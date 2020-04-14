 Гасіння пожежі в Зоні відчуження триває 11-ту добу: осередки займання спостерігаються в 4 лісництвах, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Станом на 7 год. 14 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв. Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками. До гасіння пожеж залучено 415 осіб та 98 одиниць техніки, з них від ДСНС 321 рятувальник особового складу та 66 одиниць техніки (в тому числі 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти ДСНС, якими 13 квітня здійснено 227 скиди – 538 т води)", - повідомили ДСНС.
Данко. Тепер Вам піздєц! (помирає)
Голос зєлі з натовпу - ***** нє піздєц! Ми тут в пустині сад зробимо!
Голоси. А вірно хлопці! А діло каже!
Голос зєлі. Ураааааа! Вперед, чмо японське!
Всі. Ураааааа!
Завіса.
в здоровом лесу кроме сухой травы и опавших иголок гореть нечему.
но лесники вместо того, шобы убирать сухостой (прямая их обязанность), стараются умыкнуть качественную древесину. вот и итог...