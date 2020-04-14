 Носіння масок стане новою реальністю. Вірус ще довго переслідуватиме людство, - ВООЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це розповів в інтерв'ю ВВС спеціальний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань пандемії коронавірусу Девід Набарро.
За його словами, хоча і немає доказів того, що маски знижують ризик зараження, проте вони дають впевненість мільйонам людей в захисті на той час, поки не буде знайдена вакцина від коронавірусу.
"Я впевнений, що деяка форма захисту особи стане нормою, не останньою чергою, щоб заспокоїти людей", - додав Набарро, підкресливши, що люди мають звикнути до нового способу життя після пандемії.
"Так, ми повинні будемо носити маски. Так, має бути більше фізичного дистанціювання. Так, ми маємо захищати вразливих".
У міру того як щодня гинуть тисячі людей через хворобу COVID-19, викликану коронавірусом, доктор Набарро сказав, що вірус буде зупинений, коли стане відомо, як він себе проявляє.
"Найголовніше, ми всі маємо навчитися переривати передачу", - сказав він.
"Це революція. Як це трапилося, коли в 1850 році було виявлено, що брудна вода стала джерелом холери. Або, як і 25 років тому, ми всі дізналися про ВІЛ/ СНІД і його зв'язкок із сексом. Ми змінилися, адаптувалися і навчилися жити з цими новими реаліями. Ми також мусимо змиритися з новою реальністю життя з COVID-19".
У всьому світі зареєстровано понад 1,85 мільйона випадків коронавірусу і майже 115 тисяч випадків смерті. Доктор Набарро не очікує, що коронавірус повністю зникне, поки не буде розроблена вакцина, і це вбиває надії на відновлення нормального життя.
"Ми думаємо, що це вірус, який буде ще довго переслідувати людську расу, поки ми всі не зможемо отримати вакцину, щоб захистити нас", - сказав він в інтерв'ю NBC.
Набарро додав, що новий коронавірус, схоже, не поводиться як грип, викликаючи хворобу "хвилями", але являє собою постійну загрозу. Є побоювання, що коронавірус викличе другу хвилю інфекцій, але в результаті будуть ослаблені заходи з блокування і відновиться локальна передача. Чи реагує сам коронавірус на сезонні зміни погоди - як, наприклад, грип - ще невідомо. Але деякі експерти сподіваються, що він буде подавлений теплою температурою.
Раніше представник ВООЗ у Росії Меліта Вуйнович заявила про те, що носіння маски може нашкодити, оскільки людина втрачає пильність і ігнорує інші заходи захисту, які є не менш важливими, такі як дотримання дистанції та захист шкірних покривів. Вуйнович застерегла від неправильного носіння медичних виробів. Так, маска не має бути мокрою, інакше людина стає поширювачем інфекції. Їх необхідно міняти кожні 2 години.
На закінчення Вуйнович зазначила, що маска потрібна тим, хто безпосередньо контактує з хворими і людям у натовпі. До того ж відстань у метр для останніх ніхто не скасовував.
ВОЗ. Бездарная контора. Бездарные дела.
Да и так все понятно без слов. ООН, ВОЗ и прочие "мировые" конторы уже не раз "прославились" коррупционными скандалами.
Хватит пороть чушь и делать идиотов из людей.
понимаешь о ком идёт речь?
Лица с подтвержденным диагнозом, обязаны носить предупреждающие значки на одежде (помимо масок), чтоб окружающие были информированы об опасности и выдерживали дистанцию. В общественном транспорте должны быть оборудованы специально отведенные места с необходимой защитой других пассажиров, плата за проезд может быть повышенной для таких лиц!
Но где же сердце, что полюбит меня?
Живу без ласки, боль свою затая.
Всегда быть в маске судьба моя."
Имре Кальман, венгерский композитор, песня сварщика
И кстати ...Хьюстон, похоже у нас проблемы!!!!! И серьезные.....
У Києві сталася страшна надзвичайна пригода, жінка хотіла пробратися без черги та до гематом покусала чоловіка. Про це повідомляє телеграм-канал "Київ Зараз".
Так стало відомо, що у Києві у відділенні Нової пошти на Оболонському проспекті жінка спробувала прорватись без черги, вона почала штовхатися та розпихати всіх хто стояв у черзі.
Один з чоловіків зробив дівчині зауваження та поплатився - незнайомка покусала його до гематом. Варто відзначити, що дівчина була у рваному одязі та без медичної маски.
Вам это ничего не непоминает????? как там ваши именные бункеры????
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"Та-а-ак... Колір очей змінився..."