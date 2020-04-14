 В однорічної дитини та її 32-річної матері на Херсонщині виявили коронавірус, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної державної адміністрації Юрій Гусєв на своїй сторінці у Facebook.

Три нові лабораторно підтверджені захворювання виявлено за останню добу.

"2 людини з Олешківського району, які контактували з раніше захворілою на COVID-19 особою, членом їхньої сім'ї:

- жінка, 32 роки, і маленька дитина, якій 24 квітня виповниться лише 1 рік. Зараз вони перебувають на самоізоляції. За ними встановлено щоденний медико-санітарний нагляд. Їхній стан задовільний.

- жінка, 44 роки, з Білозерського району (с.Чорнобаївка). Нещодавно повернулася з Києва. Була госпіталізована в обласну інфекційну лікарню. Стан її стабільно важкий, вона отримує кисень. Підключення до апаратів ШВЛ не потребує.

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Наразі встановлюється коло контактних осіб для проведення ПЛР досліджень.



