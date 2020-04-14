 Україна нічого не виділила на підтримку своєї економіки в умовах пандемії, - екснардеп Котвицький про зміни до Держбюджету-2020

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав екснардеп Ігор Котвицький, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, ухвалені сьогодні (13 квітня. - Ред.) Верховною Радою України зміни до бюджету не дуже схожі на план боротьби з коронавірусом та його наслідками. Це скоріше схоже на не дуже вдале латання дірок та врахування невідворотних негативних тенденцій в економіці" , - розповів він.

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"Доходи державного бюджету скорочено на 11% - до 975,8 млрд грн, витрати зросли на 7% - на (82,4 млрд) - до 1,266 млрд грн. При цьому надходження від зборів та податків скоротяться на 143 млрд грн, за рахунок зниження внутрішніх податків і ПДВ з імпорту. На фонд боротьби з епідемією виділено лише 64,67 млрд грн, замість 97 млрд, анонсованих Кабміном раніше. Але найгірше при всьому цьому те, що в змінах до бюджету взагалі не враховано боротьбу з економічними наслідками епідемії. Наприклад, сусідня Польща виділила на підтримку своєї економіки 46 млрд дол., Франція – 321 млрд дол., Німеччина 802 млрд дол. Про 2,2 трильйона доларів, що виділені у США, краще навіть не згадувати. Україна виділила 0", - акцентував екснардеп.



"Що це означає?! На превеликий жаль, чергові проблеми для України та її народу. Вітчизняна економіка перебуває в рецесії, що поглиблюється щомісяця. Епідемія та карантин завдають додаткового нищівного удару. Це статистика і факти. Натомість, у мене складається таке відчуття, що економічний блок Уряду просто відмовляється помічати та враховувати у своїй діяльності економічні проблеми. Але в цьому і полягає одне з його основних завдань – управляти економікою та забезпечувати її зростання. Україна перебуває у такому становищі, коли без системних зусиль держави економічну кризу не подолати. Але для цього потрібно усвідомити всю глибину проблем і запропонувати план чи стратегію їхнього вирішення. Це має зробити саме Уряд, а не експерти чи депутати", - резюмував Котвицький.





