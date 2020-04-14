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 Політика України
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 Коронавірус не є причиною для зняття санкцій з РФ, - посол ФРН у Москві фон Гайрі

Скасування запроваджених Європейським Союзом санкцій проти Росії безпосередньо пов'язане з виконанням Мінських домовленостей, очікувати змін у цьому питанні в зв'язку з пандемією коронавірусу не варто.

Так вважає посол ФРН в Москві Геза Андреас фон Гайрі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Санкції, які були оголошені Євросоюзом щодо Росії, були сформульовані дуже чітко. Так само чітко прописані і умови їх скасування. Питання зняття пов'язаний безпосередньо з виконанням Мінських домовленостей, і в умовах нинішньої пандемії я не очікую якихось змін", - сказав фон Гайрі в інтерв'ю "Інтерфаксу".

Разом з тим він зазначив, що, незважаючи на існуючі санкції, між країнами ЄС і Росією ведеться активна торгівля.

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"Так, наприклад, в 2019 році товарообіг між Німеччиною і Росією, куди, до речі, в тому числі входить продукція фармацевтичної промисловості та медичні товари, становив $ 53 млрд - це на 10% менше, ніж 2018 році, що обумовлено в першу чергу нижчими цінами на сировину", - сказав посол.

У березні генсек ООН Антоніу Гутерріш в листі до країн G20 закликав до скасування санкцій для допомоги в боротьбі з COVID-19. Резолюція про солідарність у боротьбі з коронавірусом і відмову від торгових воєн і односторонніх санкцій не була прийнята Генасамблеєю ООН у зв'язку з позицією низки країн, в тому числі України, Грузії, Великої Британії і США, а також ЄС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188850
 
   
 Топ коментарі
 
Возможно даже, что это повод для их усиления. Коронавирус не является причиной для снятия санкций с РФ, - посол ФРГ в Москве фон Гайр - Цензор.НЕТ 7543
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Все правильно.
Коронавирус, грипп, чесание носа не являются причиной для снятия санкций с РФ. Видимо Путин думает, что стоить поковырять в носу и санкции сразу снимут. Пока часть территории Украины (Донбасс и Крым) оккупированы Россией, говорить о снятии санкций не стоит.
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Лаптефюрер и лаптерейх маст дай.
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Возможно даже, что это повод для их усиления. Коронавирус не является причиной для снятия санкций с РФ, - посол ФРГ в Москве фон Гайр - Цензор.НЕТ 7543
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никуда не годятся прямые перепосты с "Интерфакс-Украина". ну что это такое за хрень?

В марте генсек ООН Антониу Гутерриш в письме к странам G20 призвал к отмене санкций для помощи в борьбе с COVID-19. Резолюция о солидарности в борьбе с коронавирусом и отказе от торговых войн и односторонних санкций не была принята Генассамблеей ООН в связи с позицией ряда стран, в том числе Украины, Грузии, Великобритании и США, а также ЕС.Источник: https://censor.net.ua/n3188850
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Ну по высерам людоеда Путлера рашикам от этого же только лучше!
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На них одних вирус напал? Ещё не известно, откуда он взялся.
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Санкции для РАБссии только на пользу,а продукты Омериканские трахтором давить,это РАБссиянское ХОББИ... Коронавирус не является причиной для снятия санкций с РФ, - посол ФРГ в Москве фон Гайр - Цензор.НЕТ 8013
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Пропоную так: "Сыры, дави и абрикосі..."
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Все правильно.
Коронавирус, грипп, чесание носа не являются причиной для снятия санкций с РФ. Видимо Путин думает, что стоить поковырять в носу и санкции сразу снимут. Пока часть территории Украины (Донбасс и Крым) оккупированы Россией, говорить о снятии санкций не стоит.
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Еще добавьте к этому Осетию и часть Молдовы.
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Вот как теперь смеются искандеры... Свинособаки обсуждают статью об урезании зарплат работодателями в связи с короновирусом.
Коронавірус не є причиною для зняття санкцій з РФ, - посол ФРН у Москві фон Гайрі - Цензор.НЕТ 8231
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