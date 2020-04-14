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 Гасіння пожежі в Зоні відчуження триває 11-ту добу: осередки займання спостерігаються в 4 лісництвах, - ДСНС

До гасіння пожеж у Зоні відчуження залучено 415 осіб та 98 одиниць техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 7 год. 14 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв. Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками. До гасіння пожеж залучено 415 осіб та 98 одиниць техніки, з них від ДСНС 321 рятувальник особового складу та 66 одиниць техніки (в тому числі 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти ДСНС, якими 13 квітня здійснено 227 скиди – 538 т води)", - повідомили ДСНС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Компанія "Чорнобиль ТУР" зібрала допомогу рятувальникам, які вже 11-й день борються з пожежею в Зоні відчуження. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188838
 
 
 Топ коментарі
 
Складається таке враження, що до чого не прикладаються зелені ручки - то пожежа, то розвал, то ще якийсь форс-мажор. Це було передбачувано, але не для всіх. Отож маємо результат свого вибору.
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На Вашому місці актуальніше помовчати.
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"Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей и превратим Зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим. Сделаем это вместе, вместе с вами". Чей лозунг? Зебилье, как думаете? Угадайте с трех раз. Нет, учитывая уровень развития, трех может не хватить. Но хоть с десятой попытки может что-то у вас выйдет.
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"Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей и превратим Зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим. Сделаем это вместе, вместе с вами". Чей лозунг? Зебилье, как думаете? Угадайте с трех раз. Нет, учитывая уровень развития, трех может не хватить. Но хоть с десятой попытки может что-то у вас выйдет.
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Складається таке враження, що до чого не прикладаються зелені ручки - то пожежа, то розвал, то ще якийсь форс-мажор. Це було передбачувано, але не для всіх. Отож маємо результат свого вибору.
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а вчера, проснулось от зимней спячки и давай постить заботу. То что у вас происходит иначе как плохим сном не назовешь. Куда не брось взгляд, всюду ж....и большая.
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Це не зимова сплячка. Якщо людина пропадає періодично на день-два-три, це щось інше і пов"язане з речовинами. Просто рік тому дехто не здав нігті і волосся для аналізів відносно наркозалежності.
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просто некоторые и впадают в сплячку, а в этом случае еще и финансовую лапу Украины сосет.
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Зеленые идиоты даже не подумают перекопать полосой землю вокруг возгорания и прекратить этот пожар. Если они не справляются с таким пожаром, то с чем они тогда вообще могут справиться? Жах.Жах.Жах.
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Данко. . Що, падлюки. Тепер довольні? (Натовп мовчить)
Данко. Тепер Вам піздєц! (помирає)
Голос зєлі з натовпу - ***** нє піздєц! Ми тут в пустині сад зробимо!
Голоси. А вірно хлопці! А діло каже!
Голос зєлі. Ураааааа! Вперед, чмо японське!
Всі. Ураааааа!
Завіса.
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Щас Главзебил запишет видосик, что это он дождь вызвал.
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Сейчас актуальнее говорить что это слуги уроды вместе с песиками и соросятами дождь вызвали. ну после продажи Украинской земли.
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На Вашому місці актуальніше помовчати.
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не напрягайся, а то придётся памперс менять раньше времени. Это реальнось для соросят. поросят и зебобиков.... Гасіння пожежі в Зоні відчуження триває 11-ту добу: осередки займання спостерігаються в 4 лісництвах, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7981
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Пасмурно, под утро немного дождь сделал вид, что пошел. Это не те осадки, что пожар зальют.
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Срочно отправить отряды депутатов, прокуроров, судей. кабминовских, офиса президента...ну и пару батальонов мажоров.
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А что мешало гидранту согнать всю технику и потушить в 1 день ?
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прочла все 900 комментов на Фейсе о прослеживании президентом горения зоны. Ни одного положительного. Сколько денег угрохали или под пожаром заникали ..и снова волонтеры, которых потом и судить будет....
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ну сколько вырезали теперь уж точно не определить...это как со складами боеприпасов, ревизия ..и за три дня до комиссии вдруг "рептилоиды" и катастрофа местного масштаба.
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то что вменяли Пороху за 5 лет, бубочка перевыполнил за 9 мес.
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ты подсчитала? Каждый ответит за свои преступления перед гражданами Украины.
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Тільки виділили гроші на пожежу, а тут бац - дощ пішов. Пєчалька.))
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Ау ,прокуратура,сбу всех лесников тюрьму. Пусть доказывают что они не палили.
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за эти пожары первыми под суд должны пойти лесники...
в здоровом лесу кроме сухой травы и опавших иголок гореть нечему.
но лесники вместо того, шобы убирать сухостой (прямая их обязанность), стараются умыкнуть качественную древесину. вот и итог...
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