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 На ранок 14 квітня зафіксовано 270 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 3372, померли 98 осіб, 119 - одужали, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 200 випадків;
Волинська область — 80 випадків;
Дніпропетровська область — 71 випадок;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 112 випадків;
Закарпатська область — 99 випадків;
Запорізька область — 89 випадків;
Івано-Франківська область — 332 випадки;
Кіровоградська область — 144 випадки;
м. Київ — 551 випадок;
Київська область — 224 випадки;
Львівська область — 136 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 5 випадків;
Одеська область — 69 випадків;
Полтавська область — 26 випадків;
Рівненська область — 134 випадки;
Сумська область — 74 випадки;
Тернопільська область — 280 випадків;
Харківська область — 14 випадків;
Херсонська область — 34 випадки;
Хмельницька область — 22 випадки;
Чернівецька область — 546 випадків;
Черкаська область — 105 випадків;
Чернігівська область — 10 випадків.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 квітня 2020 року до Центру надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11974 повідомлення про підозру на COVID-19.

На ранок 14 квітня зафіксовано 270 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 3372, померли 98 осіб, 119 - одужали, - МОЗ 01
На ранок 14 квітня зафіксовано 270 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 3372, померли 98 осіб, 119 - одужали, - МОЗ 02

На ранок 14 квітня зафіксовано 270 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 3372, померли 98 осіб, 119 - одужали, - МОЗ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188846
 
 
 Топ коментарі
 
Треба взагалі рахувати вірян МП окремо.
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Отличная мысль
Надо чтобы Ляшко по состоянию в секте вёл отдельную статистику
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усім відвідувачам Києво-Печерської Лаври, з моменту візиту яких не пройшло два тижні, необхідно самоізолюватися від інших городян, бо вони є потенційним джерелом зарази для оточуючих.
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чет мне каЭтся, что нам рисуют улучшение, которого на самом деле нет... На утро 14 апреля зафиксировано 270 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3372, умерли 98 человек, 119 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6554
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Ну мы же не Китай,Куба,КНДР и прочие тоталитарные страны
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в данном вопросе большой разницы не вижу. даже наоборот: иногда тоталитарные власти могут позволить себе сказать правду
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Тестов в обрез, тестируют только или своих, или критических отсюда и "статистика". Вот если смертность рванёт, тогда зачешутся сразу начнут масово использовать "резерв" из 10 миллионов тестов что Бубочка из Китая "завёз"...
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не согласен.
гляньте на соседей
(Польша, Венгрия) и вообще Европу.
идет на спад у них.
а мы с такими темпами и 10 тыс. не наберем
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Мне кажется нужно смотреть на рашку, там наш менталитет, и там с каждым днём растёт количество заболевших...
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не беспокойтесь - наберём всё, что положено. только позже. плюс потери от дурантина...
у нас же ещё толком и не началось. не может спад идти сразу после экспоненциального роста!
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Какими темпами?!
Если посмотреть на статистику выздоровивший/умерший то получается, что смертность составляет почти 50%. Остальные 3000+ пока в пути и в конечном счете пополнят или выздоровивших или умерших, но накопленная статистика говорит нам, что из них более 1000 умрут. На ранок 14 квітня зафіксовано 270 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 3372, померли 98 осіб, 119 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3389
Либо нам тупо врут и в статистику не включают легкие случаи, которые можно списать на ОРЗ. Вот и выбирайте!!!
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Я даже в этом уверенна... все вокруг теперь в дупе, из за зеленых кретинов, а вот с короной еще типа ничего
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Треба взагалі рахувати вірян МП окремо.
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Отличная мысль
Надо чтобы Ляшко по состоянию в секте вёл отдельную статистику
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усім відвідувачам Києво-Печерської Лаври, з моменту візиту яких не пройшло два тижні, необхідно самоізолюватися від інших городян, бо вони є потенційним джерелом зарази для оточуючих.
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Тогда будет немного другая статистика: заболевшие/выздоровившие/умершие/неизлечимые.
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кацапы говорят, что у них, у нас и в Беларуси, в сравнении с США и Зап Европой, нет такого ужаса, тк у нас есть туберкулез, а у тех нет... что то мокши, судя по их ситуации сейчас, тот туберкулез сильно переоценивают)
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У нас не туберкулез, а прививка від нього, ну є щось в цьому, але не підтверджене.
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Штатавский профессор уже подтвердил, что привитые от туберкулеза легче переносят коронвирус.
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Это не эпидемия это порнография и поражение барановирусом. При совке эпидемия
это когда до десятка в каждом калассе заболевали грипом. И через пару недель все имели имунитет,жизнь шла по прежнему и о грипе не вспоминали. Трагикомедия тай годи.
Скоро об этом психозе напишут научные труды и дессиртации. Воистину глупость борьбы безгранична в данном случае.
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В мире, большинство правящих режимов потеряли связь с реальностью, они уже давно живут в мире иллюзий, холодный прагматизм давно заменил популизм.
Отсюда, вместо дела и вываливается имитация бурной деятельности...
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Вообще то в Украинском законодательстве есть определение понятия эпидемии и момента начала карантинных мероприятий. Так вот эпидемией в Украине считается, заболевание свыше 191 000 человек. На каком основании правительство ввело карантин непонятно (но зачем ввело - понятно....и вовсе не из за боезни)
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ПОКИ КЛАСИЧНА ЕКСПОНЕНТА-10ВІДСОТКІВ ПРИРОСТУ КОЖЕН ДЕНЬ ВІД ПОПЕРЕДНЬОГО.НА 1ТРАВНЯ ДЕСЬ 15ТИСЯЧ ІНФІКОВАНИХ.АЛЕ НА ВЕРБНУ НЕДІЛЮ ЗАВДЯКИ МОСКОВСЬКОМУ ПАТРІАРХАТУ БУЛО ДОЗАРАЖЕННЯ.НА ПАСКУ КОНТРОЛЬНЕ. ТОМУ 20000-РЕАЛЬНА ЦИФРА.ПОКИ НЕМА ПІДСТАВ РАДІТИ.
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Все согласно прогнозу. С середины апреля эпидемия пойдет на спад.
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Этот барановирус надолго а 3 тыс инфицированых даже не заболевших за месяц простое недорозумение.
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главное стабилизировать ситуацию и ждать вакцину.
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Так уже середина апреля!
А "спад" состоялся ещё неделю назад когда "зафиксировали" за сутки менее 70 случаев, На ранок 14 квітня зафіксовано 270 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 3372, померли 98 осіб, 119 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2765 а едва-ли не на следующий день 370...
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я говорю о выявленных, а ты о подтвержденных
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Я вообще-то, как и МОЗ, говорю; зафиксировано
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ОК. Допустим "эпидемия" закончилась, болезнь изолировали, карантин сняли....Как вы думаете, что произойдет?!
А я вам отвечу: "эпидемия" (если она была) начнется повторно! Почему?! Да потому, что болезнь, если уж появилась, то никуда не исчезнет! И мы сидя на карантине ей тупо НЕ ПЕРЕБОЛЕЛИ и НЕ ПОЛУЧИЛИ ИММУНИТЕТ!!!
А посему есть только 2 варианта, что делать:
1. Сидеть всей страной на карантине без работы 1,5-2 года, дожидаясь появления вакцины и ее пром. производства. И только после массовой вакцинации....
2. Снять это идиотский "карантин" и переболеть всей страной. С небольшими ограничениями (для снижения скорости распространения и снижение нагрузки на больницы): ограничения массовых мероприятий и запрет выходить на улицу пожилым людям организовав им доставку еды и решив проблему с оплатой коммуналки (вот они хай сидят и ждут вакцины)
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Не так. Эпидемия будет КОНТРОЛИРУЕМАЯ до тех пор, пока не появится вакцина.
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В Китае 98% экономики уже восстановлено.
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Найобують. Не лише у нас. Відома в психіатрії "Битва за Лос-Анжелес" коли було вистріляно 1400 зенітних снарядів збиваючи НЛО.
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"Хмельницька область - 22 випадки" - и так брешут по каждой области.

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Они бы и больше нашли и поддержали если бы были префиренции как на западе. Но янелох ограбил под этм соусом местные бюджеты,а за так да еще себе в убыток и петух не прокукарекает не то шо танцы с бубнами устраивать.
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Киев пора полностью закрывать на карантин, включая производство и вьезд и выезд из города. Иначе будет как в Италии. Столицу накроют трупы, а священники помогут. Пора закрывать церкви для входа прихожан в храм на уровне власти.
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В нормальных церквях все цивилизовано - пускают по 2-3 человека в масках.
Это только бл#дские московские ПОПЫ на все ложили - им главное бабло заколачивать.
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