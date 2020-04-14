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 Політика України, Економіка
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 Україна нічого не виділила на підтримку своєї економіки в умовах пандемії, - екснардеп Котвицький про зміни до Держбюджету-2020

Польща виділила на підтримку своєї економіки 46 млрд дол., Франція - 321 млрд дол., Німеччина - 802 млрд дол., США - 2,2 трлн дол.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав екснардеп Ігор Котвицький, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, ухвалені сьогодні (13 квітня. - Ред.) Верховною Радою України зміни до бюджету не дуже схожі на план боротьби з коронавірусом та його наслідками. Це скоріше схоже на не дуже вдале латання дірок та врахування невідворотних негативних тенденцій в економіці" , - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада затвердила зміни до Держбюджету-2020 (оновлено)

"Доходи державного бюджету скорочено на 11% - до 975,8 млрд грн, витрати зросли на 7% - на (82,4 млрд) - до 1,266 млрд грн. При цьому надходження від зборів та податків скоротяться на 143 млрд грн, за рахунок зниження внутрішніх податків і ПДВ з імпорту. На фонд боротьби з епідемією виділено лише 64,67 млрд грн, замість 97 млрд, анонсованих Кабміном раніше. Але найгірше при всьому цьому те, що в змінах до бюджету взагалі не враховано боротьбу з економічними наслідками епідемії. Наприклад, сусідня Польща виділила на підтримку своєї економіки 46 млрд дол., Франція – 321 млрд дол., Німеччина 802 млрд дол. Про 2,2 трильйона доларів, що виділені у США, краще навіть не згадувати. Україна виділила 0", - акцентував екснардеп.

"Що це означає?! На превеликий жаль, чергові проблеми для України та її народу. Вітчизняна економіка перебуває в рецесії, що поглиблюється щомісяця. Епідемія та карантин завдають додаткового нищівного удару. Це статистика і факти. Натомість, у мене складається таке відчуття, що економічний блок Уряду просто відмовляється помічати та враховувати у своїй діяльності економічні проблеми. Але в цьому і полягає одне з його основних завдань – управляти економікою та забезпечувати її зростання. Україна перебуває у такому становищі, коли без системних зусиль держави економічну кризу не подолати. Але для цього потрібно усвідомити всю глибину проблем і запропонувати план чи стратегію їхнього вирішення. Це має зробити саме Уряд, а не експерти чи депутати", - резюмував Котвицький.

Україна нічого не виділила на підтримку своєї економіки в умовах пандемії, - екснардеп Котвицький про зміни до Держбюджету-2020 01
Україна нічого не виділила на підтримку своєї економіки в умовах пандемії, - екснардеп Котвицький про зміни до Держбюджету-2020 02
Україна нічого не виділила на підтримку своєї економіки в умовах пандемії, - екснардеп Котвицький про зміни до Держбюджету-2020 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188859
 
   
 Топ коментарі
 
Так нечего же выделять, Порошенко всьо украл Украина ничего не выделила на поддержку своей экономики в условиях пандемии, - экс-нардеп Котвицкий об изменениях в Госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 9913
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Як не виділила?! А суддям, прокурорам, Авакову і собі любимим?
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Ну й вкрав.. ну барига-що з нього взяти? але- вкрадене баригою- знайшли в скарбниці слуги наріду і вкрали вже по справжньому Україна нічого не виділила на підтримку своєї економіки в умовах пандемії, - екснардеп Котвицький про зміни до Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 3426
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Так нечего же выделять, Порошенко всьо украл Украина ничего не выделила на поддержку своей экономики в условиях пандемии, - экс-нардеп Котвицкий об изменениях в Госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 9913
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брат хотел обменять 50 евро, денег НЕТ. Какой там % от нужной суммы есть в наличии? Остальное Вова и его слуги уже прокутили на видосах.
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Ну й вкрав.. ну барига-що з нього взяти? але- вкрадене баригою- знайшли в скарбниці слуги наріду і вкрали вже по справжньому
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На нари соєвого баригуі бєню, він з бєнєю вкрали з привата 5, 5 млрд. дол.
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Як не виділила?! А суддям, прокурорам, Авакову і собі любимим?
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так они отдают эти деньги на словах один раз в неделю при том,что такого закона нет. Но люди слушают и проглатывают. Одна написала, что пока Петя пиариться, они реально......печатают листовки и выпускают регулярное видео.
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Дурачёк Котвицкий просто не знает что станок который печатает долары находится не в Украине.
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Вот лежу и думаю: то-ли Зеленский пошлет МВФ в жопу, то ли МВФ Зеленского... Да какая разница - хуже не будет. Правда, друзья?
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лучше- одного зелю в жопу и пусть канает . не имею в виду ничего вульгарного Україна нічого не виділила на підтримку своєї економіки в умовах пандемії, - екснардеп Котвицький про зміни до Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 6693
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Шмакля як Прометей іде в ж..пу зі смолоскипом і веде за собою увесь нарід.))
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Вони тільки вчаться... А давайте дамо їм ще 100 днів.
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Вітаю, Дмитрику, ви це зробили, разом!
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Це галіма відмазка, щоб сховатись від особистої відповідальності за цю муйню, що ви зробили разом.
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вся економіка практично монополізована та руцях в алігархів. так на кого виділяти? на алгірахів? Так може Хай вони переведуть з оффшорів в Україну.
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Я считаю нужно закрыть маршрутки, ура, зебилы последний шанс.
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Ивреям у власти неинтересны рядовые гои, так было и будет.
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Когда уже перестанут цитировать инфантильных имбецилов? Придурок наивно полагает, что есть что выделять. Или перепутал финансы с экскрементами.
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Так эпоха бедности закончилась? Или не Україна нічого не виділила на підтримку своєї економіки в умовах пандемії, - екснардеп Котвицький про зміни до Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 9021?
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Пришла эпоха Бедности,плохо вы слушаете профессора Зеленского...
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Власть надо понимать с точностью до наоборот.Сказали увеличать на 100 гривен,значит уменьшат на 200... Україна нічого не виділила на підтримку своєї економіки в умовах пандемії, - екснардеп Котвицький про зміни до Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 6894
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Бубочка - успешный бизнесмен. Он несколько лет в воюющей стране умудрялся ни хрена не платить в налоговую! Талант! И при этом, на виллу в Италии таки накавээнил...
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за ВЫДЕЛЕНИЯМИ на экономику обращайтесь к попередникам-ворам которых терпели и не выгоняли
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