кабмін (4064) Міненерговугілля (150) Арахамія (278) Мінекоенерго (5)

 Пропонуємо робити випробувальний термін на посаді міністрів, а після проходження - вносити в Раду, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія допускає, що призначення міністра енергетики та захисту довкілля буде відбуватися за результатами випробувального терміну тимчасового виконувача обов'язків міністра, якого має визначити уряд.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Будемо взагалі розглядати кадрові питання, що ми будемо робити. Є дві стратегії: перша - визначитися з кандидатом і проголосувати, і друга - призначити тимчасово виконуючого обов'язки, дати людям попрацювати, щоб не продовжувати цю традицію, коли люди попрацювали, вся Рада їх ухвалила, а потім вся Рада через кілька тижнів або місяців їх позбулася. Є пропозиція на рівні Кабміну - робити випробувальний термін на посаді, а потім виносити в парламент", - сказав Арахамія в ефірі каналу Україна 24 в понеділок, відповідаючи на запитання журналістів про перспективи призначення глави Мінекоенерго.

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При цьому він зазначив, що кандидатів на цю посаду кілька.

"З огляду на те, що кандидатів декілька, я пропоную прем'єру визначитися, кого він бачить на цій посаді, оскільки це відноситься до уряду, а він глава уряду. А потім вже виносити на голосування в парламент, коли буде якийсь результат. Коли він (т.в.о. . - Ред.) продемонструє цей результат, ніяких проблем з голосуванням не буде", - зазначив глава фракції "Слуга народу".

Як повідомлялося, раніше глава парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус прогнозував, що кандидатура міністра енергетики та захисту довкілля може бути внесена до Верховної Ради і проголосована до кінця тижня 7-10 квітня.

"Тривають переговори, відбір кандидатів. Є кілька потенційних кандидатів. Подивимося ближче до четверга- п'ятниці", - сказав він.

Кабінет міністрів України призначив першого заступника міністра енергетики та захисту довкілля Віталія Шубіна т.в.о. голови відомства 10 березня після відставки уряду Олексія Гончарука. В його уряді посаду глави Мінекоенерго обіймав Олексій Оржель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188862
 
 
 Топ коментарі
 
Предлагаю делать испытательный срок таким дебилам как арахамия...и если что мандат на стол и нахер с пляжа...
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Агрохимия, да что ты черт пабьеры такое нисьошь? Предлагаем делать испытательный срок на должности министров, а после прохождения - вносить в Раду, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7746
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Агрохимия, да что ты черт пабьеры такое нисьошь?
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просто предлагает карусель дурачков! чтобы было на кого списать свои провалы! Предлагаем делать испытательный срок на должности министров, а после прохождения - вносить в Раду, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4614
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Детский сад. И как все остальные правительства без этого дебилизма обходились?
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Предлагаю делать испытательный срок таким дебилам как арахамия...и если что мандат на стол и нахер с пляжа...
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Каков поп -- таков приход. Начинать надо не с Арахамии

Пропонуємо робити випробувальний термін на посаді міністрів, а після проходження - вносити в Раду, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6130
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Пидо-ы вы до испытываетесь, что народ вешать вас будет, уродов.
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хочеться прогнутися перед ахметкою,
але бракує слів і аргументів, щоб виправдовувати прогіб..

тому роблять як пуйло з обнуленням термінів,
"просто так захотілося"
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Ця афера від ЗЄшобли давно не нова,одноразові міністри вже були. Це так зручно: виконав забаганку Каломойші - тримай річну премію в 300 тис. грн. і йди у відставку. А без співбесіди і відразу на випробувальний термін можна брати навть бомжа.
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То есть, каждые два-три месяца на должностях министров, мы будем видеть стажёров, а со стажёра какой????🤔🤔спрос????🤔🤔🤔
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я считаю это прекрасно...дал человек бабла - назначили и.о. натырил на внуков вперёд и ушел..."не справился". И ответственности же нет. т.к. не назначен официально. Так счас весь 95 квартал прогонят чтоб на куршавели хватало.
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не председатель фракции а председатель кооператива" рога и копыта."
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"Чем дальше в лес..."(с).
Сказав би чесно:"Обісралися! з "готовими кадрами-професіонадами". Даруйте на грубому слові!
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Кретин,для этого медкомиссию проходить надо перед устройством на работу,а там справка от психиатра.Как все люди делают.Если прошёл,то тогда можна подавать на министра,не прошел то не подавайте.
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Сподіваюсь, виборцям зЕ та пліснявих до вподоби жити в бедламі. Дали свиням роги ... Утирки, довели країну до кризи і продовжують шоу. Вони не здатні ні на що інше. Лише руйнувати, красти і кривлятись
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А шо нех.вая идея, их всех избирать с испытательным сроком на месяц, ****.л убрать и статью припаять.
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Пора уже выносить этих из рады, можно даже вперёд ногами
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Зебилы превратили всю страну в подопытного кролика для трускавецких гениев! Ви зробили це разом!
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Они точно там все психи.
Надеюсь, что у особо упоротых развеялись последние сомнения?
У них там нет хоть сколько-то вменяемых, с кем можно было бы посоветоваться перед тем, как что-то высрать в эфир.
Боже мой.....какой кошмаааааар!!!!!
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