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 Суспільство
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 Одним з елементів виходу з карантину буде тестування на антитіла, - Ляшко

Серед заходів, спрямованих на вихід із карантину, буде впровадження нового виду тестування - ІФА (імуноферментний аналіз).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі "Свободи слова" заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Ми розробляємо кроки, як потрібно в подальшому виходити з карантину. Один з цих методів - запровадження нового виду тестування: ІФА-тестів, які будуть показувати наявність антитіл, що підтверджують, перехворіла людина, чи ні. Бо багато людей перехворіє з так званим безсимптомним носійством", - розповів він.

За словами Ляшка, в Міністерстві охорони здоров'я розуміють, яке це буде навантаження на систему державних лабораторій, тому проводили перемовини з бізнесовими мережами, які готові взятися за це тестування.

"Я думаю, коли з’являться ці тести в Україні, ми відпрацюємо цю методику, і це буде один з елементів виходу з карантину", - додав він.

Крім того, Ляшко зазначив, що зараз також вивчається практика, набута Китаєм під час виходу з карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продуктовим ринкам знову заборонено працювати під час карантину, - головний санлікар Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188842
 
 
 Топ коментарі
 
Я думаю шо будут другие критерии закончить з карантин - это вынос Осла в Ростов в отсутствии жрачки у зетипиллов.
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Вот же твари, ну протестируйте 40 млн.
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А сейчас чем вы занимаетесь экспресс-тестами? Иммуноферментный анализ - это вам не фухры-мухры, это как офис препиздента, а не АП.
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та вы простейшие тесты по неделе делаете, что вы заливаете...
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выход из карантина будет когда у всех бабки кончатся, а когда заболеваемость увеличится - тікайте з міста вам...
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пстойте, так он же и сказал, что ел может и не быть. Так что тестировать и на что снова деньги бросать. А не проще просто работать и не манипулировать фактами. Так для справки-в Германии ежегодно от пневмонии умирает от 40 до 50 тыс. человек,
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А сейчас чем вы занимаетесь экспресс-тестами? Иммуноферментный анализ - это вам не фухры-мухры, это как офис ***********, а не АП.
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тестируйте не тестируйте у вас выхода нет, через месяц максимум
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Класно,а тебе это зачем?А если нет антител то шо заражать будешь?
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Я думаю шо будут другие критерии закончить з карантин - это вынос Осла в Ростов в отсутствии жрачки у зетипиллов.
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Потому что бизнесы депутатов в опасности.
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У кого не буде антитіл, той сидітиме вдома. До другого пришестя.
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Идиоты у власти. Какие тесты на антитела, если тестов на наличие вируса не делают?
Где эти миллионы тестов, о которых рапортовал клоун?
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Все "антитела", "антилюди", "антиукраинцы" - во власти... Закрыть их "на карантин" на зону, и Украина - выздоровеет...
см. "Энергия" - http://maidanfire.blogspot.com/2018/03/blog-post.html
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Это намек на то, что карантин будет вечный?
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Надпись над вратами входа в карантин "Отставь надежду всяк сюда входящий!"
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