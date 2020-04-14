 Одним з елементів виходу з карантину буде тестування на антитіла, - Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі "Свободи слова" заявив головний санлікар Віктор Ляшко.
"Ми розробляємо кроки, як потрібно в подальшому виходити з карантину. Один з цих методів - запровадження нового виду тестування: ІФА-тестів, які будуть показувати наявність антитіл, що підтверджують, перехворіла людина, чи ні. Бо багато людей перехворіє з так званим безсимптомним носійством", - розповів він.
За словами Ляшка, в Міністерстві охорони здоров'я розуміють, яке це буде навантаження на систему державних лабораторій, тому проводили перемовини з бізнесовими мережами, які готові взятися за це тестування.
"Я думаю, коли з’являться ці тести в Україні, ми відпрацюємо цю методику, і це буде один з елементів виходу з карантину", - додав він.
Крім того, Ляшко зазначив, що зараз також вивчається практика, набута Китаєм під час виходу з карантину.
Где эти миллионы тестов, о которых рапортовал клоун?
см. "Энергия" - http://maidanfire.blogspot.com/2018/03/blog-post.html