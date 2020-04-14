 Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 9 вибухів і 6 черг зі стрілецької зброї на вокзалі в окупованій Ясинуватій. Кулі пронеслися над їхніми головами, - звіт

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативному звіті ОБСЄ.

Повідомляється, що 13 квітня патруль СММ у складі чотирьох співробітників на двох автомобілях перебував біля залізничного вокзалу в н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька) для здійснення моніторингу дотримання локального режиму припинення вогню задля сприяння забезпеченню функціонування Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька).

"Незважаючи на те, що були надані гарантії безпеки щодо дотримання локального режиму припинення вогню, о 13:23 двоє членів патруля Місії, які стояли ззовні, почули 9 вибухів невизначеного походження і 6 черг зі стрілецької зброї приблизно за 1–2 км на південь, а також свистячий звук, за їхньою оцінкою, трьох куль, випущених зі стрілецької зброї, або трьох осколків боєприпасів на різній відстані над їхніми головами. Згодом зі своєї позиції спостерігачі помітили, як вони влучили в різні місця на південь від них: у зовнішню стіну будівлі вокзалу (орієнтовно за 20–50 м), у землю (приблизно за 50 м) та у вагон (на відстані близько 100 м)", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що спостерігачі негайно перемістилися на 1 км північніше залізничного вокзалу в Ясинуватій і продовжили здійснювати моніторинг дотримання режиму припинення вогню задля сприяння забезпеченню функціонування ДФС. Патруль благополучно повернувся на базу, розташовану в непідконтрольному урядові Донецьку.