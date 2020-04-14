 Зараз у розробці 70 вакцин від коронавірусу: три з них проходять випробування на людях, - ВООЗ

Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Далі за всіх у клінічному процесі перебуває експериментальна вакцина, розроблена зареєстрованою в Гонконзі CanSino Biologics Inc. і Пекінським інститутом біотехнології, яка перебуває на другому етапі досліджень.
Два інші випробування на людях – методи лікування, розроблені окремо американськими фармацевтами Moderna Inc і Inovio Pharmaceuticals Inc.
Китайська вакцина схвалена для тестування на людях в епіцентрі вірусу.
Прогрес відбувається з безпрецедентною швидкістю в розробці вакцин, оскільки малоймовірно, що інфекційний патоген буде пригнічений лише за допомогою заходів зі стримування.
Фармацевтична промисловість сподівається скоротити час, необхідний для випуску вакцини на ринок, до наступного року, тоді як зазвичай на це йде близько 10-15 років.
Виробники ліків намагаються розробити вакцину, яка була б найбільш ефективним способом стримування вірусу.
Згідно з документом ВООЗ, у фармацевтичних гігантів, таких як Pfizer Inc. і Sanofi, є кандидати на вакцини на доклінічних стадіях.
Big Pharma робить велику ставку на швидке введення вакцини
CanSino заявила минулого місяця, що отримала схвалення китайського регулюючого органу, щоб почати випробування вакцини на людях.
Компанія Moderna з Кембриджа (штат Массачусетс), яка ніколи не випускала продукцію, отримала схвалення регулюючого органу для швидкого переходу до випробувань на людях у березні, пропустивши роки випробувань на тваринах, які є нормою при розробці вакцин.
Inovio почав свої випробування на людях минулого тижня.
Функционерам ВОЗ тоже полезно бы почитать.
https://medium.com/@mdubakov/immune-system-for-mere-mortals-74de44bdb733
почему не жалко наших врачей...
Yuriy Romanenko
12 год ·
Не жалко
В этой трагедии врачей, что борются с коронавирусом, которые жалуются, что не хватает абсолютно всего, даже самого элементарного, врачам стоит подумать и вспомнить многое. Например, о практиках, когда вор в клетчатом одеяле получал индульгенцию, уходил на больничку или имел справочку. Или смотрит врач и видит перед собой здорового человека, а он ему пишет справку, что тот инвалид. И липовый инвалид потом годами, нет, десятилетиями сосет у государства и не лапу. И таких инвалидов миллионы.
Большие и малые ворюги, прикрываясь справочками доказали, что они почетные граждане нашего государства, что открывало дорогу к воровству миллиардов долларов за счет недофинансирования системы здравоохранения. Как следствие досрочно померли миллионы граждан без всяких коронавирусов. А теперь ворюги срочно себе строят VIP-палаты, а врачей заставляют занижать статистику по короне. И они послушно берут под козырек. Таким образом, неправильный моральный выбор в начале пути приводит к физическим страданиям в конце.оного. Не сразу, спустя годы, десятилетия, но в финале по "делам их воздается". Вот об этом нужно везде говорить. В глаза. Может кому-то и дойдет. Сейчас ведь уникальный момент переоценки многого и воздаяния за многое. Этим прекрасны эти дни. А сколько их еще впереди! Но вы держитесь!
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