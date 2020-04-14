 Коронавірус не є причиною для зняття санкцій з РФ, - посол ФРН у Москві фон Гайрі

Так вважає посол ФРН в Москві Геза Андреас фон Гайрі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Санкції, які були оголошені Євросоюзом щодо Росії, були сформульовані дуже чітко. Так само чітко прописані і умови їх скасування. Питання зняття пов'язаний безпосередньо з виконанням Мінських домовленостей, і в умовах нинішньої пандемії я не очікую якихось змін", - сказав фон Гайрі в інтерв'ю "Інтерфаксу".

Разом з тим він зазначив, що, незважаючи на існуючі санкції, між країнами ЄС і Росією ведеться активна торгівля.

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"Так, наприклад, в 2019 році товарообіг між Німеччиною і Росією, куди, до речі, в тому числі входить продукція фармацевтичної промисловості та медичні товари, становив $ 53 млрд - це на 10% менше, ніж 2018 році, що обумовлено в першу чергу нижчими цінами на сировину", - сказав посол.

У березні генсек ООН Антоніу Гутерріш в листі до країн G20 закликав до скасування санкцій для допомоги в боротьбі з COVID-19. Резолюція про солідарність у боротьбі з коронавірусом і відмову від торгових воєн і односторонніх санкцій не була прийнята Генасамблеєю ООН у зв'язку з позицією низки країн, в тому числі України, Грузії, Великої Британії і США, а також ЄС.