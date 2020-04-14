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 Священники УПЦ МП в Одесі приховують дані про хворих на COVID-19 і заважають проводити епідрозслідування

Священнослужителі УПЦ Московського патріархату заважають проведенню санітарно-епідеміологічних розслідувань випадків зараження COVID-19 серед кліру та вірян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську", про це на брифінгу заявила головний лікар Одеського обласного центру соціально значущих хвороб Світлана Єсипенко.

Епідеміологи постійно стикаються з приховуванням або перекрученням інформації: "Різко ці люди (хворі. - Ред.) "припиняють" працювати в церквах, відвідувати ці церкви, у зв'язку з чим ми не можемо визначити коло контактних осіб та провести всі протиепідемічні заходи", - каже Єсипенко.

Про те, як хвора насельниця теплодарського монастиря після госпіталізації почала належати до нього "умовно" (в обителі, до речі, досі стверджують, що діагноз у неї не підтвердили, а температура підвищувалася через нирки, хоча це неправда). Видання вже писало: представник УПЦ МП Діодор не тільки відхрестився від жінки, яка лежала в лікарні, а й образив хвору, заявивши, що в неї "проблеми з головою".

Схожий випадок стався і в Подольську. Там захворіли священник, який служив у місцевому соборі, та його теща. При цьому церковне начальство повідомило епідеміологам, що чоловік служив зовсім в іншому місці - десь у Знам'янці Іванівського району. Це дуже ускладнило встановлення кола осіб, які контактували з носієм вірусу.

"Вони всі приховують один одного і від нас. Зараз не знайдеш жодних кінців. Виявляється, він сирота і в нього нікого немає", - обурюється головлікар.

Дивіться також: Чоловічий монастир УПЦ МП горить на Рівненщині. ФОТОрепортаж

Саме в храмах Московського патріархату, кажуть медики, найчастіше порушуються правила карантину, деякі священники навіть закликають ігнорувати їх.

Інші релігійні організації, зокрема православні, ставляться до подій куди відповідальніше.

Медичні працівники та влада наполегливо закликають вірян залишитися вдома на Великдень і дивитися служби в онлайні: випадків зараження COVID-19 у храмах і монастирях стає дедалі більше.

"Учора був наочний приклад, як у цивілізованому світі відбувалося святкування Великодня за католицьким обрядом. Коли був абсолютно порожній кафедральний собор Петра і Павла, абсолютно порожня площа, на якій раніше збиралася маса людей святкувати всілякі церковні свята. Зробімо так само", - каже Єсипенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києво-Печерській лаврі помер ще один монах, COVID-19 підтвердили у митрополита Павла, - ЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188857
 
   
 Топ коментарі
 
якщо так далі піде, то цей гундяєвський сатанат буде горіти в Україні синім полумям Священники УПЦ МП в Одессе скрывают данные о заболевших COVID-19 и мешают проводить эпидрасследования - Цензор.НЕТ 9364
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Просто нужно больщен причащаться и лобызать иконы. Буду по вебкамерам наблюдать за мракобесами на Великдень Священники УПЦ МП в Одессе скрывают данные о заболевших COVID-19 и мешают проводить эпидрасследования - Цензор.НЕТ 9960
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Неужели не понятно, кацапское гебье в рясах на задании, заразить как можно больше Українцев! Куда смотрит зелная власть или у них интереси совпадают?
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якщо так далі піде, то цей гундяєвський сатанат буде горіти в Україні синім полумям Священники УПЦ МП в Одессе скрывают данные о заболевших COVID-19 и мешают проводить эпидрасследования - Цензор.НЕТ 9364
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хорошая шутка....

но старая... - ей уже 6 лет...

некому поджигать...


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Sandy мав на увазі "вогонь зцілення" ...
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COVID-19 в Києво-Печерській лаврі: чи виженуть Павла з монастиря?
Сергій Чапнів впевнений: якщо очільник РПЦвУ митрополит Онуфрій «з ганьбою не вижене з ігуменів Павла» (який закликав обійматись), то втратиться довіра до чернецтва Московського Патріархату.
«Якщо він не буде з ганьбою вигнаний з ігуменів, це буде моральний крах не тільки чернечої спільноти (де, як виявляється, ніхто не дбав про своїх ближніх), але й керівництва УПЦ МП (РПЦвУ - ред.) (як зберегти довіру до чернецтва, якщо воно веде себе безвідповідально і по відношенню до парафіян, і по відношенню один до одного)».
Протодиякон РПЦ Андрєй Кураєв теж гнівно відреагував: «Ну ось - митрополит Павло. Відповідальний за Лавру. При ньому там в кінці 90-х була епідемія СНІДу. Замовчували. Ніхто не відповів. Зараз він своєю тупістю і хвастощами перетворив лавру на головне осередок зараження для всієї України. Що, буде як і раніше брязкати своїми двома панагіями?».
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усім відвідувачам Києво-Печерської Лаври, з моменту візиту яких не пройшло два тижні, необхідно самоізолюватися від інших городян, бо вони є потенційним джерелом зарази для оточуючих.
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хороший заклик, та для тих хто на всю голову ******, як горохом об стіну. "Береженого Бог береже", то не про них.
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«Ну ось - митрополит Павло. Відповідальний за Лавру. При ньому там в кінці 90-х була епідемія СНІДу. Замовчували. Ніхто не відповів."

Ух ты. И как у "истинно-верующих" мацковских попов СПИД передавался от одного к другому?
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для нормальних людей це не зрозуміло,але це і є завдання фсбшних попів-заразити як можна більше людей в Україні...і я думаю,що низову ланку їхніх попів використовують в темну,розказуючи їм,а вони своїй пастві,що коронавірус то все пусте і нічого страшного немає...якщо до цього підійти серйозно то це дійство тягне на кримінальний злочин
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Ежели тифозный, пардон, коронавирусный, относится к Маасковскому пархату, пардон, патриархату, нужно поливать керосином и подпаливать. Дабы не розносили ни коронавирус ни вирус СРУского мира, точнее вирус СРУской чумы.
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Мне непонятно, почему Ляшко закрыл продуктовые рынки, а церкви - нет? Даже в Греции, родина греческого православия, и то закрыли. Конечно будет скандал. А разве насчет продуктовых рынков нет скандала?
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Ляшко - это не страшно. А вот налоговую бы с кассовыми аппаратами...
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Не может Ляшко, пусть закрывает Аваков в связи с биологическим терроризмом. Не может Аваков, пусть закрывает Зеленский в связи с ЧС. Боятся.
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Це великий гріх. Я маю на увазі - БРЕХАТИ.
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Московські попи і гріх?! Ну ти даєш...
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РПЦ это рассадник терроризма с 1925 года,когда убили Патриарха Тихона 7 апреля 1925 года,на престол влез ЧеКиздон от товарища Дзержинского,сегодня полковник КГБ Гундяев продолжает "святое" дело рюсскава терроризма....Хмыри позорные...
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просто инфа. С 20 апреля начинают работать учебные учреждения минус школы и детские садики. Хотя садики работали, когда родителям негде было оставить детей на время работы. Студенты должны принести справку от семейного врача, что нет симптомов ПРОСТУДЫ.
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Откуда инфа, если карантин официально до 24-го?
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нет пока никакой оф. инфы. Меркель лишь завтра будет обсуждать все вопросы ( связанные с карантином и выходом из него ) с министрами фед. земель.
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Короче говоря, почти всьо у вас работало...
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нет, просто было все цивилизованно и без перегибов и сонного президента в миру комика.
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Откуда "инфа" если Меркель лишь завтра собирается всё обсуждать??? Священники УПЦ МП в Одесі приховують дані про хворих на COVID-19 і заважають проводити епідрозслідування - Цензор.НЕТ 8085

Corona-Kabinett tagt erst morgen
09:54 Uhr
Die nächste Beratung des Corona-Kabinetts findet erst morgen Vormittag um 09.30 Uhr statt. Das hat die Bundesregierung mitgeteilt. Ursprünglich angekündigt war die Sitzung bereits für heute. Für morgen Nachmittag ist den Angaben zufolge dann eine Videokonferenz der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der Länder geplant, um über Lockerungen der Kontaktbeschränkungen zu beraten.

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Закрывайте кацапскую церковь как рассадник вируса!
И коронавируса, и вируса рускавамира.
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чорти кацапські там правлять балом, з метою побільше рознести заразу..
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Московські попи поширюють вірус ?
Срочно закрить всі ринки ! А сходняки рпц в Україні-під охорону аваківської мусорні !
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В период с 1924 по 1928 год в ССРе дохлом было расстреляно и повешено 100 000 священнослужителей разных вероисповеданий и Конфессий.
Зачетам чЛенина верны...,мрази...
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90 священиків Лаври інфіковано. Математична задачка з геометричною прогресією: скількох парафіян вони встигли заразити, і скількох родичів та знайомих заразили парафіяни?
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Перефразируя "величайшего лидера современности", - просто надо перестать ходить к московским попам... Делов то...
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"давайте сделаем такие же праздники " как в Риме. Не получится. ПЦУ уже призвала праздновать дома. Они беспокоятся об украинцах. А РПЦ нет. Они призывают прийти. У них приказ из Москвы. И на 1Мая. И контрольный - на 9 мая. И тогда им можно гордится, что больных в Украине станет не меньше, чем в РФ.
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Оставьте их (УПЦ МП) в покое! Закройте храмы на карантин вместе со священнослужителями (я так понял , что они сами этого хотят) и дайте им возможность быстрее встретиться с Богом! Раз такова их воля!
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Хороший повод добить эту кацапскую заразу окончательно
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Хто буде добивати єврей Зеленський чи кацапи Баканов і Вєнєдіктова? армянин Аваков?
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Давно пора закрити філіал ФСБ під прикриттям. Вони поширюють страшніший вірус - вірус рашизму.
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Патриарха Алексия убили в декабре 2008 года,не освятив "святую" войну против в Грузии в августе 2008 года,Патриарх подписал себе смертный Приговор 5 декабря 2008 года......
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"Масштабна епідемія бубонної чуми, що охопила Європу в середині XIV століття і отримала назву "Чорна смерть", прийшла з російського Поволжя - з території ********* Татарстану.
Такого висновку дійшли німецькі вчені, які вивчили останки жертв епідемії і реконструювали геном десятків зразків чумної палички (Yersinia pestis) - збудника цієї смертельної хвороби.
Відстеживши мутації в ДНК бактерії, археологи і генетики спільно змогли відновити хронологію епідемії і зрозуміти, звідки з'явилася хвороба, яка знищила половину населення Європи." - КороновіРУССКАЯ чума...і що цікаво, що тоді теж казали, що чума прийшла з Китаю...
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сироты кАцапские - " пахан" и "братва" , ой тьфу БРАТИЯ Священники УПЦ МП в Одесі приховують дані про хворих на COVID-19 і заважають проводити епідрозслідування - Цензор.НЕТ 1664 с Лавры - хотя все равно, паразиты...- просят скинуться им на ПРОПИТАНИЕ....
а что гУндяыев и пУтлер такие жадные Священники УПЦ МП в Одесі приховують дані про хворих на COVID-19 і заважають проводити епідрозслідування - Цензор.НЕТ 1664
дайте им ДУСТУ !!!!

В охваченной коронавирусом Киево-Печерской лавре попросили о финпомощи

Священники УПЦ МП в Одесі приховують дані про хворих на COVID-19 і заважають проводити епідрозслідування - Цензор.НЕТ 8893

Наместник и братия Киево-Печерской Лавры, где уже зафиксировано две смерти от коронавируса и более 90 случаев заражений, попросили прихожан о финансовой помощи. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Лавры.
"Дорогие братья и сестры, в связи с распространением на территории Украины острого респираторного заболевания COVID-19 в Лавре были прекращены общественные богослужения. Просим всех усилить молитвы о братии и о нашей главной святыне - Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, о новопреставленных архимандрите Нектарии и иеродиаконе Науме", - говорится в сообщении.
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а пастухи всегда нуждаются в своих агнецах только для того, чтобы выполнять планы церкви по шерсти и мясу ) а сегодня, ещё чтобы и фильтрующиеся вирусы распространять, исполняя волю гундяяев. и в стаде всегда найдутся козлы, которые будут готовы стать вожаками этим овцам и будут призывать идти на заклание.
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Имейте в виду 70% их прихожан вата 30% зебилы запретить ходить туда это хрех ! Это польза стране
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А может, это сознательная диверсия РПЦ? Заразили верующих, они понесли в семьи и т.д.
Вот заразились нехорошей болезнью настоятель Павел и монахи. Означает ли это, что они грешники и это им в наказание?
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Складывается впечатление, что украинская власть заинтересована в том, чтобы как можно больше передохло пенсов, а потом свалить на тупых верующих москалей большое число умерших, хотя правильнее закрыть бесовские очаги заразы на время карантина.
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Заварить все входы в заведения и окна этой секты вместе с ее обитателями.
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Московські попи поширюють епідемію а влада робить вигляд що цього не бачить.Зелені і попи діють заодно.
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