 Білорусь не фіксує зростання рівня радіації через пожежі в зоні ЧАЕС

Про це повідомляє Республіканський центр з гідрометеорології, контролю радіоактивного забруднення та моніторингу довкілля, передає Цензор.НЕТ.

"У період з 4 квітня 2020 року до сьогодні радіаційна обстановка на території Брестської та Гомельської областей, як і загалом по країні, залишається стабільною, перевищень радіаційних параметрів не зафіксовано", - повідомили в Білгідрометі.

У відомстві заявили, що 4-12 квітня на території Білорусі переважав західний/північно-західний перенос повітряних мас, 13 квітня - південний.

"За даними стаціонарних пунктів спостережень радіаційного моніторингу атмосферного повітря та пунктів вимірювання автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки, розташованої в зоні впливу Чорнобильської АЕС та Рівненської АЕС, перевищень потужності дози гамма-випромінювання над усталеними багаторічними значеннями не виявлено. Рівні потужності дози гамма-випромінювання, рівні сумарної бета-активності та вмісту цезію-137 у пробах атмосферного повітря відповідали усталеним багаторічним значенням", - підкреслили у відомстві.

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Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом у Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

6 квітня в поліції Київщини повідомили, що затримали 27-річного жителя села Рагівка, який спричинив пожежу в Чорнобильській зоні. 8 квітня йому оголосили підозру через підпал.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

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Увечері 13 квітня в ДСНС повідомили, що в зоні відчуження навколо ЧАЕС пішов дощ, але прогнозувати, коли погасять пожежу, поки рано.