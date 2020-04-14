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Все про:ОБСЄ (2465) обстріл (6178) Донбас (15739)

 Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 9 вибухів і 6 черг зі стрілецької зброї на вокзалі в окупованій Ясинуватій. Кулі пронеслися над їхніми головами, - звіт

На залізничному вокзалі в непідконтрольній українському уряду Ясинуватій поруч зі спостерігачами СММ ОБСЄ розірвалися боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативному звіті ОБСЄ.

Повідомляється, що 13 квітня патруль СММ у складі чотирьох співробітників на двох автомобілях перебував біля залізничного вокзалу в н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька) для здійснення моніторингу дотримання локального режиму припинення вогню задля сприяння забезпеченню функціонування Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька).

"Незважаючи на те, що були надані гарантії безпеки щодо дотримання локального режиму припинення вогню, о 13:23 двоє членів патруля Місії, які стояли ззовні, почули 9 вибухів невизначеного походження і 6 черг зі стрілецької зброї приблизно за 1–2 км на південь, а також свистячий звук, за їхньою оцінкою, трьох куль, випущених зі стрілецької зброї, або трьох осколків боєприпасів на різній відстані над їхніми головами. Згодом зі своєї позиції спостерігачі помітили, як вони влучили в різні місця на південь від них: у зовнішню стіну будівлі вокзалу (орієнтовно за 20–50 м), у землю (приблизно за 50 м) та у вагон (на відстані близько 100 м)", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 7 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає. Бійці ЗСУ втримали оборону і дали гідну відсіч агресору, - штаб

Зазначається, що спостерігачі негайно перемістилися на 1 км північніше залізничного вокзалу в Ясинуватій і продовжили здійснювати моніторинг дотримання режиму припинення вогню задля сприяння забезпеченню функціонування ДФС. Патруль благополучно повернувся на базу, розташовану в непідконтрольному урядові Донецьку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188839
 
 
 Топ коментарі
 
От би Зелю туди....
Це ж він миром марить.
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В городе Могилев-Подольский Винницкой области больной коронавирусной инфекцией ребенок пришел в сознание!
Он начал самостоятельно дышать, на щёчках появился румянец.
Кашлять начал 23 марта. За два дня температура выросла до 40,5 градуса!...
Медики плакали, когда он пришел в сознание и открыл глаза.
Спасибо Вам, Уважаемые!
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Ну не хоче Ясинувата бути в Україні. Ідуть вони лісом.
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 9 вибухів і 6 черг зі стрілецької зброї на вокзалі в окупованій Ясинуватій. Кулі пронеслися над їхніми головами, - звіт - Цензор.НЕТ 1653
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А пули летят, будто птицы. Взлетают и больно клюются.
Солдаты сидят и смеются. Хорошая вещь привычка!
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... немедленно переместились на 1 км севернее..
Короче, обделались, прозрели и решили краще тікать.
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В городе Могилев-Подольский Винницкой области больной коронавирусной инфекцией ребенок пришел в сознание!
Он начал самостоятельно дышать, на щёчках появился румянец.
Кашлять начал 23 марта. За два дня температура выросла до 40,5 градуса!...
Медики плакали, когда он пришел в сознание и открыл глаза.
Спасибо Вам, Уважаемые!
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Слабаки, треба було б запросити *******-пушиліна, щоб оно почуяло свист "пташок" рогатих...
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Ну не хоче Ясинувата бути в Україні. Ідуть вони лісом.

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От би Зелю туди....
Це ж він миром марить.
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зє їздить в ООС тільки інспектувати відведення ЗСУ. арьол!
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рюськая пресса о ситуации на Донбассе

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 9 вибухів і 6 черг зі стрілецької зброї на вокзалі в окупованій Ясинуватій. Кулі пронеслися над їхніми головами, - звіт - Цензор.НЕТ 5582
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ну шеврон в нього 72 ОМБР, а кацапам брехать не звикати.
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"Президент Украины Владимир Зеленский лично наблюдает над уничтожением русскоязычного населения Донбасса "

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 9 вибухів і 6 черг зі стрілецької зброї на вокзалі в окупованій Ясинуватій. Кулі пронеслися над їхніми головами, - звіт - Цензор.НЕТ 9684
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Прям пронеслись? Как кони над головами. Прогрохотали телегой. Обсешники напустили в памперсы, хто одел. А хто не одел - те просто напустили.
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Срочно отвести украинские войска, что бы пули не долетали!
Ну а если полицаи и свинособаки свои банды "подвинут" внутрь свободных украинких территорий, ну то такое, будем надеяться на лучшее, вон и наш говно главнокомандувач, видит только русский прекрасный мир в их глазоньках.... Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 9 вибухів і 6 черг зі стрілецької зброї на вокзалі в окупованій Ясинуватій. Кулі пронеслися над їхніми головами, - звіт - Цензор.НЕТ 3140
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І ЩО ДАЛІ?ЗЛОЧИН БЕЗ ПОКАРАННЯ СТИМУЛ ДЛЯ ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ.ДЛЯ ОРГВИСНОВКІВ ТРЕБА ЩОБ В ГОЛОВУ ЗАЛІТАЛО?
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А єсліби пулі нЄ прАнЄслісь, то і нЄ замЄтілі би...
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Так вот оно в чём дело . А говорили канализацию прорвало .
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