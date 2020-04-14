 Громадське місце: Кабмін пояснив, де потрібно носити медичну маску. ПЕРЕЛІК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Громадське місце - це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони", - йдеться в повідомленні.
Також це:
- ліфти і таксофони;
- приміщення та території закладів охорони здоров’я;
- приміщення та території навчальних закладів;
- дитячі майданчики; приміщення та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
- під’їзди житлових будинків;
- підземні переходи;
- транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;
- приміщення закладів ресторанного господарства;
- приміщення об’єктів культурного призначення;
- приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;
- стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів тощо.
Опосередковано громадські місця також визначаються у статті 178 Кодексу:
- вулиці,
- закриті спортивні споруди,
- сквери, парки,
- всі види громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення).
Зазначається, що перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади.
Зокрема, в Києві до них зараховано зупинки громадського транспорту та 50-метрову зону навколо них, церкви і 50-метрову зону навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торговельні ряди і ринки; кінотеатри та прилегла до них територія тощо.
Список до сраки! Есть критерий: "любой человек(население), может посетить это место по своему желанию свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени". Если критерий выполнен то это место....та-дам. ОБЩЕСТВЕННОЕ!!!
Под это определение не попадают только: квартиры (частная собственность вообще), предприятия, огранизации (в т.ч. государственные) с пропускным режимом (и/или ражимом секретности), военные объекты
" ... лесопарковых и прибрежных зон ... "
А зачем продавцу маска, если ему выгородили стеклянную кабину и покупателей ближе 3 метров не подпускают?
Мне лень выкладывать фото, но они есть у меня.
Питаешься салом, которое тебе в прошлом году передали по случаю?
В этом списке нет ПЛЯЖА !!!! Вывод:на пляж - без маски ))))))
5) відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності;
Берешь с собой хомячка.... и на ПЛЯЖ.... без маски !!!!!! )))))))))
Так даже веселее )))))))
Власть отказывается соблюдать Закон? Я не признаю над собой такой власти и отказываюсь ей подчиняться - кредо свободного украинца, наследника запорожских характерников.
см. "Закон" - https://maidanfire.blogspot.com/2019/03/blog-post.html
Не любил Джетро Талл
И мешал Каберне
С Чивас Регал." ("Крематорий")
Или еще круче - костюм химическо-бактериологическо защиты ))))
Они когда последнюю будку телефонную видели? В каком году?