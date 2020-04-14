 Коронавірус не є причиною для зняття санкцій з РФ, - посол ФРН у Москві фон Гайрі

Так вважає посол ФРН в Москві Геза Андреас фон Гайрі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Санкції, які були оголошені Євросоюзом щодо Росії, були сформульовані дуже чітко. Так само чітко прописані і умови їх скасування. Питання зняття пов'язаний безпосередньо з виконанням Мінських домовленостей, і в умовах нинішньої пандемії я не очікую якихось змін", - сказав фон Гайрі в інтерв'ю "Інтерфаксу".
Разом з тим він зазначив, що, незважаючи на існуючі санкції, між країнами ЄС і Росією ведеться активна торгівля.
"Так, наприклад, в 2019 році товарообіг між Німеччиною і Росією, куди, до речі, в тому числі входить продукція фармацевтичної промисловості та медичні товари, становив $ 53 млрд - це на 10% менше, ніж 2018 році, що обумовлено в першу чергу нижчими цінами на сировину", - сказав посол.
У березні генсек ООН Антоніу Гутерріш в листі до країн G20 закликав до скасування санкцій для допомоги в боротьбі з COVID-19. Резолюція про солідарність у боротьбі з коронавірусом і відмову від торгових воєн і односторонніх санкцій не була прийнята Генасамблеєю ООН у зв'язку з позицією низки країн, в тому числі України, Грузії, Великої Британії і США, а також ЄС.
В марте генсек ООН Антониу Гутерриш в письме к странам G20 призвал к отмене санкций для помощи в борьбе с COVID-19. Резолюция о солидарности в борьбе с коронавирусом и отказе от торговых войн и односторонних санкций не была принята Генассамблеей ООН в связи с позицией ряда стран, в том числе Украины, Грузии, Великобритании и США, а также ЕС.Источник: https://censor.net.ua/n3188850
Коронавирус, грипп, чесание носа не являются причиной для снятия санкций с РФ. Видимо Путин думает, что стоить поковырять в носу и санкции сразу снимут. Пока часть территории Украины (Донбасс и Крым) оккупированы Россией, говорить о снятии санкций не стоит.