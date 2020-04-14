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 Суспільство
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 Громадське місце: Кабмін пояснив, де потрібно носити медичну маску. ПЕРЕЛІК

Кабінет Міністрів пояснив, що вважається громадським місцем і де українцям потрібно носити медичну маску або респіратор для запобігання поширенню COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Громадське місце - це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони", - йдеться в повідомленні.

Також це:

  • ліфти і таксофони;
  • приміщення та території закладів охорони здоров’я;
  • приміщення та території навчальних закладів;
  • дитячі майданчики; приміщення та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
  • під’їзди житлових будинків;
  • підземні переходи;
  • транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;
  • приміщення закладів ресторанного господарства;
  • приміщення об’єктів культурного призначення;
  • приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;
  • стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість заражених COVID-19 у Львівській області зросла на 12 - до 136

Опосередковано громадські місця також визначаються у статті 178 Кодексу:

  • вулиці,
  • закриті спортивні споруди,
  • сквери, парки,
  • всі види громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення).

Зазначається, що перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади.

Зокрема, в Києві до них зараховано зупинки громадського транспорту та 50-метрову зону навколо них, церкви і 50-метрову зону навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торговельні ряди і ринки; кінотеатри та прилегла до них територія тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фізична дистанція захищає від коронавірусу краще, ніж маска, - ВООЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188851
 
 
 Топ коментарі
 
Могли сказать проще: "общественное место", это все за пределами вашей квартиры
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маски должны носить только группы риска и то на свое усмотрение. Навязывать и делать с этого закон и есть противозаконно. Ровно как жесткий карантин при котором возникает много других проблем, как финансовых так и бытовых. Лечим одно а калечим все
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Что тут объяснять? Общественное место все, что за пределом квартиры или частного подворья.
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Могли сказать проще: "общественное место", это все за пределами вашей квартиры
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подозреваю, что и квартиры скоро объявят таковыми... ну, если гостей пригласить... "которое доступно или открыто для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени"
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За пределами квартиры находиться еще поле, луг, лес .... которые не являются общественными местами
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Это тоже общественное место!
Список до сраки! Есть критерий: "любой человек(население), может посетить это место по своему желанию свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени". Если критерий выполнен то это место....та-дам. ОБЩЕСТВЕННОЕ!!!
Под это определение не попадают только: квартиры (частная собственность вообще), предприятия, огранизации (в т.ч. государственные) с пропускным режимом (и/или ражимом секретности), военные объекты
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не ипёт:
" ... лесопарковых и прибрежных зон ... "
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маски должны носить только группы риска и то на свое усмотрение. Навязывать и делать с этого закон и есть противозаконно. Ровно как жесткий карантин при котором возникает много других проблем, как финансовых так и бытовых. Лечим одно а калечим все
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Все должны носить, так как никто не знает где он чихнёт и что с него вылетит...
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нет не должны. у нас на кассах сидят без масок, в городе или в транспорте только по желанию. Кстати, за время карантина так и не увидела в нашем учреждении ни одного больного сотрудника или пациента. Учреждение оградили от посещений и выдали все необходимое для защиты. Я использую маску тлько когда захожу в палату к больной вирусной пневмонией без короновируса и на не инвазивной вентиляции. Кстати, мы получим все по 1500 евро+бонус. А вы?
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Гы-гы-гы.
А зачем продавцу маска, если ему выгородили стеклянную кабину и покупателей ближе 3 метров не подпускают?
Мне лень выкладывать фото, но они есть у меня.
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гыгы, но нет кабинки и нет 3метров, а 1,5. В аптеках да есть стекло между,и сотрудники без масок
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Возникает логичsій вопрос, тs в супермаркетах не бываешь?
Питаешься салом, которое тебе в прошлом году передали по случаю?
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Товарищ, мы будем делать все, что прикажет партия!
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Сказано - пацакам в клетке выступать, значит надо в клетке. Чё выпендриваетесь?
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А цаки під намордники обов'язково чіпляти ?
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Так что ты цак надень и в пепелаце сиди, ясно?(c)
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а не общественное место (ну кроме родной квартиры и возможно салона авто) это что ????
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а почему этим занимается кабмин а не санстанция
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ліквідовано..є лише головний санлікар..
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нет. запрещенное. там формулировка "берега водоёмов"
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не бреши москалику - там написано "прибережних зон" - але в жодному законі трактування такого терміну не існує і кожен може сам собі придумувати що ж це таке
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Кабинет Министров объяснил, что считается общественным местом и где украинцам нужно носить медицинскую маску или респиратор для предотвращения распространения COVID-19.

В этом списке нет ПЛЯЖА !!!! Вывод:на пляж - без маски ))))))
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на пляж - просто нельзя. ни в маске ни без. я об этом.
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2. Заборонити до 24 квітня 2020 р.:
5) відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності;

Берешь с собой хомячка.... и на ПЛЯЖ.... без маски !!!!!! )))))))))
Так даже веселее )))))))
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" ...лесопарковых и прибрежных зон ..." - зе-гнидами запрещено посещение!
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"Опосредствованно общественное место это планета Земля." © Зебилопедия.
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Вводите ЧП! с отменой коммуналки в карман ах-ах-ахметову (долбить его в зад всей Украиной), аннулируйте кредиты в карман другим олигапидам, - соблюдайте конституционные нормы. А иначе...

Власть отказывается соблюдать Закон? Я не признаю над собой такой власти и отказываюсь ей подчиняться - кредо свободного украинца, наследника запорожских характерников.
см. "Закон" - https://maidanfire.blogspot.com/2019/03/blog-post.html
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Ключевое слово статьи "ОПОСРЕДОВАННО". Интересно, с мусорами можно будет подискутировать по поводу, например, тротуара? Это общественное место, ОПОСРЕДОВАННО общественное место, или НЕ общественное место??
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"Штраус Иоганн
Не любил Джетро Талл
И мешал Каберне
С Чивас Регал." ("Крематорий") Громадське місце: Кабмін пояснив, де потрібно носити медичну маску - Цензор.НЕТ 809
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На фото из трех, у двух девченок маска сдвинута на рот ))) Нос свободен, ну, а чё... дышать же трудно )
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Оно на то и общественное,что могут находиться все и с масками и без,для всего общества.Для масочных можна выделить отдельные места и отдельные маршруты передвижения к ним,если так боятся(шо ?непонятно?ты же в маске ),Майкл Джексон он всю жизнь носил пока не умер от чрезмерного количества лекарств что ему скармливали заинтересованные врачи.
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Кретин,научишся со слов складывать предложения -поймёшь.А пока развивайся.
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объясните мне статью, а то всякие злые юридические блогеры утверждают, што "средство индивидуальной защиты" это не обязательно маска или распиратор??
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Ну если хочешь можешь одеть противогаз )))))))
Или еще круче - костюм химическо-бактериологическо защиты ))))
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Таксофоны мля...
Они когда последнюю будку телефонную видели? В каком году?
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Без маски гулять в прибрежной зоне нельзя, а дома и заборы строить можно! Смотри, не перепутай!
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