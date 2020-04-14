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 За кордоном, Здоров'я
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 Зараз у розробці 70 вакцин від коронавірусу: три з них проходять випробування на людях, - ВООЗ

У всьому світі розробляється 70 вакцин проти коронавірусу, три препарати вже проходять випробування на людях, оскільки виробники ліків прагнуть знайти ліки від смертельного патогена.

Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Далі за всіх у клінічному процесі перебуває експериментальна вакцина, розроблена зареєстрованою в Гонконзі CanSino Biologics Inc. і Пекінським інститутом біотехнології, яка перебуває на другому етапі досліджень.

Два інші випробування на людях – методи лікування, розроблені окремо американськими фармацевтами Moderna Inc і Inovio Pharmaceuticals Inc.

Китайська вакцина схвалена для тестування на людях в епіцентрі вірусу.

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Прогрес відбувається з безпрецедентною швидкістю в розробці вакцин, оскільки малоймовірно, що інфекційний патоген буде пригнічений лише за допомогою заходів зі стримування.

Фармацевтична промисловість сподівається скоротити час, необхідний для випуску вакцини на ринок, до наступного року, тоді як зазвичай на це йде близько 10-15 років.

Виробники ліків намагаються розробити вакцину, яка була б найбільш ефективним способом стримування вірусу.

Згідно з документом ВООЗ, у фармацевтичних гігантів, таких як Pfizer Inc. і Sanofi, є кандидати на вакцини на доклінічних стадіях.

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Big Pharma робить велику ставку на швидке введення вакцини

CanSino заявила минулого місяця, що отримала схвалення китайського регулюючого органу, щоб почати випробування вакцини на людях.

Компанія Moderna з Кембриджа (штат Массачусетс), яка ніколи не випускала продукцію, отримала схвалення регулюючого органу для швидкого переходу до випробувань на людях у березні, пропустивши роки випробувань на тваринах, які є нормою при розробці вакцин.

Inovio почав свої випробування на людях минулого тижня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188855
 
   
 Топ коментарі
 
Кстати если наши ученые найдут вакцину от короны, зеленский может и даст им миллион, но потом он вместе с радуцким продадут ее за миллиард, а то и больше себе в карман В разработке находятся 70 вакцин от коронавируса: трое из них проходят испытания на людях, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2413 В разработке находятся 70 вакцин от коронавируса: трое из них проходят испытания на людях, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5168
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ну вот... скоро зелин мильён получит хозяина...ну чисто теоретически ))))
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о каком смертельном патогене идет речь? дайте человеку с сахарным диабетом или другой сопутствующей патологией заболеть ну допустим вирусной пневмонией, то результат будет тот же. Ил у нас школы на карантин из за гриппа не закрывали или вся семья не болела им же.
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ну вот... скоро зелин мильён получит хозяина...ну чисто теоретически ))))
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Кстати если наши ученые найдут вакцину от короны, зеленский может и даст им миллион, но потом он вместе с радуцким продадут ее за миллиард, а то и больше себе в карман В разработке находятся 70 вакцин от коронавируса: трое из них проходят испытания на людях, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2413 В разработке находятся 70 вакцин от коронавируса: трое из них проходят испытания на людях, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5168
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о каком смертельном патогене идет речь? дайте человеку с сахарным диабетом или другой сопутствующей патологией заболеть ну допустим вирусной пневмонией, то результат будет тот же. Ил у нас школы на карантин из за гриппа не закрывали или вся семья не болела им же.
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Это у вас использовали карантинные меры для спокойного изучения и подсчетов. У нас не так, народ стал шото подозревать, поэтому полилась тоннами инфа и о вакцинах, и о лечении плазмой...
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Вот ликбез по иммунной системе для школьников.
Функционерам ВОЗ тоже полезно бы почитать.
https://medium.com/@mdubakov/immune-system-for-mere-mortals-74de44bdb733
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есть такое мнение...
почему не жалко наших врачей... Зараз у розробці 70 вакцин від коронавірусу: три з них проходять випробування на людях, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8695

Yuriy Romanenko
12 год ·

Не жалко
В этой трагедии врачей, что борются с коронавирусом, которые жалуются, что не хватает абсолютно всего, даже самого элементарного, врачам стоит подумать и вспомнить многое. Например, о практиках, когда вор в клетчатом одеяле получал индульгенцию, уходил на больничку или имел справочку. Или смотрит врач и видит перед собой здорового человека, а он ему пишет справку, что тот инвалид. И липовый инвалид потом годами, нет, десятилетиями сосет у государства и не лапу. И таких инвалидов миллионы.

Большие и малые ворюги, прикрываясь справочками доказали, что они почетные граждане нашего государства, что открывало дорогу к воровству миллиардов долларов за счет недофинансирования системы здравоохранения. Как следствие досрочно померли миллионы граждан без всяких коронавирусов. А теперь ворюги срочно себе строят VIP-палаты, а врачей заставляют занижать статистику по короне. И они послушно берут под козырек. Таким образом, неправильный моральный выбор в начале пути приводит к физическим страданиям в конце.оного. Не сразу, спустя годы, десятилетия, но в финале по "делам их воздается". Вот об этом нужно везде говорить. В глаза. Может кому-то и дойдет. Сейчас ведь уникальный момент переоценки многого и воздаяния за многое. Этим прекрасны эти дни. А сколько их еще впереди! Но вы держитесь!

Зараз у розробці 70 вакцин від коронавірусу: три з них проходять випробування на людях, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1391
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Поищите в интернете рекомендации и советы известного журналиста и брата губернатора штата Нью Йорк,Chris Cuomo,который переболел коронавирусом. Смысл всего -не сдаваться.Вам тяжело дышать,-дышите тише,медленнее но дышите.У Вас болит все тело -двигайтесь,не паникуйте и не ждите лежа чтобы вирус ушел. Не хотел про это писать,но у меня брат врач-инфекционист,и по всем признакам он переболел коронавирусом и вылечился просто (не зная,без теста,это было несколько недель назад,когда про тесты вообще мало говорили) сидя в самоизоляции никому,ничего не сказав (его чуть не уволили).Впечатления такие,-сильнейший кашель (у него даже повредились какие-то межреберные мышцы от кашля),температура,потеря чувства запаха и вкуса,очень сильные боли в легких,впечатление такое,как будто в легких кислота,которая переливается когда ложишься или переворачиваешься с одного бока на другой.Он трое суток спал сидя.Сейчас все хорошо,он опять на работе.Помните,даже если заболеете не сдавайтесь боритесь с вирусом-он только этого и ждет чтобы мы сдались. Берегите себя! Здоровья Вам!
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