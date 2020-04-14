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 Суспільство, Здоров'я
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 Носіння масок стане новою реальністю. Вірус ще довго переслідуватиме людство, - ВООЗ

Носіння медичних масок має увійти в буденність і стане новою реальністю для людства через пандемію коронавірусу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це розповів в інтерв'ю ВВС спеціальний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань пандемії коронавірусу Девід Набарро.

За його словами, хоча і немає доказів того, що маски знижують ризик зараження, проте вони дають впевненість мільйонам людей в захисті на той час, поки не буде знайдена вакцина від коронавірусу.

"Я впевнений, що деяка форма захисту особи стане нормою, не останньою чергою, щоб заспокоїти людей", - додав Набарро, підкресливши, що люди мають звикнути до нового способу життя після пандемії.

"Так, ми повинні будемо носити маски. Так, має бути більше фізичного дистанціювання. Так, ми маємо захищати вразливих".

У міру того як щодня гинуть тисячі людей через хворобу COVID-19, викликану коронавірусом, доктор Набарро сказав, що вірус буде зупинений, коли стане відомо, як він себе проявляє.

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"Найголовніше, ми всі маємо навчитися переривати передачу", - сказав він.

"Це революція. Як це трапилося, коли в 1850 році було виявлено, що брудна вода стала джерелом холери. Або, як і 25 років тому, ми всі дізналися про ВІЛ/ СНІД і його зв'язкок із сексом. Ми змінилися, адаптувалися і навчилися жити з цими новими реаліями. Ми також мусимо змиритися з новою реальністю життя з COVID-19".

У всьому світі зареєстровано понад 1,85 мільйона випадків коронавірусу і майже 115 тисяч випадків смерті. Доктор Набарро не очікує, що коронавірус повністю зникне, поки не буде розроблена вакцина, і це вбиває надії на відновлення нормального життя.

"Ми думаємо, що це вірус, який буде ще довго переслідувати людську расу, поки ми всі не зможемо отримати вакцину, щоб захистити нас", - сказав він в інтерв'ю NBC.

Набарро додав, що новий коронавірус, схоже, не поводиться як грип, викликаючи хворобу "хвилями", але являє собою постійну загрозу. Є побоювання, що коронавірус викличе другу хвилю інфекцій, але в результаті будуть ослаблені заходи з блокування і відновиться локальна передача. Чи реагує сам коронавірус на сезонні зміни погоди - як, наприклад, грип - ще невідомо. Але деякі експерти сподіваються, що він буде подавлений теплою температурою.

Раніше представник ВООЗ у Росії Меліта Вуйнович заявила про те, що носіння маски може нашкодити, оскільки людина втрачає пильність і ігнорує інші заходи захисту, які є не менш важливими, такі як дотримання дистанції та захист шкірних покривів. Вуйнович застерегла від неправильного носіння медичних виробів. Так, маска не має бути мокрою, інакше людина стає поширювачем інфекції. Їх необхідно міняти кожні 2 години.

На закінчення Вуйнович зазначила, що маска потрібна тим, хто безпосередньо контактує з хворими і людям у натовпі. До того ж відстань у метр для останніх ніхто не скасовував.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188845
 
 
 Топ коментарі
 
ВОЗ, а не пошли бы вы в сраку ушлепки? вас всех судить нужно за ложную информацию и бездействие, вредители.
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а еще они дают аллергию и могут вызвать воспалительные процессы горла. Маска не панацея, ровно как и жесткий карантин. А вот этой организации нужно просто Не верить и денег НЕ платить.
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Так как гадят на планете скоро в ОВЗК ходить будем, воды чистой не будет, по бункерам жить.
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ношение масок будет напоминанием как украинцев поимела зелена влада. ну хуже уже не будет, ага))
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Мы сами виноваты, что нас "имеют". Украинцы любят обвинять во всех бедах власть, но сами не хотят работать и меняться для позитивного результата. Власть - это отражение нас самих.
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Одни говорят, что маски бесполезны, другие наоборот. Вы уж там как то определитесь
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Від голоду, сплатить штраф і залишиться без їжі.))
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Як вин сплатить штраф якшо денег нету? Закласти в банк холодильник разве шо.
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Єслішо потрібне для магазину, а на свіжому повітрі нафіга воно впало.
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там вирусы тучами летают. их отпугивает только маска.
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Эти слова "уважаемой организации ВОЗ", а на деле - конторы по распилу донорских средств, в переводе на понятный язык звучат примерно так: Вы панике не поддавайтесь, организованно спасайтесь.
ВОЗ. Бездарная контора. Бездарные дела.
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ВОЗ, а не пошли бы вы в сраку ушлепки? вас всех судить нужно за ложную информацию и бездействие, вредители.
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Недавно (до карантина) летел в Европу рядом с украинским летчиком, работающим по контракту через посредников (украинских!) где-то в Африке. Когда заинтересовался, а как так, что контракты дают Украине, ведь тут, считается, очень сильная коррупция, он загадочно улыбнулся и сказал" "А потому и дают". И разговор прекратился.
Да и так все понятно без слов. ООН, ВОЗ и прочие "мировые" конторы уже не раз "прославились" коррупционными скандалами.
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они там все погрязли в коррупции и имеют совесть пренебрежительно нас в этом обвинять..
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уже щас наблюдаю как начинают забивать на ношение - у кого маска висит на бороде, у кого под носом, кто идет курит, и количество у кого вообще нет даже не смотря на штрафы - увеличилось.
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вечером и собачники вообще почти никто их не носит...столица
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Что это за бред вообще:"Хотя и нет доказательств того,что маски снижают риск заражения,однако они дают уверенность"???!!!!
Хватит пороть чушь и делать идиотов из людей.
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ты статью читал?
понимаешь о ком идёт речь? Носіння масок стане новою реальністю. Вірус ще довго переслідуватиме людство, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5659
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Ти читав коментар Бафомета? Я йому відповів. Які презензії?
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Нервы успокаивает. Страх уходит. Это тоже важно.
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Куда пропал доктор Гербариус. Он случайно не того?
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цікаво, а яка зарплата у цього віщуна, та його колег з цієї сумнівної контори..? може без них людство з меншими втратами виживе..?
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а еще они дают аллергию и могут вызвать воспалительные процессы горла. Маска не панацея, ровно как и жесткий карантин. А вот этой организации нужно просто Не верить и денег НЕ платить.
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эту недоорганизацию нужно разогнать вообще как и ООН.
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"Мы думаем,похоже на (жевание коровы), что это будет вирус, который будет еще долго преследовать человеческую расу, пока мы все не сможем получить вакцину, чтобы защитить нас",- врач знает, аферисты жуют и думают
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Научить носить. Затем научить правильно носить. Здоровый страх организует и мобилизирует
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похоже, на следующем показе мод в Милане доминировать будут далеко не вечерние платья...
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Нужно принимать санитарный кодекс, который должен действовать всегда, вне зависимости есть эпидемия или нет, а в нем прописать статью, что ношение маска обязательно в общественных местах при признаках ОРВИ или если человек знает (поставлен медицинский диагноз врачем), что у него заболевание распространяемое воздушно-капельным или контактным путем (даже без признаков), нарушение от штрафа до уголовной ответственности (это уже детали), остальные носят маски или другие защитные средства на свое усмотрение.
Лица с подтвержденным диагнозом, обязаны носить предупреждающие значки на одежде (помимо масок), чтоб окружающие были информированы об опасности и выдерживали дистанцию. В общественном транспорте должны быть оборудованы специально отведенные места с необходимой защитой других пассажиров, плата за проезд может быть повышенной для таких лиц!
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Зачем сколько возни,сразу стрелять.Или в концлагерь с газовой камерой.
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Воз - это левацкая контора, живущая на халявные деньги ООН. В конечном итоге, её кормят, в основном, Штаты. Пора разогнать это культурное наследие, как это сделали с ЮНЕСКО.
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"Устал я греться у чужого огня.
Но где же сердце, что полюбит меня?
Живу без ласки, боль свою затая.
Всегда быть в маске судьба моя."

Имре Кальман, венгерский композитор, песня сварщика
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В ВОЗе уже бы договорились что втирать массам, то маска спасает, то маска не спасает. Спасает похоже одно не поддаваться панике, не смотреть "ящик", ноутбук, игнорировать новости. Повышать иммунитет всевозможными известными способами, заболеть здоровому человеку ещё не значить умереть.
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Люди начинайте сами шить маски и гнать самогон-антисептик это спасет вас и вашу семью.
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Без намордника вихід в люди заборонено!!!
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за выгул собаки без намордника - штраф 17000 грн.
Носіння масок стане новою реальністю. Вірус ще довго переслідуватиме людство, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3674
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Хмм...а я бы насторожился. Очень подозрительные симптомы этого как бы вируса, прежде всего внедрение в нервную систему и самое в систему глазного нерва. Меняется цвет глаз!!!! Не знаю как вас, а меня это сильно настораживает, по сути похоже вирус меняет программу или изменяет ее.
И кстати ...Хьюстон, похоже у нас проблемы!!!!! И серьезные.....

У Києві сталася страшна надзвичайна пригода, жінка хотіла пробратися без черги та до гематом покусала чоловіка. Про це повідомляє телеграм-канал "Київ Зараз".
Так стало відомо, що у Києві у відділенні Нової пошти на Оболонському проспекті жінка спробувала прорватись без черги, вона почала штовхатися та розпихати всіх хто стояв у черзі.

Один з чоловіків зробив дівчині зауваження та поплатився - незнайомка покусала його до гематом. Варто відзначити, що дівчина була у рваному одязі та без медичної маски.
Вам это ничего не непоминает????? как там ваши именные бункеры????
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Меняется цвет глаз!!!!

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"Та-а-ак... Колір очей змінився..."

Носіння масок стане новою реальністю. Вірус ще довго переслідуватиме людство, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4141
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некоторым придает уверенности ношение короткоствольного оружия, к примеру. Пожалуй и мне и многим другим один другой ствол уж точно бы не понизил уверенности...
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