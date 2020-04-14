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 Суспільство, Здоров'я
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 Незабаром в Україні стане можливим лікування коронавірусу на основі плазми тих, хто одужав, - лікар-інфекціоніст Голубовська

Найближчим часом в Україні стане можливим лікування COVID-19 на основі плазми тих, хто одужав.

Про це написала на своїй сторінці в Facebook лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, передає Цензор.НЕТ.

"З нуля доводиться робити все - вчитися правильно вести хворих згідно з нашим основним принципом "не нашкодь", аналізувати свій і весь світовий досвід, впроваджувати нові інструментальні методи діагностики в практику, щоб поліпшити якість надання медичної допомоги і тим самим запобігти необхідності в крайніх малоефективних заходах, читати лекції, писати статті, нормативні документи для того, щоб навчити і захистити наших лікарів тощо", - написала вона.

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Крім того, вона додала, що незабаром в Україні стане доступним лікування коронавірусу на основі плазми тих, хто одужав: "У мене, друзі, є для вас чудова новина - скоро у нас буде можливість детекції антитіл у перехворілих COVID-19 методом ІФА і, значить, ми зможемо швидко розширити наші терапевтичні можливості для важких хворих плазмою реконвалесцентів .... і я дуже рада, що це будуть наші, українські тест-системи ... Так що йдемо в ногу з часом і зробимо все, щоб ми з вами пережили цей важкий час з мінімальними втратами".

"Вдячна всім тим, хто поруч. Разом - ми сила", - додала Голубовська.

Незабаром в Україні стане можливим лікування коронавірусу на основі плазми тих, хто одужав, - лікар-інфекціоніст Голубовська 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188841
 
 
 Топ коментарі
 
На основе спермы блядь.
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Две недели назад в России объявили лечение через кровь людей которые стали здоровыми после болезни коронавируса , вливать кровь заболевшим коронавирусом . В Украине как попугаи .власть повторяет идиотизм высказывание другого государства . Они же копируют российские СМИ.
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а здесь же ниже написано, что иммунитет не вырабатывается у переболевших? Вскоре в Украине станет возможным лечение коронавируса на основе плазмы тех, кто выздоровел, - врач-инфекционист Голубовская - Цензор.НЕТ 8690
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моживо до плазми додадуть ще якісь прибамбаси..
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та запросто: спид, гепатит, сифон и прочие вкусняшки
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Пише , що в де кого не виробляються антитіла . Але їх мало .
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Написано, что нет сведений. Надо читать не только заголовок.
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ну так была же статья, что главное прокукарекать и деньги получить, а тестировать можно все что угодно под эгидой вируса Мода такая.
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Зато вырабатываются собственные антитела как иммунный ответ у заболевшего. Иначе он - не заболевший. Вот только эта тьотя забыла об этом сказать
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Молодца! Хоча б не дарма сидимо в карантині - перша багатообіцяюча новина!
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Главное чтоб с этой плазмой чего другое не подхватить больным.
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никто в мире не знает, а Украина, где наука в глубокой опе - знает
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Просто многие страны тупо себя пиарят, у них высокое самомнение, а украинцы просто скромные! ни чем не хуже, а во многом еще лучше!
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сдача себя на органы будет обязательной? зелёные закончик примут? кто не сдаст кровь, того в тюрму? Вскоре в Украине станет возможным лечение коронавируса на основе плазмы тех, кто выздоровел, - врач-инфекционист Голубовская - Цензор.НЕТ 2797
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Корь вылечили уже,туберкулез,СПИД,Эболу,сезонный грипп,ОРВИ и прочие Сибирские Язвы,...пришел черед КоронвиРУС плазмой по башке треснуть...Стойкие мы однако в борьбе за идеи Мировой революции
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а на основе мировых наработок она имеет ввиду кацапию. Один пишет, что тестирование антител, которых может и не быть, другая о разработках не на сегодня,а в далеком будущем, но все равно скоро....а пока держитесь
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Знать Шахова на анализы до последней капли крови!
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а кто не хочет отдавать плазму - штраф 170 000 грн
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возможным лечение коронавируса /Слава вперёдсмотрящему,Слава вперёд идущему,Путь наш - из настоящего К звёздному грядущему!
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Крысы кремля Новичок жрут,Путлер сказал же,Печенегов разбили и Половцев,а КоронвиРУС Новичком угрохаем или на Крайняк Полонием....
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Це один з методів лікування . Достатньо хворому ввести трохи крові того хто вже вилікувався і має антитіла проти хвороби і хворий виліковується . Але існує проблема , одержання хвороб донора .
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Две недели назад в России объявили лечение через кровь людей которые стали здоровыми после болезни коронавируса , вливать кровь заболевшим коронавирусом . В Украине как попугаи .власть повторяет идиотизм высказывание другого государства . Они же копируют российские СМИ.
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Про це першими заговорили китайці . Цей метод відомий ще з першої половини 20-століття .
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Вообще-то первыми это начали делать в Китае. Упреждая вопрос: а зачем переливать плазму, если сказали же, что иммунитет не вырабатывается?

Отвечаю: сказали, что неизвестно вырабатывается или нет. Может у кого-то вырабатывается достаточно сильный иммунитет, а может недостаточно сильный. Это просто вероятность на успешный исход лечения.
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тоже сначала об этом подумал, но приемы в медицине не зависят от политики
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Есть Путлер,есть РАБссия,нет Путлера..нет Ума.... Незабаром в Україні стане можливим лікування коронавірусу на основі плазми тих, хто одужав, - лікар-інфекціоніст Голубовська - Цензор.НЕТ 2790 Незабаром в Україні стане можливим лікування коронавірусу на основі плазми тих, хто одужав, - лікар-інфекціоніст Голубовська - Цензор.НЕТ 2790Володин правильно сказал : РАБссия без идиота не выдживет.потому что некому лечить,таланты кончились у 140 миллионого быдла...,осталься Шариков и тот больной на вю башку СОВЕТСКУю... Незабаром в Україні стане можливим лікування коронавірусу на основі плазми тих, хто одужав, - лікар-інфекціоніст Голубовська - Цензор.НЕТ 2790
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А зеленое стадо все прожекты будущего рисует...а в настоящем полный обсерон...
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даешь рашистскую методу в украинские больницы...
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В Півд. Кореї виділили біля п'яти антитіл які вбивають вірус сарс2 . Приступили до випробування цих ліків . Добавлю , що над цим працюють не тільки в П. Кореї . Але для цього потрібен час , як і для виготовлення прививки .
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РАБссия зачищает Ютьюб основательно,исчезли многие видосы о быдле советском,из моих закладок,а их было около 2 000,осталось 500....
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Думаю що тих хаорих які лежать на смертному одрі , мало хвилює проблема , заразитися чимось через кров донора . Головне не померти . А там видно буде .
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Всего 97 выздоровевших в Украине на сегодняшний день. Минус желтуха и другие болезни. Так что пока рано надеяться для обычного человека.
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Висит черная рамка и написано Видео недоступно.
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Спасение утопающих,дело рук самих...,так что надеяться на кого то,дарма праця...
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О, метод столітньої давності, світова медицина повністю здеградувала, показує свою обмеженість в боротьбі з хворобами. Попробуйте це коробочки з блохами до хворих прив'язувати, щоб вони висмоктували кров хворих з антитілами, а тоді лікуйте цією кров'ю хворих.
Люди, ізоляція це єдиний спосіб, мийте руки і не слухайте безпомічних медиків, вони вам не допоможуть.
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Гиперпул ей в помощь... фантасты грёбанные... пан Зю лично сделает каждому гражданину искусственное дыхание (штраф - тем, кто откажется), а аФакоФ раздаст верным правоохранительным космонавтам антивирусные нанобластеры... "Блажен, кто верует"(с) нда...
см. "Вера" - https://maidanfire.blogspot.com/2019/06/blog-post.html
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Пост ни о чём! Знаешь, дура - іноді краще жувати! Помовч!!!
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