 На ранок 14 квітня зафіксовано 270 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 3372, померли 98 осіб, 119 - одужали, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 200 випадків;
Волинська область — 80 випадків;
Дніпропетровська область — 71 випадок;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 112 випадків;
Закарпатська область — 99 випадків;
Запорізька область — 89 випадків;
Івано-Франківська область — 332 випадки;
Кіровоградська область — 144 випадки;
м. Київ — 551 випадок;
Київська область — 224 випадки;
Львівська область — 136 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 5 випадків;
Одеська область — 69 випадків;
Полтавська область — 26 випадків;
Рівненська область — 134 випадки;
Сумська область — 74 випадки;
Тернопільська область — 280 випадків;
Харківська область — 14 випадків;
Херсонська область — 34 випадки;
Хмельницька область — 22 випадки;
Чернівецька область — 546 випадків;
Черкаська область — 105 випадків;
Чернігівська область — 10 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 квітня 2020 року до Центру надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11974 повідомлення про підозру на COVID-19.
гляньте на соседей
(Польша, Венгрия) и вообще Европу.
идет на спад у них.
а мы с такими темпами и 10 тыс. не наберем
у нас же ещё толком и не началось. не может спад идти сразу после экспоненциального роста!
Если посмотреть на статистику выздоровивший/умерший то получается, что смертность составляет почти 50%. Остальные 3000+ пока в пути и в конечном счете пополнят или выздоровивших или умерших, но накопленная статистика говорит нам, что из них более 1000 умрут.
Либо нам тупо врут и в статистику не включают легкие случаи, которые можно списать на ОРЗ. Вот и выбирайте!!!
Надо чтобы Ляшко по состоянию в секте вёл отдельную статистику
это когда до десятка в каждом калассе заболевали грипом. И через пару недель все имели имунитет,жизнь шла по прежнему и о грипе не вспоминали. Трагикомедия тай годи.
Скоро об этом психозе напишут научные труды и дессиртации. Воистину глупость борьбы безгранична в данном случае.
Отсюда, вместо дела и вываливается имитация бурной деятельности...
А "спад" состоялся ещё неделю назад когда "зафиксировали" за сутки менее 70 случаев, а едва-ли не на следующий день 370...
А я вам отвечу: "эпидемия" (если она была) начнется повторно! Почему?! Да потому, что болезнь, если уж появилась, то никуда не исчезнет! И мы сидя на карантине ей тупо НЕ ПЕРЕБОЛЕЛИ и НЕ ПОЛУЧИЛИ ИММУНИТЕТ!!!
А посему есть только 2 варианта, что делать:
1. Сидеть всей страной на карантине без работы 1,5-2 года, дожидаясь появления вакцины и ее пром. производства. И только после массовой вакцинации....
2. Снять это идиотский "карантин" и переболеть всей страной. С небольшими ограничениями (для снижения скорости распространения и снижение нагрузки на больницы): ограничения массовых мероприятий и запрет выходить на улицу пожилым людям организовав им доставку еды и решив проблему с оплатой коммуналки (вот они хай сидят и ждут вакцины)
Это только бл#дские московские ПОПЫ на все ложили - им главное бабло заколачивать.