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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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 В однорічної дитини та її 32-річної матері на Херсонщині виявили коронавірус, - ОДА

Станом на 13 квітня на Херсонщині вже є 34 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. З них - одне одужання в Генічеському районі та один летальний випадок в Олешківському.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної державної адміністрації Юрій Гусєв на своїй сторінці у Facebook.

Три нові лабораторно підтверджені захворювання виявлено за останню добу.

"2 людини з Олешківського району, які контактували з раніше захворілою на COVID-19 особою, членом їхньої сім'ї:

- жінка, 32 роки, і маленька дитина, якій 24 квітня виповниться лише 1 рік. Зараз вони перебувають на самоізоляції. За ними встановлено щоденний медико-санітарний нагляд. Їхній стан задовільний.

- жінка, 44 роки, з Білозерського району (с.Чорнобаївка). Нещодавно повернулася з Києва. Була госпіталізована в обласну інфекційну лікарню. Стан її стабільно важкий, вона отримує кисень. Підключення до апаратів ШВЛ не потребує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олешки в Херсонській області на вихідні закриють на тотальний карантин

Наразі встановлюється коло контактних осіб для проведення ПЛР досліджень.

В однорічної дитини та її 32-річної матері на Херсонщині виявили коронавірус, - ОДА 01
В однорічної дитини та її 32-річної матері на Херсонщині виявили коронавірус, - ОДА 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188836
 
 
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Влада знову якусь капость затіяла. Тріскотня про коронавірус забила всі стрічки новин.
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Часом в Лавру не ходила?
С попами Паши Мерседеса не общалась?
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интересно кто легче перенесет заболевание?
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