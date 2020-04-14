 Священники УПЦ МП в Одесі приховують дані про хворих на COVID-19 і заважають проводити епідрозслідування

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську", про це на брифінгу заявила головний лікар Одеського обласного центру соціально значущих хвороб Світлана Єсипенко.
Епідеміологи постійно стикаються з приховуванням або перекрученням інформації: "Різко ці люди (хворі. - Ред.) "припиняють" працювати в церквах, відвідувати ці церкви, у зв'язку з чим ми не можемо визначити коло контактних осіб та провести всі протиепідемічні заходи", - каже Єсипенко.
Про те, як хвора насельниця теплодарського монастиря після госпіталізації почала належати до нього "умовно" (в обителі, до речі, досі стверджують, що діагноз у неї не підтвердили, а температура підвищувалася через нирки, хоча це неправда). Видання вже писало: представник УПЦ МП Діодор не тільки відхрестився від жінки, яка лежала в лікарні, а й образив хвору, заявивши, що в неї "проблеми з головою".
Схожий випадок стався і в Подольську. Там захворіли священник, який служив у місцевому соборі, та його теща. При цьому церковне начальство повідомило епідеміологам, що чоловік служив зовсім в іншому місці - десь у Знам'янці Іванівського району. Це дуже ускладнило встановлення кола осіб, які контактували з носієм вірусу.
"Вони всі приховують один одного і від нас. Зараз не знайдеш жодних кінців. Виявляється, він сирота і в нього нікого немає", - обурюється головлікар.
Саме в храмах Московського патріархату, кажуть медики, найчастіше порушуються правила карантину, деякі священники навіть закликають ігнорувати їх.
Інші релігійні організації, зокрема православні, ставляться до подій куди відповідальніше.
Медичні працівники та влада наполегливо закликають вірян залишитися вдома на Великдень і дивитися служби в онлайні: випадків зараження COVID-19 у храмах і монастирях стає дедалі більше.
"Учора був наочний приклад, як у цивілізованому світі відбувалося святкування Великодня за католицьким обрядом. Коли був абсолютно порожній кафедральний собор Петра і Павла, абсолютно порожня площа, на якій раніше збиралася маса людей святкувати всілякі церковні свята. Зробімо так само", - каже Єсипенко.
но старая... - ей уже 6 лет...
некому поджигать...
Сергій Чапнів впевнений: якщо очільник РПЦвУ митрополит Онуфрій «з ганьбою не вижене з ігуменів Павла» (який закликав обійматись), то втратиться довіра до чернецтва Московського Патріархату.
«Якщо він не буде з ганьбою вигнаний з ігуменів, це буде моральний крах не тільки чернечої спільноти (де, як виявляється, ніхто не дбав про своїх ближніх), але й керівництва УПЦ МП (РПЦвУ - ред.) (як зберегти довіру до чернецтва, якщо воно веде себе безвідповідально і по відношенню до парафіян, і по відношенню один до одного)».
Протодиякон РПЦ Андрєй Кураєв теж гнівно відреагував: «Ну ось - митрополит Павло. Відповідальний за Лавру. При ньому там в кінці 90-х була епідемія СНІДу. Замовчували. Ніхто не відповів. Зараз він своєю тупістю і хвастощами перетворив лавру на головне осередок зараження для всієї України. Що, буде як і раніше брязкати своїми двома панагіями?».
Ух ты. И как у "истинно-верующих" мацковских попов СПИД передавался от одного к другому?
Corona-Kabinett tagt erst morgen
09:54 Uhr
Die nächste Beratung des Corona-Kabinetts findet erst morgen Vormittag um 09.30 Uhr statt. Das hat die Bundesregierung mitgeteilt. Ursprünglich angekündigt war die Sitzung bereits für heute. Für morgen Nachmittag ist den Angaben zufolge dann eine Videokonferenz der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der Länder geplant, um über Lockerungen der Kontaktbeschränkungen zu beraten.
И коронавируса, и вируса рускавамира.
Срочно закрить всі ринки ! А сходняки рпц в Україні-під охорону аваківської мусорні !
Зачетам чЛенина верны...,мрази...
Такого висновку дійшли німецькі вчені, які вивчили останки жертв епідемії і реконструювали геном десятків зразків чумної палички (Yersinia pestis) - збудника цієї смертельної хвороби.
Відстеживши мутації в ДНК бактерії, археологи і генетики спільно змогли відновити хронологію епідемії і зрозуміти, звідки з'явилася хвороба, яка знищила половину населення Європи." - КороновіРУССКАЯ чума...і що цікаво, що тоді теж казали, що чума прийшла з Китаю...
"братва", ой тьфу БРАТИЯ с Лавры - хотя все равно, паразиты...- просят скинуться им на ПРОПИТАНИЕ....
а что гУндяыев и пУтлер такие жадные
дайте им ДУСТУ !!!!
В охваченной коронавирусом Киево-Печерской лавре попросили о финпомощи
Наместник и братия Киево-Печерской Лавры, где уже зафиксировано две смерти от коронавируса и более 90 случаев заражений, попросили прихожан о финансовой помощи. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Лавры.
"Дорогие братья и сестры, в связи с распространением на территории Украины острого респираторного заболевания COVID-19 в Лавре были прекращены общественные богослужения. Просим всех усилить молитвы о братии и о нашей главной святыне - Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, о новопреставленных архимандрите Нектарии и иеродиаконе Науме", - говорится в сообщении.
Вот заразились нехорошей болезнью настоятель Павел и монахи. Означает ли это, что они грешники и это им в наказание?
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